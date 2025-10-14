Συναγερμός σήμανε στο Λιμενικό καθώς αγνοείται 42χρονος σέρφερ στη Χαλκιδκή.

Ηδη σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στην περιοχή για τον εντοπισμό του.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο 42χρονος υπήκοος Τσεχίας ξεκίνησε με τη σανίδα από τη Σάρτη με προορισμό την παραλία Πορτοκάλι. Οικείο του πρόσωπο ανησύχησε και ειδοποίησε το Λιμενικό Σώμα.

Στην έρευνα συμμετέχουν περιπολικό σκάφος και στελέχη του Λιμενικού από ξηράς.