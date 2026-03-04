Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο εγκαταλειμμένο κτίριο που έπιασε φωτιά στο Μεταξουργείο

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο όπου νωρίτερα εκδηλώθηκε φωτιά.

Η σορός εντοπίστηκε από τους πυροσβέστες κατά τη διαδικασία ελέγχου του χώρου μετά την κατάσβεση. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το πτώμα είναι δύσκολο να αναγνωριστεί ωστόσο φαίνεται ότι πρόκειται για γυναίκα.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Το κτίριο μετά την κατάσβεση

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η πυρκαγιά ξέσπασε στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο του ακατοίκητου οικήματος.

Λόγω της φωτιάς και της κινητοποίησης των πυροσβεστικών δυνάμεων παραμένει κλειστή η οδός Κεραμεικού στο Μεταξουργείο.