Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο στο Μεταξουργείο – Κατέρρευσε τμήμα της στέγης
Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα.
Φωτιά σε ακατοίκητο κτίριο, επί της Δεληγιώργη 41 στο Μεταξουργείο, ξέσπασε στις τέσσερις το απόγευμα της Κυριακής.
Στο σημείο έσπευσαν 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα ενώ η ΕΛΑΣ διέκοψε την κυκλοφορία. Λόγω της φωτιάς κατέρρευσε ένα τμήμα της στέγης του κτιρίου, η οποία είχε ήδη υποστεί φθορές στο παρελθόν.
Δείτε βίντεο:
