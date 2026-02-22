Φωτιά στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στη Θεσσαλονίκη
Στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς.
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής σε εγκαταλελειμμένο κτίσμα εντός του πρώην στρατοπέδου Κόδρα στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Στο σημείο επιχειρούν 20 πυροσβέστες με επτά οχήματα.
- Φωτιά στο πρώην στρατόπεδο Κόδρα στη Θεσσαλονίκη
- Παρελθόν από τον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ
- Ίλιον: Διασώστης του ΕΚΑΒ πήγε σε κέντρο διασκέδασης για βοήθεια σε γυναίκα που λυποθύμισε και άρχισε να τραγουδά
- Νετανιάχου: Θέλει «εξάγωνο συμμαχιών» με Ινδία, Ελλάδα, Κύπρο, αραβικά και αφρικανικά κράτη
- Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας 91-74: Πήρε το Κύπελλο η ομάδα του Γιασικεβίτσιους
- Αρνήθηκαν την μετάθεση σε πατέρα παιδιού με βαρύ αυτισμό – Δουλεύει 507 χλμ. μακριά από το σπίτι του
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 22ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Το «αδιαχώρητο» στη Βαρβάκειο αγορά για το σαρακοστιανό τραπέζι – Πού κυμαίνονται οι τιμές
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις