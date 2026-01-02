Βόλος: Εντοπίστηκε σορός άνδρα στη θαλάσσια περιοχή «Πευκάκια» στο λιμάνι
Το άψυχο σώμα αντελήφθη πολίτης που διερχόταν από την περιοχή στο λιμάνι του Βόλου και ενημέρωσε τις Αρχές - Η σορός δεν έχει ταυτοποιηθεί, αναμένεται διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής
Στα βράχια κοντά στην ακτή της περιοχής «Πευκάκια» στο λιμάνι του Βόλου εντοπίστηκε μία σορός το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς. Το άψυχο σώμα του άτυχου άνδρα επέπλεε στη θαλάσσια περιοχή όταν το είδε ένας κάτοικος που είχε βγει να περπατήσει.
Στην περιοχή δεν έχει δηλωθεί εξαφάνιση και εικάζεται ότι ο άτυχος άνδρας δεν είχε οικογένεια
Η σορός του άνδρα ήταν πεσμένη μπρούμυτα και είχε πιαστεί στα βράχια. Όπως αναφέρει το magnesianews.gr, o περιπατητής τηλεφώνησε στην Αστυνομία, που με τη σειρά της ενημέρωσε το Λιμεναρχείο. Στο σημείο έσπευσε και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σορό και την μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου.
Πληροφορίες που επικαλείται το τοπικό μέσο αναφέρουν ότι η σορός βρισκόταν για μέρες στη θάλασσα και γίνεται προσπάθεια ταυτοποίησής της. Ωστόσο, επειδή στην περιοχή δεν έχει δηλωθεί εξαφάνιση κάποιου ατόμου, εικάζεται ότι ίσως ο άτυχος άνδρας να ήταν μοναχικός και να μην είχε οικογένεια.
Η ανακοίνωση του Λιμενικού
Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Βόλου από την Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.) για τον εντοπισμό μίας σορού άνδρα, αγνώστων λοιπών στοιχείων, στη θαλάσσια περιοχή «ΠΕΥΚΑΚΙΑ» του λιμένα Βόλου.
Η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ». Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Βόλου, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Λάρισας.
