Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην παλαιά Λαχαναγορά
Ελλάδα 03 Οκτωβρίου 2025 | 23:19

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην παλαιά Λαχαναγορά

Μαρτυρίες από περίοικους αναφέρουν ότι «παρέα ατόμων έριχναν πυροτεχνήματα» πριν εκδηλωθεί η φωτιά εγκαταλελειμμένο κτίριο

Σύνταξη
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην παλαιά Λαχαναγορά στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε επί της οδού Στουρνάρα περίπου στις 21:55, ενώ στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν έξι οχήματα με 20 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Μαρτυρίες για πυροτεχνήματα

Οι φλόγες τύλιξαν το οίκημα και το κατέστρεψαν ολοσχερώς. Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στο ΤhessPost.gr, «παρέα ατόμων έριχναν πυροτεχνήματα, έκαναν πάρτι μέσα σε αυτό το εγκαταλελειμμένο οίκημα».

Στην γειτονιά επικράτησε αναστάτωση ενώ έντονη ήταν η δυσοσμία από τους καπνούς.

Business
Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Intralot: Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ΑΜΚ – θα αντλήσει περίπου 420 εκατ. ευρώ

Markets
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς: Ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο της Euronext για την εξαγορά της ΕΧΑΕ

inWellness
inTown
Γρηγόρης Καψάλης: Σίγησε το ηπειρωτικό κλαρίνο του σπουδαίου δεξιοτέχνη
Απώλεια 03.10.25

Γρηγόρης Καψάλης: Σίγησε το ηπειρωτικό κλαρίνο του σπουδαίου δεξιοτέχνη

Ο Γρηγόρης Καψάλης, ένας από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες του ηπειρώτικου κλαρίνου και αυθεντικός εκφραστής της παραδοσιακής μουσικής του Ζαγορίου και των Ιωαννίνων έφυγε από τη ζωή

Σύνταξη
Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί – Σε μαφιόζικη συμμορία θα μετέφεραν τα όπλα οι 13 Τούρκοι
Έβρος 03.10.25

Αυτό είναι το οπλοστάσιο που εντοπίστηκε στο Σουφλί – Σε μαφιόζικη συμμορία θα μετέφεραν τα όπλα οι 13 Τούρκοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει τα όπλα κρυμμένα σε «καβάτζα» και είχαν στήσει «ενέδρα» στην περιοχή, περιμένοντας τους παραλήπτες.

Σύνταξη
Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου
Ευρωπαϊκή έκθεση 03.10.25

Blackout σε Ισπανία και Πορτογαλία λόγω «υπερβολικής τάσης» – Τα αίτια του πρωτόγνωρου φαινομένου

Δημοσιοποιήθηκε η τελική έκθεση για τα αίτια του blackout που έπληξε την Ισπανία και την Πορτογαλία την περασμένη άνοιξη, προκαλώντας τεράστια προβλήματα στις τραπεζικές συναλλαγές και ταλαιπωρία για εκατομμύρια Ίβηρες.

Σύνταξη
Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 
Μετά το διαζύγιο 03.10.25

Έξι λέξεις εκδίκησης: Viral η βιτριολική ατάκα χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν για τον Τομ Κρουζ 

Η είδηση του διαζυγίου της Νικόλ Κίντμαν από τον Κιθ Έρμπαν μετά από 19 χρόνια γάμου έχει φέρει ξανά στην επικαιρότητα μνήμες από τον πρώτο της χωρισμό με τον Τομ Κρουζ το 2001

Σύνταξη
Οι τέσσερις συμβουλές του Βαλέρι και «να μιλάτε στους ξένους VAR» με αφορμή το πέναλτι στον Καμπελά
Ποδόσφαιρο 03.10.25

Οι τέσσερις συμβουλές του Βαλέρι και «να μιλάτε στους ξένους VAR» με αφορμή το πέναλτι στον Καμπελά

Ο διάλογος του Βαλέρι και του Κουμπαράκη για το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο σημερινό (3/10) σεμινάριο για τα λάθη του VAR στο Μαρούσι

Βάιος Μπαλάφας
Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο
Μαύρες λίστες πλοίων 03.10.25

Ερώτηση στην Κομισιόν με αίτημα κυρώσεις κατά ελληνικών ναυτιλιακών για σύνδεση με τον ρωσικό σκιώδη στόλο

Λιθουανός ευρωβουλευτής αναφέρει ότι πλοία που ανήκουν στις ναυτιλιακές Αλαφούζου, Οικονόμου και Τσάκου συνδέονται με τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Τι ζητά στην ερώτησή του, που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του Ευρωκοινοβουλίου.

Σύνταξη
Χαμάς: Απάντησε στον Τραμπ – «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις
Η ανακοίνωση 03.10.25

Η Χαμάς απάντησε στον Τραμπ - «Ναι» σε απελευθέρωση όλων των ομήρων και άμεσες διαπραγματεύσεις

Η Χαμάς τονίζει ότι «το κίνημα επιβεβαιώνει επίσης τη συμφωνία του να μεταβιβάσει τη διοίκηση της Λωρίδας της Γάζας σε μια παλαιστινιακή αρχή αποτελούμενη από ανεξάρτητους (τεχνοκράτες)»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 03.10.25

Το μήνυμα Δένδια ότι εμμένει στη διαφοροποίησή του και η επικοινωνία με πρωτοβουλία Μητσοτάκη

Επιβεβαιώνεται η επικοινωνία Μητσοτάκη - Δένδια με πρωτοβουλία του πρωθυπουργού. Μήνυμα από την πλευρά του υπουργού Άμυνας προς πάσα κατεύθυνση (και προς τον Αδ. Γεωργιάδη που πήγε να τον ερμηνεύσει κατά το δοκούν) ότι εμμένει στη θέση του υπέρ του αιτήματος του Π. Ρούτσι.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»
«Πολιτισμικό φαινόμενο» 03.10.25

Μισέλ Φάιφερ για τα casting της στο Scarface: «Ο φόβος με κατέβαλε και στο τέλος ήμουν πραγματικά κακή»

«Δεν είχα μεγάλη εμπειρία. Κάθε βράδυ ήμουν τρομοκρατημένη. Δεν ένιωθα άξια. Δεν πίστευα ότι είχα τις ικανότητες», είπε μεταξύ άλλων η Μισέλ Φάιφερ σε πρόσφατη συνέντευξή της μιλώντας για την ταινία Scarface

Σύνταξη
Γρηγόρης Καψάλης: Σίγησε το ηπειρωτικό κλαρίνο του σπουδαίου δεξιοτέχνη
Απώλεια 03.10.25

Γρηγόρης Καψάλης: Σίγησε το ηπειρωτικό κλαρίνο του σπουδαίου δεξιοτέχνη

Ο Γρηγόρης Καψάλης, ένας από τους σπουδαιότερους δεξιοτέχνες του ηπειρώτικου κλαρίνου και αυθεντικός εκφραστής της παραδοσιακής μουσικής του Ζαγορίου και των Ιωαννίνων έφυγε από τη ζωή

Σύνταξη
Τα παράδοξα της στατιστικής: Φρενάρει ο πληθωρισμός, αυξάνονται τα νοικοκυριά που «μόλις τα βγάζουν πέρα»
Aκρίβεια 03.10.25

Τα παράδοξα της στατιστικής: Φρενάρει ο πληθωρισμός, αυξάνονται τα νοικοκυριά που «μόλις τα βγάζουν πέρα»

O ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός «φρέναρε» τον Σεπτέμβριο στο 1,8%, από 3,1% τον Αύγουστο. Όμως σε μηνιαιο επιπεδο αυξήθηκε. Παράλληλα αυξήθηκαν στο 65% τα νοικοκυριά που μόλις τα βγάζουν πέρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Γάζα: Οι 15 λόγοι που το σχέδιο του Τραμπ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο – Το τελεσίγραφο στη Χαμάς
«Κουρελόχαρτο» 03.10.25

Οι 15 λόγοι που το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο - Το τελεσίγραφο στη Χαμάς

Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ απορρίπτουν το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα, στο οποίο έχει συμφωνήσει το Ισραήλ - Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε διορία μέχρι την Κυριακή στη Χαμάς να το αποδεχθεί

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Σήκωσε τον πήχυ»: Η ολυμπιονίκης και δημιουργός του OnlyFans Αλίσα Νιούμαν για τη σεξουαλικοποίηση, την αυτοδιάθεση και την προσφορά
«Ένιωσα Βίκινγκ» 03.10.25

«Σήκωσε τον πήχυ»: Η ολυμπιονίκης και δημιουργός του OnlyFans Αλίσα Νιούμαν για τη σεξουαλικοποίηση, την αυτοδιάθεση και την προσφορά

Από το ολυμπιακό βάθρο του άλματος επί κοντώ στις σελίδες του Maxim, η αθλήτρια που έσπασε τα ταμπού με τη συμμετοχή της στο OnlyFans, Αλίσα Νιούμαν ξεκαθαρίζει ότι μπορεί να είναι πολλά. Και σέξι και χρυσή και ό,τι η ίδια θελήσει να κατακτήσει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μέσω Ισραήλ στα κεντρικά – Σισσύφειο έργο η επιδιόρθωση του δικτύου
Μερική λύση 03.10.25

Γάζα: Αποκαταστάθηκε η υδροδότηση μέσω Ισραήλ στα κεντρικά – Σισσύφειο έργο η επιδιόρθωση του δικτύου

Η αποκατάσταση της ύδρευσης είναι δοκιμαστική και αφορά μόνο το κεντρικό τμήμα στη Γάζα. Οι ζημιές στο δίκτυο είναι τεράστιες, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπισμένοι δεν έχουν μέσα να αποθηκεύσουν νερό

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο
Βondage & Κωμωδία 03.10.25

«Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό σε μια παράσταση Σαίξπηρ»: Πώς το wrestling σπάει τα ταμπού με «όπλο» το γέλιο

Μακριά από τον πλούτο και τη φαντασμαγορία της WWE, stand-up κωμικοί, καλλιτέχνες performance και drag queens υιοθετούν το άθλημα και το οδηγούν σε απρόσμενα, νέα δημιουργικά μονοπάτια

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα
Euroleague 03.10.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα

LIVE: Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 21:15 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νεκρός ο βραβευμένος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν σε επίθεση ρωσικού drone στο Ντονμπάς
Στην Κοστιαντιβίνκα 03.10.25

Ουκρανία: Νεκρός ο βραβευμένος Γάλλος φωτορεπόρτερ Αντονί Λαγικάν σε επίθεση ρωσικού drone στο Ντονμπάς

Ο Αντονί Λαγικάν είναι ο πρώτος δημοσιογράφος-φωτορεπόρτερ που σκοτώνεται από επίθεση με drone. Ένας Ουκρανός συνάδελφός του τραυματίστηκε την ίδια επίθεση.

Σύνταξη
Φρίντριχ Μερτς: «Να υπερασπιστούμε τον γερμανικό τρόπο ζωής» – 35η επέτειος από την γερμανική επανένωση
Κόσμος 03.10.25

Φρίντριχ Μερτς: «Να υπερασπιστούμε τον γερμανικό τρόπο ζωής» – 35η επέτειος από την γερμανική επανένωση

«Το έθνος μας βρίσκεται στη μέση μιας σημαντικής, ίσως αποφασιστικής, φάσης στη σύγχρονη ιστορία του» τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στην κεντρική ομιλία του για την επέτειο την γερμανική επανένωση

Σύνταξη
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο