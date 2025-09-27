newspaper
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
27.09.2025 | 17:24
Με μηνιγγίτιδα νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ ένας 20χρονος
27.09.2025 | 16:36
Φωτιά σε δασική έκταση στο Εξαμίλι στη Θεσσαλονίκη
27.09.2025 | 13:42
Πρώτο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου στην Κρήτη
Κάρπαθος: Νεκρός Άγγλος τουρίστας που είχε εξαφανιστεί από τον Ιούνιο – Κυνηγοί εντόπισαν την σορό
Ελλάδα 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:50

Κάρπαθος: Νεκρός Άγγλος τουρίστας που είχε εξαφανιστεί από τον Ιούνιο – Κυνηγοί εντόπισαν την σορό

Όπως όλα δείχνουν ο άτυχος τουρίστας έχασε τον προσανατολισμό του.

Σύνταξη
Τραγική κατάληξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 55χρονου Άγγλου τουρίστα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί στις 27 Ιουνίου 2025 στην Κάρπαθο.

Το άψυχο σώμα του εντοπίστηκε από κυνηγούς το πρωί του Σαββάτου 27/9 στη θέση Επιονία, στην ευρύτερη περιοχή του Κίλιου στη Βόρεια Κάρπαθο.

Πυροσβεστικές και αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται από νωρίς στο σημείο.

Το άψυχο σώμα του άτυχου τουρίστα εντόπισαν κυνηγοί. Όπως όλα δείχνουν ο άτυχος τουρίστας έχασε τον προσανατολισμό του.

Η σορός του μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο της Καρπάθου και αναμένεται να διεξαχθεί νεκροψία νεκροτομή στη Ρόδο. Ήδη ειδοποιήθηκαν και φτάνουν εντός των επόμενων ωρών στο νησί οι συγγενείς του.

Οι έρευνες δεν σταμάτησαν από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε η εξαφάνισή του από Aστυνομικές και Πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες είχαν ενισχυθεί από τη Ρόδο, ενώ συμμετείχαν εθελοντές με τη συνδρομή εκπαιδευμένων σκυλιών αλλά και με drone.

Τι ανέφεραν μάρτυρες

Κάτοικος της περιοχής Διαφανιού είδε τον αγνοούμενο το μεσημέρι της Παρασκευής 27 Ιουνίου 2025, στο Τρίστομο να φωτογραφίζει την περιοχή με το κινητό του τηλέφωνο. Ζήτησε πληροφορίες για τον τρόπο, με τον οποίο θα οδηγείτο Νοτιότερα προς την περιοχή Βρουκούντα δια της περιοχής Λαχαμίτη. Όλες αυτές οι περιοχές, αλλά και η πέριξ θαλάσσια έχουν ελεγχθεί λεπτομερώς από τις δυνάμεις που επιχειρούν.

Την εξαφάνισή του ανέφερε ιδιοκτήτρια της κατοικίας που ενοικίαζε μόνος του ο Άγγλος τουρίστας, το πρωί της Παρασκευής, 27 Ιουνίου όταν πήγε για να το καθαρίσει αφού η διαμονή του έληγε την προηγούμενη ημέρα.

Στο νησί της Καρπάθου, έφθασαν η πρώην σύζυγός του, ο γιος και ο γαμπρός του. Ο Άγγλος τουρίστας, είχε έρθει για πρώτη φορά στο νησί.

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός

LIVE: Ολυμπιακός – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Ολυμπιακός – Λεβαδειακός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1: Οι «μέλισσες»… βύθισαν κι άλλο τους «κόκκινους διαβόλους»
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Μπρέντφορντ – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-1: Οι «μέλισσες»… βύθισαν κι άλλο τους «κόκκινους διαβόλους»

Η Μπρέντφορντ υποχρέωσε σε 3η ήττα στην Premier League τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή τη φορά με για την 6η αγωνιστική. Μοιραίος ο Μπρούνο Φερνάντες που έχασε πέναλτι για την ομάδα του στο 76'.

Σύνταξη
Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»
«Σε συμπαθεί» 27.09.25

Ο Τόνι Ντάνζα θυμάται μια ταραχώδη τηλεοπτική στιγμή με τον Φρανκ Σινάτρα – «Φύγε! Τι πρόβλημα έχεις;»

Σε πρόσφατη συνέντευξη με την εφημερίδα The New York Post, ο Τόνι Ντάνζα αναφέρθηκε στη μουσική ερμηνεία που έδωσε σε ένα ειδικό αφιέρωμα προς τιμήν των γενεθλίων του Φρανκ Σινάτρα το μακρινό 1995.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης

LIVE: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 17:15 την αναμέτρηση Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Μαδρίτης, για την 7η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό: Πολλά τα νέα πρόσωπα (pic)
Ποδόσφαιρο 27.09.25

Ολυμπιακός: Η 11άδα για το παιχνίδι με τον Λεβαδειακό: Πολλά τα νέα πρόσωπα (pic)

Πολλά τα νέα πρόσωπα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην 11άδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό που κάνει σέντρα στις 18:00 – Η 11άδα που επέλεξε ο προπονητής των Πειραιωτών.

Σύνταξη
LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Λίβερπουλ, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Μπράιτον
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Τσέλσι – Μπράιτον

LIVE: Τσέλσι – Μπράιτον. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Μπράιτον, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 4.

Σύνταξη
Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία
Πίεση στο Ισραήλ 27.09.25

Γάζα: Η Χαμάς έχει αποδεχθεί «κατ’ αρχήν» την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία

Σύμφωνα με τη Haaretz, οι ΗΠΑ θεωρούν ότι ο Νετανιάχου εκμεταλλεύθηκε τον χρόνο που είχε για να αποσταθεροποιήσει την περιοχή. Στόχος, τώρα, με το σχέδιο να διασωθούν οι Συμφωνίες του Αβραάμ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Μια βραδιά με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και τον Θοδωρή Φέρρη για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη
Κάτι περισσότερο από συναυλία 27.09.25

Μια βραδιά με την Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και τον Θοδωρή Φέρρη για τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη

Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς και ο Θοδωρής Φέρρης ένωσαν τις δυνάμεις τους στο Βεάκειο Θέατρο και έστειλαν ένα ηχηρό μήνυμα: Πώς κανένας δεν θα είναι μόνος του, απέναντι στις δυσκολίες τις ζωής...

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 27.09.25

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την αναμέτρηση Μάντσεστερ Σίτι – Μπέρνλι, για την 6η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 2.

Σύνταξη
Νέο «άνοιγμα» του NBA στις ευρωπαϊκές ομάδες
Μπάσκετ 27.09.25

Νέο «άνοιγμα» του NBA στις ευρωπαϊκές ομάδες

Ένα νέο... παγκόσμιο ΝΒΑ οραματίζεται ο Κομισάριος του NBA, Άνταμ Σίλβερ, ο οποίος «κάλεσε» ξανά τις ευρωπαϊκές ομάδες να δουν σοβαρά ένα πιθανό μέλλον τους στην κορυφαία μπασκετική λίγκα.

Σύνταξη
LIVE: Σαν Πάουλι – Λεβερκούζεν
Bundesliga 27.09.25

LIVE: Σαν Πάουλι – Λεβερκούζεν

LIVE: Σαν Πάουλι - Λεβερκούζεν. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Σαν Πάουλι - Λεβερκούζεν, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Μάιντς – Ντόρτμουντ
Bundesliga 27.09.25

LIVE: Μάιντς – Ντόρτμουντ

LIVE: Μάιντς - Ντόρτμουντ. Παρακολουθήστε live στις 16:30 την αναμέτρηση Μάιντς - Ντόρτμουντ, για την 5η αγωνιστική της Bundesliga. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 5.

Σύνταξη
Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις
Πολιτική 27.09.25

Μέγαρο Μαξίμου: Κύματα πίεσης από ναυάγιο με Ερντογάν και ραντεβού στο Λευκό Οίκο – Πώς επιχειρεί να αμβλύνει τις εντυπώσεις

Πώς το Μαξίμου επιχειρεί να αμβλύνει τις αρνητικές εντυπώσεις μετά την ακύρωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν και μετά το ραντεβού Ερντογάν - Τραμπ στο Λευκό Οίκο, επενδύοντας στη συζήτηση στη Βουλή το πρώτο 15θήμερο του Οκτωβρίου και σε δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045
«Έκθεση για το Μέλλον» 27.09.25

Από την κλιματική κατάρρευση έως το τέλος του ΝΑΤΟ: Τέσσερα σενάρια για τον κόσμο έως το 2045

Η «Έκθεση για το Μέλλον» παρουσιάζει τέσσερα σενάρια έως το 2045 - Από έναν κόσμο κυριαρχούμενο από τεχνολογικούς κολοσσούς έως έναν όπου οι παλιές συμμαχίες έχουν καταρρεύσει και οι συγκρούσεις γίνονται η νέα κανονικότητα

Μαρία Κρουστάλη
Μαρία Κρουστάλη
