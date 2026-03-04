Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο – Κλειστή η οδός Κεραμεικού
Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς
Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε εγκαταλειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο.
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση. Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.
Λόγω της κινητοποίησης έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην οδό Κεραμεικού από το ύψος της οδού Κολωνού.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το συμβάν αντιμετωπίζεται.
