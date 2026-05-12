Τρίτη 12 Μαϊου 2026
11.05.2026 | 18:32
O ΕΦΕΤ ανακαλεί συσκευασίες με κουλούρια - Τι εντόπισε
Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων
Κόσμος 12 Μαΐου 2026, 05:30

Πάνω από 500.000 άνθρωποι σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ – Μια αιρετική λύση για αύξηση μοσχευμάτων

Η πρόταση καθηγητή στο Πανεπιστήμιο στο Στάνφορντ για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο των δυσεύρετων μοσχευμάτων νεφρών τη στιγμή που εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στη ζωή με αιμοκάθαρση.

Περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι υποβάλλονται σήμερα σε αιμοκάθαρση στις ΗΠΑ, με τους μισούς να αντιμετωπίζουν προσδόκιμο ζωής μιας πενταετίας. Με λιγότερους από 30.000 ανθρώπους να έχουν λάβει μεταμόσχευση νεφρού μέσα στο 2025 κάποιοι ειδικοί προτείνουν μια άμεση λύση που θεωρείται ταμπού: την αύξηση δωρητών οργάνων δια ανταμοιβής.

Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο στις ΗΠΑ και στις περισσότερες χώρες του κόσμου, τα νεφρά πρέπει να προσφέρονται ως δώρα. Έτσι, κάθε προσπάθεια αύξησης της προσφοράς νεφρών μέσω αποζημίωσης των δοτών θα έπρεπε να ξεπεράσει τη σχεδόν παγκόσμια αποστροφή προς την πληρωμή.

Η νεφρική ανεπάρκεια κοστίζει μόνο στο Medicare περισσότερα από 55 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο, κυρίως λόγω της αιμοκάθαρσης.Περίπου τα 3/4 των νεφρών που μεταμοσχεύονται στις ΗΠΑ προέρχονται από αποβιώσαντες δότες και τα υπόλοιπα από ζώντες δότες: οι υγιείς άνθρωποι έχουν δύο νεφρά και μπορούν να παραμείνουν υγιείς με ένα.

Όμως, μερικές φορές οι πιθανοί δότες δεν μπορούν να δωρίσουν στο αγαπημένο τους πρόσωπο, επειδή τα νεφρά πρέπει να είναι ιατρικά συμβατά με τον λήπτη. Είναι πρόκληση ακόμη και μέσα στις οικογένειες.

Για παράδειγμα, συχνά μια μητέρα δεν μπορεί να λάβει νεφρό από τον σύζυγο ή τα παιδιά της, επειδή κατά την εγκυμοσύνη το ανοσοποιητικό της σύστημα ανέπτυξε αντισώματα απέναντι σε ορισμένες πρωτεΐνες τους.

Καθώς τα νεφρά για μεταμόσχευση παραμένουν τραγικά δυσεύρετα, ο καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ Άλβιν Ροθ, θεωρεί πως πρέπει να ξαναδούν στις ΗΠΑ την τροποποίηση του νόμου του 1984 που απαγορεύει την παροχή «πολύτιμου ανταλλάγματος» για ένα νεφρό προς μεταμόσχευση.

«Αυτό θα έπρεπε να γίνει με προσοχή, επειδή υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τους οποίους η φράση «πληρωμές για νεφρά» προκαλεί αποστροφή» σημειώνει ο ίδιος στην Washington Post.

«Δεν θα θέλαμε ακατάλληλοι δότες να επηρεάζονται υπερβολικά ώστε να παραχωρήσουν ένα νεφρό. (Αυτό είναι κάτι που ήδη εξετάζεται κατά τον έλεγχο των χιλιάδων ανθρώπων που δωρίζουν κάθε χρόνο ένα από τα νεφρά τους χωρίς πληρωμή.) Μια άλλη ανησυχία είναι ότι δεν θα θέλαμε να ζούμε σε έναν κόσμο όπου μόνο οι πλούσιοι θα μπορούσαν να αποκτήσουν νεφρά, αγοράζοντάς τα από φτωχούς ανθρώπους».

Προτείνει να επιτραπεί να πειραματιστούν κάποιες Πολιτείες στις ΗΠΑ με διαφορετικούς κανονισμούς, όπως επίσης και να εξερευνηθεί  ένα εθνικό σύστημα στο οποίο μόνο η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα μπορούσε να αγοράζει νεφρά — από προσεκτικά επιλεγμένους δότες, έπειτα από σημαντική περίοδο ιατρικού και ψυχολογικού ελέγχου και αφού έχει εξασφαλιστεί πλήρως ενημερωμένη συναίνεση.

«Αυτά τα νεφρά θα μπορούσαν στη συνέχεια να κατανέμονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα των ασθενών, όπως ακριβώς κατανέμονται σήμερα τα νεφρά από αποβιώσαντες δότες, τα οποία αντιμετωπίζονται ως εθνικός πόρος».

Πιστεύει ότι θα ήταν οικονομικά εφικτό να αμείβονται οι δότες αρκετά γενναιόδωρα χωρίς να απαιτείται από τους λήπτες να πληρώνουν τίποτα απολύτως. «Οι δότες θα μπορούσαν να αποζημιώνονται εξ ολοκλήρου από την εξοικονόμηση πόρων του συστήματος υγείας λόγω της απομάκρυνσης ασθενών από την αιμοκάθαρση».

Ωστόσο, ο ίδιος δεν παραλείπει να υπενθυμίζει ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι είναι η δραστική μείωση της εμφάνισης νεφρικής νόσου μέσω της πρόληψης ή θεραπείας του διαβήτη, της υπέρτασης και άλλων αιτίων.

«Θα πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε να επεκτείνουμε τις δωρεές από αποβιώσαντες δότες (ίσως προσφέροντας κάλυψη εξόδων κηδείας ως ένδειξη ευγνωμοσύνης προς τους συγγενείς που το επιτρέπουν). Θα πρέπει επίσης να συνεχίσουμε να διερευνούμε θεραπείες που δεν απαιτούν μεταμοσχεύσεις ανθρώπινων οργάνων. Όμως μπορούμε να σώσουμε πολλές ζωές ήδη από τώρα, δείχνοντας μεγαλύτερη γενναιοδωρία προς τους ζώντες δότες, και έχει νόημα να αρχίσουμε να πειραματιζόμαστε με τρόπους να γίνει αυτό νόμιμα, ηθικά και δίκαια» καταλήγει.

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

ΗΠΑ: Πόσο πραγματικά στοιχίζει στην οικονομία ο πόλεμος στο Ιράν [γραφήματα]

Βενεζουέλα: Θα γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, ρωτάει δημοσιογράφος τη μεταβατική πρόεδρο Ροδρίγκες
Ντέλσι Ροδρίγκες 12.05.26

Θα γίνει η Βενεζουέλα η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ;

Δημοσιογράφος ρώτησε την Ντέλσι Ροδρίγκες εάν η χώρα της πρόκειται να γίνει η 51η Πολιτεία των ΗΠΑ, όπως το έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας στο Fox News.

Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων
Νότια Αφρική 12.05.26

Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων

Κατάσταση «εθνικής καταστροφής» κηρύχτηκε στη Νότια Αφρική, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες της χώρας.

Η ΕΕ προσκαλεί τους Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες για συνομιλίες σχετικά με τη μετανάστευση
Ραντεβού 12.05.26

Τι γυρεύουν οι Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες;

Η Ευρωπαϊκή Ενωση θα απευθύνει «άμεσα» επιστολή στην Καμπούλ προκειμένου να οριστεί ημερομηνία του ραντεβού με αντιπροσώπους των Ταλιμπάν στις Βρυξέλλες.

Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό
Radboudumc 12.05.26

Καραντίνα για 12 εργαζόμενους νοσοκομείου στην Ολλανδία για ελλιπή μέτρα ασφαλείας με τον χανταΐό

Το προσωπικό πανεπιστημιακού νοσοκομείου στο Ναϊμέγκεν της Ολλανδίας, τέθηκε σε καραντίνα μετά από διαδικαστικά λάθη που αφορούσαν έναν ασθενή με τον χανταϊό

EPPO: Η πρώτη αντίδραση για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων
Το σχόλιο 11.05.26

Η πρώτη αντίδραση της EPPO για τη διετή ανανέωση της θητείας των τριών ευρωπαίων εισαγγελέων

Για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου, να ανανεώσει για δύο και όχι για πέντε έτη τη θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ
Κυβερνητική κρίση 11.05.26

Βρετανία: Ανταρσία στο Εργατικό Κόμμα – Δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτηση Στάρμερ

Την Τρίτη, ο Κιρ Στάρμερ έχει υπουργικό συμβούλιο. Και εκεί υπουργοί του αναμένεται να τον πιέσουν επίσης να παραιτηθεί. Του χρεώνουν την εκλογική ήττα μεταξύ άλλων.

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία
Κόσμος 11.05.26

Κυβερνητική αεροπορική επιδρομή στη Νιγηρία – Νεκροί δεκάδες άμαχοι λέει η Διεθνής Αμνηστία

Τουλάχιστον 100 πολίτες έχασαν τη ζωή τους μετά από επίθεση σε αγορά στην πολιτεία Ζαμφάρα στη βορειοδυτική Νιγηρία, αντικρουόμενες πληροφορίες από τον στρατό και την Διεθνή Αμνηστία.

Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 11.05.26

Η εκεχειρία σε μηχανική υποστήριξη λέει ο Τραμπ, που εξετάζει στρατιωτική δράση εναντίο του Ιράν

Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, αφότου απέρριψε την απάντηση του Ιράν στην πρόταση για το τέλος του πολέμου. Σύμφωνα με το Axios, στο τραπέζι είναι η επανεκκίνηση στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα για τον χανταΐό – Συναγερμός και στην Τουρκία – Ένας θετικός στις ΗΠΑ
Παγκόσμια ανησυχία 11.05.26

Δεύτερος Ιταλός σε καραντίνα για τον χανταΐό – Συναγερμός και στην Τουρκία – Ένας θετικός στις ΗΠΑ

Ακόμα ένας νεαρός Ιταλός τέθηκε σε καραντίνα καθώς ήρθε σε επαφή με την γυναίκα που πέθανε από χανταΐό. Τεστ και πέντε άτομα υπό παρακολούθηση στην Τουρκία

Ισπανία: Σπίτι – κολαστήριο για τρία παιδιά – Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό
Κόσμος 11.05.26

Σπίτι - κολαστήριο για τρία παιδιά στην Ισπανία - Οι γονείς τους τα κρατούσαν κλειδωμένα για να μην κολλήσουν κορονοϊό

Η αστυνομία συνέλαβε το ζευγάρι τον Απρίλιο του 2025, αφού ανακάλυψε ότι τα παιδιά ζούσαν για χρόνια σε επισφαλείς συνθήκες υγιεινής σε ένα σπίτι στα περίχωρα της βόρειας πόλης Οβιέδο, στην Ισπανία χωρίς να πηγαίνουν σχολείο.

