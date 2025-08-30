science
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
Ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία νεφρού στο εργαστήριο
Επιστήμες 30 Αυγούστου 2025 | 07:00

Ένα βήμα πιο κοντά στη δημιουργία νεφρού στο εργαστήριο

Ιάπωνες επιστήμονες καλλιέργησαν πολυδύναμα βλαστοκύτταρα και ανέπτυξαν ουρητήρα

Άννα Παπαδομαρκάκη
ΚείμενοΆννα Παπαδομαρκάκη
A
A
Περίπου 10% του παγκόσμιου πληθυσμού πάσχει από χρόνια νεφρική νόσο και περισσότεροι από 2 εκατομμύρια άνθρωποι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή μεταμόσχευση νεφρού. Παρόλα αυτά, δεν υπάρχει θεραπευτική αγωγή, ενώ η έλλειψη μοσχευμάτων νεφρού είναι τεράστια.

Τα νεφρά αποτελούν ζωτικό όργανο που είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της ομοιόστασης, δηλαδή της κατάστασης που επιτρέπει στον οργανισμό να είναι υγιής, «διορθώνοντας» τις βλάβες που κατά καιρούς παρουσιάζονται στη διάρκεια της ζωής μας.

Η δημιουργία νεφρού, με σύνθετες δομές και λειτουργίες, αντίστοιχες του φυσικού, μέχρι τώρα ήταν ένα άπιαστο όνειρο, όμως οι πρόσφατες ανακαλύψεις κάνουν ένα σημαντικό βήμα πιο κοντά προς αυτή την κατεύθυνση.

Ήδη το 2014, στο Πανεπιστήμιο Κουμαμότο της Ιαπωνίας, οι ερευνητές κατάφεραν να αναπτύξουν οργανοειδή ανθρώπινου νεφρού. Αυτά μέχρι στιγμής έχουν χρησιμοποιηθεί στην έρευνα για μοντελοποίηση ασθενειών και την αναζήτηση φαρμάκων, καθώς εξακολουθούν να μην εξασφαλίζουν την πλήρη δομή και οι λειτουργίες τους είναι ανεπαρκείς.

Τώρα, οι ίδιοι επιστήμονες σημείωσαν μια σημαντική ανακάλυψη στην αναγεννητική ιατρική, δημιουργώντας με επιτυχία οργανοειδή λειτουργικού ιστού ουρητήρα – που προσομοιάζουν το ουροποιητικό σύστημα – από πολυδύναμα βλαστοκύτταρα.

Το επίτευγμα αυτό φέρνει τους ερευνητές ένα βήμα πιο κοντά στην ανάπτυξη νεφρών που κατά τη μεταμόσχευσή τους, θα είναι ικανά να παράγουν και να αποβάλλουν ούρα.

Η ανακάλυψη μπορεί να επιτρέψει την κατασκευή νεφρών που θα μπορούν να μεταμοσχευθούν, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τις αναγεννητικές θεραπείες επόμενης γενιάς

H εξέλιξη των βλαστοκυττάρων και η σύσπαση και χαλάρωση των οργανοειδών

Η σχετική μελέτη αποτελεί σημαντικό ορόσημο στο έργο «Διεθνής Κορυφαία Έρευνα: Δημιουργία Νεφρού», που υποστηρίζεται από την Ιαπωνική Εταιρεία για την Προώθηση της Επιστήμης (JSPS). Το Πανεπιστήμιο Κουμαμότο μετέχει ως το βασικό ίδρυμα για αυτήν την αναγνωρισμένου κύρους πρωτοβουλία, η οποία διευθύνεται από τον καθηγητή Ριουίτσι Νισινακαμούρα.

Στο έργο μετέχει ένα παγκόσμιο δίκτυο ερευνητών τόσο από την Ιαπωνία όσο και από το εξωτερικό, με στόχο όχι μόνο την επίτευξη του στόχου της δημιουργίας μεταμοσχεύσιμων οργανοειδών νεφρού μέσω πρωτοποριακών επιστημονικών ανακαλύψεων, αλλά και την καλλιέργεια της επόμενης γενιάς νέων επιστημόνων.

Οι πρόσφατες εξελίξεις στη βιολογία των βλαστοκυττάρων έχουν επιτρέψει τη δημιουργία τεχνητών ιστών νεφρού από πολυδύναμα βλαστοκύτταρα. Η ομάδα του καθηγητή Νισινακαμούρα από το Τμήμα Ανάπτυξης Νεφρών του Ινστιτούτου Μοριακής Εμβρυολογίας και Γενετικής του Πανεπιστημίου Κουμαμότο έχει πρωτοπορήσει σε νέες μεθόδους για την δημιουργία προγονικών κυττάρων που αποτελούν το νεφρό από πολυδύναμα βλαστοκύτταρα. Αυτές οι μέθοδοι έχουν χρησιμοποιηθεί με επιτυχία για τη δημιουργία νεφρών με σύνθετες τρισδιάστατες δομές (δομές ανώτερης τάξης) από εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα ποντικού. Ωστόσο, αυτά τα οργανοειδή νεφρού δεν διαθέτουν ουρητήρα, γεγονός που έχει εμποδίσει την εφαρμογή τους στην ιατρική των μεταμοσχεύσεων.

Ο ουρητήρας αποτελείται από δύο διακριτά διαμερίσματα ιστού: το επιθήλιο του ουρητήρα και το περιβάλλον στρώμα του ουρητήρα. Η ανάπτυξη του ουρητήρα είναι αποτέλεσμα των αλληλεπιδράσεων μεταξύ αυτών των συστατικών. Παρόλο που έχουν αναφερθεί αρκετές μέθοδοι για την ανάπτυξη προγόνων του επιθηλίου του ουρητήρα, δεν υπάρχει ακόμη μια παγκοσμίως αποδεκτή μέθοδος για την δημιουργία του στρώματος του ουρητήρα.

Ο ουρητήρας, είναι ο κρίσιμος σωλήνας που μεταφέρει ούρα από τα νεφρά στην ουροδόχο κύστη. Χωρίς αυτόν, τα οργανοειδή νεφρού δεν είχαν την ικανότητα να προσομοιώνουν την πλήρη λειτουργία των οργάνων, γεγονός που αποτελούσε σημαντικό εμπόδιο για μελλοντικές εφαρμογές μεταμόσχευσης.

Τώρα, η ομάδα του καθηγητή Νισινακαμούρα, δημιούργησε με επιτυχία ιστούς ουρητήρα από πολυδύναμα βλαστοκύτταρα, με την ενσωμάτωση παραχθέντων προγονικών κυττάρων στρώματος ουρητήρα και επιθηλιακών συστατικών που προέρχονται από έμβρυα ποντικού ή παρασκευασμένα επιθηλιακά προγονικά κύτταρα ουρητήρα. Όταν αυτοί οι τύποι κυττάρων συνδυάστηκαν, αυτοοργανώθηκαν σε περισταλτικά συστελλόμενες δομές ουρητήρα τριών στρωμάτων. Ορισμένα οργανοειδή εμφάνισαν ακόμη και ρυθμικές συσπάσεις αντίστοιχες με αυτές που συμβαίνουν κατά τη φυσική ροή των ούρων.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι οι ερευνητές μοντελοποίησαν γενετικές διαταραχές του ουρητήρα χρησιμοποιώντας κύτταρα με μεταλλάξεις TBX18, οι οποίες οδήγησαν σε μειωμένη ανάπτυξη ιστών, προσφέροντας μια πολλά υποσχόμενη πλατφόρμα για τη μελέτη συγγενών παθήσεων του ουροποιητικού συστήματος.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που μια δομή ουρητήρα έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από πολυδύναμα βλαστοκύτταρα», δήλωσε ο καθηγητής Νισινακαμούρα, σημειώνοντας ότι: «Συνδυάζοντας τη δομή αυτή με τα οργανοειδή νεφρών που έχουμε αναπτύξει, μπορεί να επιτρέψει την κατασκευή μεταμοσχεύσιμων νεφρών που θα μπορούν να παράγουν και να αποβάλλουν ούρα – σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα προς τις αναγεννητικές θεραπείες επόμενης γενιάς».

Ατλαντικός: Το θερμό Ρεύμα του Κόλπου μπορεί να καταρρεύσει μέσα στα επόμενα χρόνια
Κλιματική αλλαγή 29.08.25

Το Ρεύμα του Κόλπου καταρρέει - Η Βόρεια Ευρώπη κινδυνεύει να παγώσει

Ολλανδοί επιστήμονες διαπίστωσαν το θερμό ωκεάνιο Ρεύμα του Κόλπου, που προστατεύει τη Βόρεια Ευρώπη από το να παγώσει, εξασθενεί ταχύτερα από αυτό που γνωρίζαμε. Και οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Τραμπ: Απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC – Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας
Δεν παραιτήθηκε 28.08.25

Ο Τραμπ απέπεμψε τη διευθύντρια του CDC - Δεν αποδέχθηκε αντιεπιστημονικές απόψεις, το χρονικό της κόντρας

Η Σούζαν Μονάρεζ δεν συμπλήρωσε ούτε έναν μήνα στη θέση της - Συγκρούστηκε με τον υπουργό Υγείας του Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρόμπερτ Κένεντι τον νεότερο, αμφισβητία των εμβολίων

Σύνταξη
Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων
Η πρώτη έρευνα 28.08.25

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αντίκτυπο στην αγορά εργασίας – Παίρνει τις δουλειές ανειδίκευτων εργαζομένων

Μελέτη του Πανεπιστημίου Στάνφορντ δείχνει ότι ο φόβος για τις επιπτώσεις από την τεχνητή νοημοσύνη στην εργασία είναι πραγματικός. Ο αντίκτυπος είναι μεγαλύτερος για μη εξειδικευμένους εργαζόμενους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος
Επιστήμες 27.08.25

Ποιος ήταν και πότε έζησε ο Άνθρωπος των Πετραλώνων; Νέα εκτίμηση για το αινιγματικό είδος

Νέα μέθοδος χρονολόγησης δείχνει ότι το μυστηριώδες κρανίο των Πετραλώνων έχει ηλικία άνω των 280.000 ετών και πιθανότατα ανήκει στον «άνθρωπο της Χαϊδελβέργης».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;
Η μεγάλη συρρίκνωση 20.08.25

Ο πλανήτης γεννά λιγότερα μωρά – Είναι η υπογεννητικότητα η μεγάλη υπαρξιακή απειλή;

Η υπογεννητικότητα φέρνει δραστικές αλλαγές για τις επόμενες γενιές. Η τάση δύσκολα θα αντιστραφεί και οι ειδικοί συνιστούν προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;
Αρμαγεδδών 20.08.25

Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;

Η εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα με τον ρυθμό που συνεχίζουμε θα μπορούσε να οδηγήσει τον πλανήτη σε μια άλλη Μεγάλη Εξαφάνιση, λένε οι ειδικοί

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τουρισμός: «Αν δεν το ανέβασες στο instagram πήγες πραγματικά;» – Από τα «likes» στη διαχείριση των προορισμών
Τουρισμός 30.08.25

«Αν δεν το ανέβασες στο instagram πήγες πραγματικά;» - Από τα «likes» στη διαχείριση των προορισμών

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν καθορίζουν απλώς τις επιλογές μας, αλλά διαμορφώνουν εμπειρίες, αναδεικνύουν προορισμούς και πολλές φορές αλλάζουν την ουσία του ίδιου του ταξιδιού

Σύνταξη
Καιρός: Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο – Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος
Καιρός 30.08.25

Βροχές και καταιγίδες το Σάββατο - Πότε ανεβαίνει ξανά ο υδράργυρος

Χαλάει ο καιρός από το μεσημέρι - Στο βόρειο Ιόνιο και βαθμιαία στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν βροχοπτώσεις, κατά τόπους ισχυρές - Η πρόγνωση της ΕΜΥ μέχρι και την Τετάρτη

Σύνταξη
«Ιδεοληψία» είναι να προβάλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια
Editorial 30.08.25

«Ιδεοληψία» είναι να προβάλεις τα ιδιωτικά «σουπερμάρκετ πτυχίων» αντί για τα δημόσια πανεπιστήμια

Η κυβέρνηση προκλητικά λειτουργεί ως διαφημιστής των ιδιωτικών «ΑΕΙ» την ώρα που αυτά δεν έχουν καν πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια πίσω από το Tehran: Τελικά, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί το Μπόλιγουντ;
Culture Live 30.08.25

Η βομβιστική επίθεση, το Δελχί και η αλήθεια: Είναι το Tehran η «πρεμιέρα» της Μοσάντ στο Μπόλιγουντ;

H ταινία του Μπόλιγουντ Tehran, που έκανε πρεμιέρα στις 14 Αυγούστου 2025, παρουσιάζει ένα γεωπολιτικό θρίλερ, συνδυάζοντας δράση, κατασκοπεία και έντονες πολιτικές αποχρώσεις.

Σύνταξη
Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη
Υπουργείο Εργασίας 30.08.25

Νέα κίνητρα για έξτρα κουμπαρά για σύνταξη και περίθαλψη

Έρχονται νέες αλλαγές στα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης με βελτιώσεις στις εισφορές και τη φορολογία - Παρεμβάσεις σε φορητότητα ασφαλιστικών δικαιωμάτων, φοροαπαλλαγές και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Ηλίας Γεωργάκης
Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές
ΗΠΑ 30.08.25

Δεν έχετε πτυχίο πανεπιστημίου; Eναλλακτικές επαγγελματικές διαδρομές που μπορεί να φέρουν 6ψήφιες αποδοχές

Ένα πτυχίο πανεπιστημίου δεν είναι πλέον ένα σίγουρο εισιτήριο για μια καλά αμειβόμενη δουλειά. Ωστόσο, σύμφωνα με μία νέα μελέτη, ορισμένοι εργαζόμενοι μπορούν να κερδίσουν 6ψήφια ποσά σε επαγγέλματα χωρίς πτυχίο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι
Σιωπή 30.08.25

Όλοι είχαν κάτι να πουν για τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι – εκτός από την Μπλέικ Λάιβλι

Είναι η είδηση της εβδομάδας στην απέναντι όχθη του Ατλαντικού, καθώς όλοι ασχολούνται με τον αρραβώνα των Τέιλορ Σουίφτ και Τράβις Κέλσι. Ή σχεδόν όλοι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»
Αγορά εργασίας 30.08.25

Πώς το ΑΙ «ανέστησε» τις παλιομοδίτικες μεθόδους προσλήψεων – «Κάντε αίτηση για δουλειά, λες και είναι 1999»

Όταν στα γραφεία των εργοδοτών συσσωρεύονται βιογραφικά υποψηφίων που μοιάζουν για να τα έγραψε ΑΙ, η λύση είναι η επιστροφή στις παλιές μεθόδους: Πόρτα-πόρτα, στόμα με στόμα, αυτοπρόσωπη παρουσία.

Σύνταξη
Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;
«Αλμυρό» πρώτο κουδούνι 30.08.25

Ευρώπη: Τα σχολικά έξοδα αυξάνονται περισσότερο από τον πληθωρισμό – Σε ποιες χώρες είναι πιο ακριβά;

Καθώς τα παιδιά επιστρέφουν στο σχολείο, οι οικογένειες στην Ευρώπη προετοιμάζονται και πάλι για έναν πολύ ακριβό Σεπτέμβριο, με τα έξοδα εκπαίδευσης να αυξάνονται για σχολικά είδη και βιβλία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA
Εκδικητική τιμωρία 30.08.25

Κιλμάρ Αμπρέγο Γκαρσία: O μετανάστης-σύμβολο στις ΗΠΑ ως «βορά» από τον Τραμπ στους MAGA

Βιώνοντας εδώ και έξι μήνες έναν καφκικό εφιάλτη, ο 30χρονος μετανάστης από το Ελ Σαλβαδόρ, γίνεται εξιλαστήριο θύμα στο «βωμό» της ακραία αντιμεταναστευτικής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Ινδονησία: Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίριο περιφερειακού συμβουλίου – Τουλάχιστον 3 νεκροί
Ινδονησία 30.08.25

Φονική πυρπόληση κρατικού κτιρίου από διαδηλωτές

«Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και ένας κατέληξε στο νοσοκομείο» όταν παγιδεύτηκαν σε φλεγόμενο κρατικό κτίριο, το οποίο πυρπόλησαν διαδηλωτές στην πόλη Μακάσαρ της Ινδονησίας.

Σύνταξη
Ουκρανία: «Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στο Ντνιπροπετρόφσκ και τη Ζαπορίζια
Ουκρανία 30.08.25

«Μαζικές» ρωσικές επιθέσεις στο Ντνίπρο και τη Ζαπορίζια

«Η περιφέρεια δέχεται μαζική επίθεση» από τη Ρωσία, αναφέρει ο περιφερειάρχης του Ντνιπροπετρόφσκ, ενώ οι ουκρανικές αρχές κάνουν λόγο για τραυματισμούς από βομβαρδισμούς και στη Ζαπορίζια.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη κενά ασφαλείας στον κυβερνοχώρο
ΗΠΑ 30.08.25

Η Νόεμ απολύει 23 υπαλλήλους της FEMA επικαλούμενη... κενά ασφαλείας

Η Νόεμ κατηγόρησε 23 υπαλλήλους της FEMA για «αποτυχία», «αμέλεια», «ανικανότητα» και ανεντιμότητα, και τους απέλυσε λίγες μέρες μετά την επιστολή διαμαρτυρίας που υπέγραψαν μέλη του προσωπικού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ
Εντονη αντίδραση 30.08.25

Εφετείο κρίνει παράνομους τους περισσότερους δασμούς του Τραμπ

«Ενα άκρως μεροληπτικό Εφετείο αποφάνθηκε εσφαλμένα ότι οι δασμοί μας πρέπει να καταργηθούν», αντέδρασε ο Ντόναλντ Τραμπ στην εφετειακή απόφαση που έκρινε παράνομους τους περισσότερους δασμούς του.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» που σκοτώθηκαν στη Ρωσία
Βόρεια Κορέα 30.08.25

Ο Κιμ υπόσχεται «όμορφη ζωή» στις οικογένειες των «μαρτύρων» του Κουρσκ

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν συναντήθηκε με οικογένειες στρατιωτικών που πολέμησαν και έχασαν τη ζωή τους στο Κουρσκ της Ρωσίας, «αποτίνοντας φόρο τιμής σε όσους θυσιάστηκαν στον βωμό του καθήκοντος».

Σύνταξη
Σάββατο 30 Αυγούστου 2025
