Καιρός: Οι πρώτες ζέστες μέρες του Μαΐου και τι αναμένουμε για τον Ιούνιο – Σε ανοδική τάση η θερμοκρασία
Καλοκαιρινός ο καιρός τη δεύτερη εβδομάδα του Μαΐου, με τη θερμοκρασία να πλησιάζει τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούνιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Μαΐου.
Με θερμοκρασίες καλοκαιριού ο καιρός στο ξεκίνημα της δεύτερης εβδομάδας του Μαΐου. Ο υδράργυρος πλησίασε τους 35 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές της χώρας, κυρίως, στην Κρήτη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, «πρωτιές» καταγράφηκαν σήμερα, 11 Μαΐου, στη Νεάπολη Λασιθίου (34,4 βαθμοί), στις Βουκολιές Χανίων (34 βαθμοί), στο Ηράκλειο – ΕΛΜΕΠΑ (33,8), σε Αλκιανό και Κίσσαμο Χανίων (33,6 και 33,4).
Πέραν της Κρήτης καταγράφηκαν 30,4 βαθμοί στη Λιβαδειά, 30,2 βαθμοί στην Καρδίτσα και την Ίο, 29,9 βαθμοί στο Λευκοχώρι φθιώτιδας και 29,9 βαθμοί στη Χαλκίδα. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 25 βαθμούς, ενώ στην Θεσσαλονίκη έφτασε τους 24,9.
Καιρός: Τα πρώτα προγνωστικά στοιχεία για τον Ιούνιο
Στο μεταξύ, θερμότερος του κανονικού αναμένεται να είναι ο ερχόμενος Ιούνιος στην ΝΑ Ευρώπη (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προγνώσεις που εκδόθηκαν στις αρχές Μαΐου.
Σύμφωνα με το 85% των διαθέσιμων σεναρίων η μέση θερμοκρασία Ιουνίου θα είναι υψηλότερη από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα (περίοδος αναφοράς: 1993-2016).
Συγκεκριμένα, η πιθανότητα για θετικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C, μεταξύ 1 και 2°C και άνω των 2°C είναι 49%, 29% και 7% αντίστοιχα. Οι πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις μεταξύ 0 και 1°C και άνω του 1°C είναι 14% και 1% αντίστοιχα. Η μέση τιμή των 400 σεναρίων είναι +0.76°C.
Η πρόγνωση αυτή σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών βασίζεται σε συνολικά 400 πιθανά σενάρια από τα εξής 8 κέντρα πρόγνωσης: ECMWF (Ευρώπη), UKMO (Ηνωμένο Βασίλειο), Meteo-France (Γαλλία), NCEP (ΗΠΑ), DWD (Γερμανία), CMCC (Ιταλία), JMA (Ιαπωνία) και BOM (Αυστραλία), όπως παρέχονται από το Copernicus Climate Change Service της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Τονίζεται ότι οι μακροπρόθεσμες προγνώσεις χαρακτηρίζονται από μεγάλη αβεβαιότητα και σκοπό έχουν την εκτίμηση της τάσης στην μηνιαία και εποχιακή εξέλιξη των μέσων καιρικών συνθηκών. Επιπρόσθετα, οι αποκλίσεις της θερμοκρασίας σε ημερήσια και τοπική βάση λόγω της επίδρασης κάθε είδους καιρικών συστημάτων ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τη μέση απόκλιση ενός μήνα σε μια ευρύτερη περιοχή.
