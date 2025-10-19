Αχαΐα: Αγνοείται ψαροντουφεκάς στη θαλάσσια περιοχή Κάστρο Ρίου
Σε εξέλιξη βρίσκονται εκτεταμένες έρευνες από το Λιμενικό Σώμα για τον εντοπισμό 35χρονου
Συναγερμός σήμανε χθες το απόγευμα στις Λιμενικές Αρχές Πάτρας, Ρίου και Αιγίου, μετά την ενημέρωση για την εξαφάνιση 35χρονου ημεδαπού υποβρύχιου αλιέα, ο οποίος είχε μεταβεί από το πρωί του Σαββάτου 18 Οκτωβρίου 2025 για ψαροντούφεκο στη θαλάσσια περιοχή «Κάστρο Ρίου» στην Αχαΐα και έκτοτε δεν είχε δώσει σημεία ζωής.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ξεκίνησε άμεσα ευρεία επιχείρηση εντοπισμού.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν:
– Ένα περιπολικό σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.,
– Ένα ιδιωτικό σκάφος,
– Ένα ιδιωτικό καταδυτικό συνεργείο,
– Και τρία περιπολικά οχήματα από ξηράς.
