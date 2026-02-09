Φωτιά σε σούπερ μάρκετ στη Νέα Ιωνία

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το απόγευμα της Δευτέρας όταν ειδοποιήθηκε για φωτιά σε υπόγειο χώρο σούπερ μάρκετ στην Νέα Ιωνία, επί της οδού Κασταμονής.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι δυνάμεις που μετέβησαν στο σημείο είδαν καπνούς στο μηχανοστάσιο του ανελκυστήρα χωρίς ωστόσο να υπάρχει ενεργή εστία φωτιάς.

Προληπτική εκκένωση

Όπως προβλέπεται από το πρωτόκολλο, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, εκκενώθηκε το ισόγειο, για προληπτικούς λόγους.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα.