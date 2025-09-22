Πρέβεζα: Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα μετά από έκρηξη φιάλης υγραερίου – Εκκενώθηκε η πολυκατοικία
Διαμέρισμα 4ου ορόφου τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από έκρηξη φιάλης - Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το βράδυ της Δευτέρας μετά από έκρηξη και μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην περιοχή του Προφήτη Ηλία στην Πρέβεζα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε σε διαμέρισμα πολυκατοικίας στον 4ο όροφο και αμέσως ξέσπασε φωτιά.
Στο σημείο άμεσα έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής.
Επίσης στο σημείο βρίσκονται και δυνάμεις της Αστυνομίας.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
Βίντεο τη στιγμή που ξεσπάει η φωτιά.
Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πολυκατοικία έχει εκκενωθεί με εντολή των αρχών. Οι πυκνοί καπνοί έχουν πνίξει τα διαμερίσματα και τους διαδρόμους, καθιστώντας αδύνατη την παραμονή των κατοίκων.
Οι πυροσβέστες, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες, κατάφεραν να περάσουν μάνικες από τον ακάλυπτο χώρο, ώστε να φτάσουν στο διαμέρισμα που φλέγονταν και να συνεχίσουν την κατάσβεση.
