Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο – Κλειστή η οδός Κεραμεικού

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση. Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Λόγω της κινητοποίησης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Κεραμεικού από το ύψος της οδού Κολωνού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το συμβάν αντιμετωπίζεται.