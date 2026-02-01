Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο στο Μεταξουργείο – Κατέρρευσε τμήμα της στέγης

Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο, επί της Δεληγιώργη 41 στο Μεταξουργείο, ξέσπασε στις τέσσερις το απόγευμα της Κυριακής.

Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα ενώ η ΕΛΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία. Λόγω της φωτιάς κατέρρευσε ένα τμήμα της στέγης του κτιρίου, η οποία είχε ήδη υποστεί φθορές στο παρελθόν.

