Χαλκιδική: Συναγερμός στο Λιμενικό – Αγνοείται 42χρονος σέρφερ
Στην έρευνα συμμετέχουν περιπολικό σκάφος και στελέχη του Λιμενικού από ξηράς.
Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό καθώς αγνοείται 42χρονος σέρφερ στη Χαλκιδκή.
Ηδη σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό του.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 42χρονος υπήκοος Τσεχίας ξεκίνησε με τη σανίδα από τη Σάρτη με προορισμό την παραλία Πορτοκάλι. Οικείο του πρόσωπο ανησύχησε και ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα.
Στην έρευνα συμμετέχουν περιπολικό σκάφος και στελέχη του Λιμενικού από ξηράς.
Χαλκιδική: Συναγερμός στο Λιμενικό – Αγνοείται 42χρονος σέρφερ
