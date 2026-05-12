Η μεταβατική πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα, από τη Χάγη όπου βρίσκεται, ότι ουδέποτε εξέτασε το ενδεχόμενο να γίνει η χώρα της η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ λέει ότι την έχει υπό τον έλεγχό του (στη φωτογραφία αρχείου από το Reuters/Leonardo Fernandez Viloria, επάνω, η Ντέλσι Ροδρίγκες).

Ο Τραμπ αποκάλυψε στο Fox News ότι σκέφτεται «σοβαρά» να κάνει τη Βενεζουέλα την 51η Πολιτεία των ΗΠΑ

“Venezuela loves Trump.” President Trump tells @johnrobertsFox he’s “seriously considering” making Venezuela the 51st U.S. state, pointing to the country’s massive oil reserves and saying there’s “$40 trillion in oil there.” pic.twitter.com/Fn50ccrQ0l — Fox News (@FoxNews) May 11, 2026

«Αυτό δεν θα το σκεφτόμασταν ποτέ επειδή, αν υπάρχει κάτι που έχουμε εμείς, οι Βενεζουελάνες και οι Βενεζουελάνοι, είναι ότι αγαπάμε την ανεξαρτησία μας, τους ήρωες και της ηρωίδες της ανεξαρτησίας μας», απάντησε η Ροδρίγκες όταν τη ρώτησε ένας δημοσιογράφος.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ αποκάλυψε στο Fox News ότι σκέφτεται «σοβαρά» να κάνει τη Βενεζουέλα την 51η Πολιτεία των ΗΠΑ.

🚨 JUST IN: President Trump is considering making Venezuela the the 51st STATE, per Fox “I’m serious about beginning the process to make Venezuela the 51st state,” Trump told John Roberts 👀 pic.twitter.com/olDBaBZSqc — Nick Sortor (@nicksortor) May 11, 2026

Χιουμοριστικό… μήνυμα

Τον Μάρτιο είχε αναρτήσει στην πλατφόρμα Truth Social ένα χιουμοριστικό μήνυμα που αναφερόταν σε αυτήν την πιθανότητα:

«Καλά πράγματα συμβαίνουν στη Βενεζουέλα τον τελευταίο καιρό (…) Μήπως βλέπει κανείς μια 51η Πολιτεία;».

Wow! Venezuela defeated Italy tonight, 4-2, in the WBC (Baseball!) Semifinal. They are looking really great. Good things are happening to Venezuela lately! I wonder what this magic is all about? STATEHOOD,

#51 (https://t.co/MSDgClVoUF)

, ANYONE? President DONALD J. TRUMP (TS: 16… — Commentary Donald J Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) March 17, 2026

Πηγή: ΑΠΕ