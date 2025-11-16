Εντοπίστηκε σορός άνδρα σε παραλία της Μαγνησίας – Τι εξετάζουν οι Αρχές

Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό Σώμα το απόγευμα της Κυριακής, έπειτα από τον εντοπισμό σορού άνδρα στην παραλία Πετρομέλισσο Μαγνησίας.

Όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή η σορός ανασύρθηκε από πλωτό περιπολικό και μεταφέρθηκε αρχικά στην παραλία Καμαρίου και στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Βόλου για περαιτέρω εξέταση.

Τι ερευνούν

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο εντοπισμός της σορού του άνδρα να σχετίζεται με την υπόθεση εξαφάνισης που είχε απασχολήσει την περιοχή του Βόλου τις προηγούμενες ημέρες.

Ειδικότερα, εξετάζεται αν η σορός να ανήκει στον 72χρονο Αυστριακό τουρίστα, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν πριν από περίπου 40 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηλικιωμένος είχε φτάσει στην περιοχή για ολιγοήμερες διακοπές, όμως από τις 3 Οκτωβρίου δεν έχει δώσει κανένα σημάδι ζωής.

Μάλιστα, η εξαφάνισή του είχε κινητοποιήσει τις Αρχές, καθώς το αυτοκίνητο που είχε νοικιάσει εντοπίστηκε αργότερα σε δυσπρόσιτο σημείο της Άνω Κερασιάς, κοντά στη μονή Φλαμπουρίου, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες της εξαφάνισης.