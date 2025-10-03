Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην παλαιά Λαχαναγορά

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην παλαιά Λαχαναγορά στη Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εκδηλώθηκε επί της οδού Στουρνάρα περίπου στις 21:55, ενώ στο σημείο βρίσκονται και επιχειρούν έξι οχήματα με 20 πυροσβέστες.

Σύμφωνα με πηγές από την πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης.

Μαρτυρίες για πυροτεχνήματα

Οι φλόγες τύλιξαν το οίκημα και το κατέστρεψαν ολοσχερώς. Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στο ΤhessPost.gr, «παρέα ατόμων έριχναν πυροτεχνήματα, έκαναν πάρτι μέσα σε αυτό το εγκαταλελειμμένο οίκημα».

Στην γειτονιά επικράτησε αναστάτωση ενώ έντονη ήταν η δυσοσμία από τους καπνούς.