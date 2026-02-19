Δυτική Αχαΐα: Μεγάλη φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα στα Γερουσέικα – Ακούγονται εκρήξεις
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις
- Βρετανία: Πώς οι Εργατικοί θα κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, εάν εκδιωχθεί ο Στάρμερ;
- Πότε ανοίγει η πλατφόρμα για τις Νταντάδες γειτονιάς – Οι δικαιούχοι των 500 ευρώ
- Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία στις φυλακές Δομοκού – Ο ρόλος του Αρχιφύλακα και το κίνητρο του Βούλγαρου να ομολογήσει
- Επιστροφή στους φυσικούς διακόπτες για τα αυτοκίνητα – Γιατί τα «κουμπιά» έρχονται να αντικαταστήσουν τις οθόνες αφής
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε πτηνοτροφική μονάδα στα Γερουσέικα στη Δυτική Αχαΐα.
Στο σημείο έσπευσε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας με οχήματα και άνδρες, οι οποίοι δίνουν μάχη για τον περιορισμό των φλογών και την αποτροπή επέκτασης της πυρκαγιάς σε παρακείμενες εγκαταστάσεις ή αγροτικές εκτάσεις.
Εκρήξεις
Το έργο των πυροσβεστών χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα δύσκολο και επικίνδυνο, καθώς από την καύση των εγκαταστάσεων ακούγονται συνεχείς εκρήξεις, πιθανότατα από φιάλες υγραερίου, καύσιμα ή άλλον εξοπλισμό της μονάδας.
Προς το παρόν δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τραυματισμούς, ενώ παραμένει άγνωστο το μέγεθος των ζημιών και ο αριθμός των ζώων που βρίσκονταν εντός της μονάδας τη στιγμή της πυρκαγιάς.
Οι αρχές καλούν τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν σε ασφαλή απόσταση, ενώ αναμένεται νεότερη ενημέρωση καθώς η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη.
- Πότε γίνεται ο τελικός Κυπέλλου μπάσκετ ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό
- Δυτική Αχαΐα: Μεγάλη φωτιά σε πτηνοτροφική μονάδα στα Γερουσέικα – Ακούγονται εκρήξεις
- Η Νόα νίκησε (1-0) την Αλκμαάρ και έθεσε… υποψηφιότητα για την ΑΕΚ
- Αταμάν: «Θα προσφέρει πολλά ο Χέιζ-Ντέιβις»
- Πορτογαλία: Στο εδώλιο 18χρονος που κατηγορείται ότι υποκινούσε εφήβους στη Βραζιλία να διαπράττουν εγκλήματα
- Ασίστ ο Καρέτσας στο «διπλό» της Γκενκ στο Ζάγκρεμπ (3-1) – Προβάδισμα πρόκρισης για την Μπολόνια (1-0)
- Πέδρο Πασκάλ: Είναι ο Ραφαέλ Ολάρα ο νέος του σύντροφος; Οι φήμες, η σιωπή, η ιδιωτικότητα
- LIVE: Σέλτικ – Στουτγκάρδη
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις