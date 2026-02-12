Πάτρα: Μεγάλη φωτιά σε διώροφη κατοικία στο Νέο Σούλι
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και έσβησαν τη φωτιά - Καταστράφηκε ο πρώτος όροφος
Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (12/02) σε διώροφη κατοικία στο Νέο Σούλι στην Πάτρα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, με 17 πυροσβέστες και έξι οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς και τον περιορισμό της εξάπλωσής της στο κτίριο.
Στις φλόγες το σπίτι
Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Αριστοτέλους, κοντά στην περιμετρική οδό και την έξοδο Γλαύκου, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα σε όλο το κτίριο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το σπίτι έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές, ενώ η φωτιά φέρεται να το έχει καταστρέψει σχεδόν ολοσχερώς.
