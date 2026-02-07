Θεσσαλονίκη: Μεγάλη φωτιά από αφυγραντήρα σε διαμέρισμα – Κάηκε ολοσχερώς
Οι ένοικοι του διαμερίσματος στη Θεσσαλονίκη πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν χωρίς να σημειωθεί τραυματισμός
Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε διαμέρισμα δευτέρου ορόφου στην περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, το κέντρο επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενημερώθηκε στις 10:55. Στο σημείο έσπευσαν και επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 4 πυροσβεστικά οχήματα, καταφέρνοντας να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο.
Μεγάλες ζημιές
Οι ένοικοι του διαμερίσματος πρόλαβαν να το εγκαταλείψουν εγκαίρως, χωρίς να κινδυνεύσουν.
Οι φλόγες προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές περίπου στο μισό διαμέρισμα. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, η πυρκαγιά προκλήθηκε από βλάβη σε αφυγραντήρα.
