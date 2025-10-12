Συναγερμός στο Λιμενικό: Έρευνες για τον εντοπισμό άνδρα που έπεσε στη θάλασσα

Συναγερμός σήμανε στο λιμενικό σώμα την Κυριακή (12.10.2025), αφού άντρας έπεσε στη θάλασσα, ανάμεσα σε Αμοργό και Αστυπάλαια, λόγω ισχυρών ανέμων.

Αγνοείται άνδρας που έπεσε στη θάλασσα από φορτηγό πλοίο μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας

Σε εξέλιξη είναι εκτεταμένες έρευνες (φωτογραφία αρχείου) για τον εντοπισμό άνδρα που έπεσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από φορτηγό πλοίο με σημαία Νήσων Μάρσαλ.

Σηκώθηκε ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, οι έρευνες συντονίζονται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) και σε αυτές συμμετέχουν ένα ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, ένα ελικόπτερο τύπου Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς και πέντε παραπλέοντα πλοία που επιχειρούν.

Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 6 έως 7 μποφόρ.