Φωτιά σημειώθηκε σε κουζίνα διαμερίσματος στην Καλαμαριά, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, το μεσημέρι της Πέμπτης 4 Φεβρουαρίου.

Η φωτιά προκλήθηκε περί τις 15:40 επί της οδού Αριστείδου 12 σε διαμέρισμα τρίτου ορόφου, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Ωστόσο, υπάρχουν αναφορές για έκρηξη πριν την πρόκληση της πυρκαγιάς.

Στο σημείο επιχείρησαν οκτώ πυροσβέστες με οκτώ οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας όπου έθεσαν υπό πλήρη έλεγχο το περιστατικό.

Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός ατόμου, ενώ προκλήθηκαν υλικές ζημιές στον χώρο.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας:

Κατεσβέσθη μικρής έκτασης #πυρκαγιά σε διαμέρισμα, στην #Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 8 #πυροσβέστες με 3 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 5, 2026

Πηγή κεντρικής φωτογραφίας: Ράδιο Θεσσαλονίκη