Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας που έχασε τις αισθήσεις του καθώς κολυμπούσε στο Ναυάγιο
Ο 57χρονος είχε φτάσει στον όρμο στο Ναυάγιο με τουριστικό σκάφος και είχε πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει, όταν οι λουόμενοι αντελήφθησαν ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του
Σε τραγωδία εξελίχθηκε ένα μπάνιο στη θάλασσα για έναν Πολωνό τουρίστα, ο οποίος έκανε διακοπές στη Ζάκυνθο και είχε πάει στη φημισμένη παραλία του Ναυαγίου με ένα από τα τουριστικά σκάφη που πραγματοποιούν αυτό το δρομολόγιο.
Ο 57χρονος μεταφέρθηκε με σκάφος στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του
Ο 57χρονος αλλοδαπός τουρίστας μπήκε στη θάλασσα στην περιοχή του όρμου Ναυαγίου για να κολυμπήσει, αλλά κάποια στιγμή έχασε τις αισθήσεις του.
Λουόμενοι τον αντελήφθησαν και τον μετέφεραν στην ακτή προσφέροντάς του τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια προσέγγισε σκάφος και τον μετέφερε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου «ΑΓΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ».
Εκεί οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του καθώς ήταν πλέον αργά για να του παράσχουν την οποιαδήποτε βοήθεια.
Προανάκριση για το τραγικό περιστατικό διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Αγίου Νικολάου Βολιμών.
