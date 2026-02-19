Δυτική Αχαΐα: Μεγάλη φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα στα Γερουσέικα – Ακούγονται εκρήξεις

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε πτηνοτροφική μονάδα στα Γερουσέικα στη Δυτική Αχαΐα.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οχήματα και άνδρες, οι οποίοι δίνουν μάχη για τον περιορισμό των φλογών και την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενες εγκαταστάσεις ή αγροτικές εκτάσεις.

Εκρήξεις

Το έργο των πυροσβεστών χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο, καθώς από την καύση των εγκαταστάσεων ακούγονται συνεχείς εκρήξεις, πιθανότατα από φιάλες υγραερίου, καύσιμα ή άλλον εξοπλισμό της μονάδας.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ παραμένει άγνωστο το μέγεθος των ζημιών και ο αριθμός των ζώων που βρίσκονταν εντός της μονάδας τη στιγμή της πυρκαγιάς.

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ασφαλή απόσταση, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση καθώς η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.