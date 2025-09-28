Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε ξενοδοχείο στην πλατεία Βάθης τα ξημερώματα της Κυριακής, γύρω στις 4:30, για την οποία κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που έσπευσαν άμεσα στο σημείο.

Το εν λόγω ξενοδοχείο είναι εγκαταλελειμμένο, αλλά στους χώρους του βρίσκουν καταφύγιο άστεγοι, τους οποίους οι πυροσβέστες απομάκρυναν κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης.

Για τη φωτιά κινητοποιήθηκε ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής που την έθεσε γρήγορα υπό έλεγχο

Οι πυροσβέστες μπήκαν στο κτίριο τόσο από τη σκάλα του Πυροσβεστικού οχήματος, όσο και σπάζοντας τζάμια κτιρίων από την οδό Μαιζώνος. Σύμφωνα με πληροφορίες, απεγκλώβισαν επτά ανθρώπους, καθώς και μία γάτα που είχε παγιδευτεί σε δωμάτιο.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται επί της οδού Μάγερ, όπου επιχείρησαν 30 πυροσβέστες με δέκα οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο. Τόσο η Μάγερ όσο και οι γύρω δρόμοι αποκλείστηκαν από τις Αρχές ώστε να διασφαλιστεί η ασφάλεια των περαστικών αλλά και για να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών, καθώς υπήρχε κίνδυνος επέκτασης.

Η φωτιά ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία και ήδη έχει τεθεί υπό έλεγχο.

#Πυρκαγιά σε χώρο κτηρίου επί της οδού Mάγερ στην Αθήνα. Κινητοποιήθηκαν 30 #πυροσβέστες με 10 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 28, 2025

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο είχε ξεσπάσει πάλι μεγάλη φωτιά τον Ιούνιο του 2008, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους μια 35χρονη γυναίκα με το δυόμισι ετών αγοράκι της.