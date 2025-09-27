Κάρπαθος: Νεκρός Άγγλος τουρίστας που είχε εξαφανιστεί από τον Ιούνιο – Κυνηγοί εντόπισαν την σορό

Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 55χρονου Άγγλου τουρίστα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στις 27 Ιουνίου 2025 στην Κάρπαθο.

Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε από κυνηγούς το πρωί του Σαββάτου 27/9 στη θέση Επιονία, στην ευρύτερη περιοχή του Κίλιου στη Βόρεια Κάρπαθο.

Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται από νωρίς στο σημείο.

Το άψυχο σώμα του άτυχου τουρίστα εντόπισαν κυνηγοί. Όπως όλα δείχνουν ο άτυχος τουρίστας έχασε τον προσανατολισμό του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Καρπάθου και αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία νεκροτομή στη Ρόδο. Ήδη ειδοποιήθηκαν και φτάνουν εντός των επόμενων ωρών στο νησί οι συγγενείς του.

Οι έρευνες δεν σταμάτησαν από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε η εξαφάνισή του από Aστυνομικές και Πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες είχαν ενισχυθεί από τη Ρόδο, ενώ συμμετείχαν εθελοντές με τη συνδρομή εκπαιδευμένων σκυλιών αλλά και με drone.

Τι ανέφεραν μάρτυρες

Κάτοικος της περιοχής Διαφανιού είδε τον αγνοούμενο το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Ιουνίου 2025, στο Τρίστομο να φωτογραφίζει την περιοχή με το κινητό του τηλέφωνο. Ζήτησε πληροφορίες για τον τρόπο, με τον οποίο θα οδηγείτο Νοτιότερα προς την περιοχή Βρουκούντα δια της περιοχής Λαχαμίτη. Όλες αυτές οι περιοχές, αλλά και η πέριξ θαλάσσια έχουν ελεγχθεί λεπτομερώς από τις δυνάμεις που επιχειρούν.

Την εξαφάνισή του ανέφερε ιδιοκτήτρια της κατοικίας που ενοικίαζε μόνος του ο Άγγλος τουρίστας, το πρωί της Παρασκευής, 27 Ιουνίου όταν πήγε για να το καθαρίσει αφού η διαμονή του έληγε την προηγούμενη ημέρα.

Στο νησί της Καρπάθου, έφθασαν η πρώην σύζυγός του, ο γιος και ο γαμπρός του. Ο Άγγλος τουρίστας, είχε έρθει για πρώτη φορά στο νησί.