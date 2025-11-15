newspaper
15.11.2025 | 18:00
Απαγόρευση συγκεντρώσεων για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
Σημαντική είδηση:
15.11.2025 | 13:50
Ψυχρή εισβολή εν όψει - Πότε αναμένεται
Θρίλερ με την εξαφάνιση Αυστριακού τουρίστα στη Μαγνησία: Αγνοείται 40 ημέρες – Βρέθηκε το όχημά του
Ελλάδα 15 Νοεμβρίου 2025 | 22:51

Θρίλερ με την εξαφάνιση Αυστριακού τουρίστα στη Μαγνησία: Αγνοείται 40 ημέρες – Βρέθηκε το όχημά του

Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει την εξαφάνιση 72χρονου Αυστριακού τουρίστα στη Μαγνησία.

Σύνταξη
A
A
Μυστήριο περιβάλλει την εξαφάνιση ενός 72χρονου Αυστριακού τουρίστα στη Μαγνησία, ο οποίος είχε ταξιδέψει για διακοπές και αγνοείται εδώ και περίπου 40 ημέρες.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι μοναχοί της Μονής Φλαμπουρίου εντόπισαν σε δύσβατη περιοχή της Άνω Κερασιάς ένα αυτοκίνητο μέσα σε περιβόλι κοντά στο μοναστήρι. Μετά τη διασταύρωση στοιχείων, διαπιστώθηκε πως πρόκειται για το όχημα που είχε νοικιάσει ο αγνοούμενος τουρίστας.

Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού

Σύμφωνα με το taxydromos.gr, ειδοποιήθηκε άμεσα η αστυνομία και από το πρωί του Σαββάτου (15.11.2025) βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού. Πυροσβέστες και ειδικά εκπαιδευμένο πεζοπόρο τμήμα ερευνούν σπιθαμή προς σπιθαμή την περιοχή, η οποία θεωρείται ιδιαίτερα απαιτητική.

Η εξαφάνιση είχε δηλωθεί πριν από ενάμιση μήνα από φίλους του 72χρονου. Όπως ανέφεραν, ο ηλικιωμένος είχε αποφασίσει κάποια στιγμή να κάνει μια βόλτα μόνος του και έκτοτε δεν έδωσε κανένα ίχνος ζωής.

Οι αρχές εκφράζουν έντονη ανησυχία για την τύχη του, καθώς οι πολλές ημέρες που έχουν μεσολαβήσει και οι δύσκολες συνθήκες στο δάσος της Άνω Κερασιάς μειώνουν δραματικά τις πιθανότητες επιβίωσης.

Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Αγορές: Μπορούν οι ευρωπαϊκές μετοχές να ξεπεράσουν τις αμερικανικές;

Αγορές: Μπορούν οι ευρωπαϊκές μετοχές να ξεπεράσουν τις αμερικανικές;

Σύνταξη
Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας
Οικονομικές Ειδήσεις 15.11.25

Οι δυο γενιές που είναι παγιδευμένες στην «κενή» οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας

Γιατί το κυβερνητικό αφήγημα, το περιβόητο «success story», είναι θεμελιωδώς κενό, την ίδια στιγμή που οι πιο ευάλωτες ηλικιακές ομάδες είναι εν πολλοίς εγκαταλελειμμένες

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο
Ελλάδα 15.11.25

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος αμαξοστοιχία με 95 επιβάτες λίγο μετά τη Σίνδο

Ακινητοποιήθηκε λόγω τεχνικού προβλήματος η αμαξοστοιχία 1599 με προορισμό τη Λάρισα λίγο μετά τον σιδηροδρομικό σταθμό Σίνδου. Τελικά αναχώρησε για τη Λάρισα με καθυστέρηση 90 λεπτών.

Σύνταξη
Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025
Έως 31 Δεκεμβρίου 15.11.25

Τουρισμός για όλους: Eπιπλέον δικαιούχοι στο πρόγραμμα του 2025

Την ένταξη νέων δικαιούχων για τη χαμηλή περίοδο που λήγει 31.12.2025, ανακοίνωσε το υπουργειο Τουρισμού. Τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης των νέων δικαιούχων του προγράμματος

Σύνταξη
Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα
Ελλάδα 15.11.25

Αυστηρά μέτρα ασφαλείας και απαγόρευση συγκεντρώσεων την Κυριακή για την επίσκεψη Ζελένσκι στην Αθήνα

Στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από την πρεσβεία της Ουκρανίας στο Ψυχικά δεν θα επιτρέπονται δημόσιες συναθροίσεις από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ της Κυριακής

Σύνταξη
Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων
Ελλάδα 15.11.25

Νέες αποκαλύψεις για τον επιχειρηματία στο κύκλωμα απάτης – Οι αναρτήσεις στα social media και οι σοκαριστικές μαρτυρίες θυμάτων

«Ήταν σε ένα τραπέζι ένα ‘βουνό’ από χρήματα, δεσμίδες με 50ευρα, τα οποία ήταν καλυμμένα με μία κουβέρτα» περιγράφει ένα από τα θύματα του κυκλώματος με τον επιχειρηματία να έχει ηγετικό ρόλο

Σύνταξη
Wall Street: Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα
Διεθνής Οικονομία 15.11.25

Η μηχανή που άλλαξε τα πάντα στη Wall Street

Στις 15 Νοεμβρίου 1867 παρουσιάστηκε ένα νέο μηχάνημα που μετέδιδε τις κινήσεις των μετοχών στο χρηματιστήριο της Wall Street σε επιχειρηματικά γραφεία σχεδόν αυτόματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Γκολάρες τις Εθνικής με Τζόλη και Καρέτσα, δοκάρι ο Κουλιεράκης (vids)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Γκολάρες τις Εθνικής με Τζόλη και Καρέτσα, δοκάρι ο Κουλιεράκης (vids)

Η Εθνική ομάδα προηγήθηκε 3-0 πριν η Σκωτία μειώσει ξανά στο ένα γκολ τη διαφορά στη συνέχεια, με τους Καρέτσα και Τζόλη να πετυχαίνουν πανέμορφα τέρματα. Δοκάρι ενδιάμεσα ο Κουλιεράκης.

Σύνταξη
Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει τη Γένοβα και την ευρύτερη περιοχή
«Πορτοκαλί» ειδοποίηση 15.11.25

Ιταλία: Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας πλήττει τη Γένοβα και την ευρύτερη περιοχή

Σε πολλές κεντρικές περιοχές της Γένοβας έχουν πλημμυρίσει σπίτια και ανισόπεδες διαβάσεις. Κτίρια υπέστησαν ζημιές, ενώ η κίνηση διακόπηκε στην περιφερειακή οδό, που συνδέει την Ιταλία με τη Γαλλία.

Σύνταξη
Τερματοφύλακας προκαλεί σε εκτέλεση πέναλτι και μετά δεν ξέρει που να… κρυφτεί! (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Τερματοφύλακας προκαλεί σε εκτέλεση πέναλτι και μετά δεν ξέρει που να… κρυφτεί! (vid)

Ο τερματοφύλακας της Εθνικής Παραγουάης Κ 17 προσπάθησε να αποσπάσει τη προσοχή του Βραζιλιάνου αντιπάλου του σε εκτέλεση πέναλτι, όμως ο τελευταίος τον έκανε να το μετανιώσει...

Σύνταξη
Νότια Αφρική: 153 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στη χώρα μέσω ΜΚΟ «φάντασμα» που συνεργάζεται με το Ισραήλ
Ξεκινά έρευνα 15.11.25

Μέσω ΜΚΟ «φάντασμα» που συνεργάζεται με το Ισραήλ, 153 Παλαιστίνιοι μεταφέρθηκαν στη Νότια Αφρική

Η Νότια Αφρική ξεκινά έρευνα για τη «μυστηριώδη» πτήση που μετέφερε τους Παλαιστίνιους - Ποια είναι η ΜΚΟ που φαίνεται να θησαυρίζει στις πλάτες κατατρεγμένων

Σύνταξη
Ελλάδα – Σκωτία: Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Αναγκαστική αλλαγή ο Παυλίδης, ντεμπούτο με θερμό χειροκρότημα για Τεττέη (vid)

Λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου του Ελλάδα - Σκωτία, ο Βαγγέλης Παυλίδης έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω τραυματισμού και τη θέση του πήρε ο Ανδρέας Τεττέη στο ντεμπούτο του με την Εθνική.

Σύνταξη
Γάζα: Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησής της σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη» [Χάρτης]
Τι προβλέπει 15.11.25

Αυτό είναι το αμερικάνικο σχέδιο διχοτόμησης της Γάζας σε «πράσινη» και «κόκκινη ζώνη» [Χάρτης]

Ο Guardian αποκαλύπτει ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να διχοτομήσουν τη Γάζα, χωρίς να υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας ανοίγει το σκορ – Μεγάλες ευκαιρίες με Τζόλη και Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ελλάδα – Σκωτία: Ο Μπακασέτας ανοίγει το σκορ – Μεγάλες ευκαιρίες με Τζόλη και Παυλίδη (vid)

Η Εθνική μας απέκτησε προβάδισμα επί της Σκωτίας από νωρίς, χάρη στο γκολ που σημείωσε στο 7ο λεπτό ο Τάσος Μπακασετάς - Ευκαιρίες από Τζόλη - Παυλίδη μέσα σε ένα δίλεπτο.

Σύνταξη
Σοσιαλδημοκρατία: Γιατί ο «τρίτος δρόμος» δεν οδήγησε πουθενά – Η σπίθα δεν έγινε φωτιά
Social Europe 15.11.25

Σοσιαλδημοκρατία: Γιατί ο «τρίτος δρόμος» δεν οδήγησε πουθενά – Η σπίθα δεν έγινε φωτιά

Η σοσιαλδημοκρατία έχασε τον δρόμο της κάπου εκεί στο 1999. Επέλεξε το κέντρο έναντι της αριστεράς με δεξιά πολιτική: μείωση του κόστους πρόνοιας, φιλοεπιχειρηματική παγκοσμιοποίηση, ιδιωτικοποιήσεις

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν – Νετανιάχου – Τι συζήτησαν
Κόσμος 15.11.25

Τηλεφωνική συνομιλία Πούτιν – Νετανιάχου – Τι συζήτησαν

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ισραηλινός πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δείτε τα ανοιχτά θέματα μεταξύ των δύο χωρών και τι ανακοίνωσε το Κρεμλίνο

Σύνταξη
LIVE: Δανία – Λευκορωσία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Δανία – Λευκορωσία

LIVE: Δανία – Λευκορωσία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Δανία – Λευκορωσία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι
Επικαιρότητα 15.11.25

Συνάντηση Στέφανου Κασσελάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι

Ο κ. Κασσελάκης επισκέφθηκε χτες τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης και μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Πατριάρχη δήλωσε συγκρατημένα αισιόδοξος για την επαναλειτουργία της

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Σκωτία
Ποδόσφαιρο 15.11.25

LIVE: Ελλάδα – Σκωτία

LIVE: Ελλάδα – Σκωτία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ελλάδα – Σκωτία για την 9η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHΑ.

Σύνταξη
Κακοκαιρία «Κλαούντια»: Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Εκκενώσεις λόγω πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία
«Πορτοκαλί συναγερμός» 15.11.25

Κακοκαιρία «Κλαούντια»: Τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Εκκενώσεις λόγω πλημμυρών σε Ουαλία και Αγγλία

Μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν Ισπανία και κυρίως Πορτογαλία. Πλημμύρες πλήττουν πολλές περιοχές και στη Βρετανία και την Ιρλανδία, καθώς η κακοκαιρία «Κλαούντια» κινείται βορειότερα.

Σύνταξη
Ο Αρειανός και ο ΠΑΟΚτζής που μαθαίνουν στους Κολομβιανούς τις ελληνικές γεύσεις (vid)
Ποδόσφαιρο 15.11.25

Ο Αρειανός και ο ΠΑΟΚτζής που μαθαίνουν στους Κολομβιανούς τις ελληνικές γεύσεις (vid)

Δύο φίλοι, ένας Αρειανός κι ένας ΠΑΟΚτζής ξεκίνησαν το 2013 μαζί από την Τούμπα Θεσσαλονίκης και 12 χρόνια μετά έχουν «κατακτήσει» την Κολομβία μαθαίνοντας στους ντόπιους τα ελληνικά φαγητά και γλυκά.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ουκρανία: Επιχείρηση «Μίδας» – Το σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει τη χώρα, αμαυρώνει την εικόνα του Ζελένσκι
Μίζες εκατομμυρίων 15.11.25

Επιχείρηση «Μίδας» - Το σκάνδαλο διαφθοράς συγκλονίζει την Ουκρανία, αμαυρώνει την εικόνα του Ζελένσκι

Η Ουκρανία έχει συγκλονιστεί από το νέο σκάνδαλο για τη διαφθορά - Ποιος ήταν ο εγκέφαλος του κυκλώματος, ο οποίος είναι παλιός στενός συνεργάτης και φίλος του Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
