Καλοκαιρινός θα είναι ο καιρός σήμερα Τρίτη, καθώς η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα άνοδο, φτάνοντας κατά τόπους ακόμη και τους 33 βαθμούς.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, μόνο στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και στα δυτικά και τα βόρεια θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά, θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 28 βαθμούς και στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τοπικά τους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς, κυρίως στα ορεινά, μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 28 τοπικά 29 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της Ηπείρου θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί ή όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 30 με 32 και τοπικά 33 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 στρεφόμενοι και ενισχυόμενοι μετά το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 28 και στην Κρήτη έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Από το απόγευμα στα βόρεια θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 25 και τοπικά στα νότια 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι – απόγευμα στα γύρω ορεινά.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Ανεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι – απόγευμα νότιοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου.