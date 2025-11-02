magazin
Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη
Εύγε! 02 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

Θα δωρίζατε το νεφρό σας σε κάποιον άγνωστο; – Για τον Τζέσι Άιζενμπεργκ η απάντηση είναι αυτονόητη

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ αποφάσισε να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο, ξεκινώντας μια «αλυσίδα ζωής». «Αν μπορείς να σώσεις έναν άνθρωπο, γιατί να μην το κάνεις;» λέει ο ηθοποιός.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Το πρωινό κόλπο για άμεση ενέργεια και ευεξία

Spotlight

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ δεν περιορίζεται πια στη μόνιμη συνήθειά του να δίνει αίμα. Προχωρά σε μια πράξη πλήρους ανιδιοτέλειας: αποφάσισε να δωρίσει το νεφρό του σε έναν άγνωστο άνθρωπο που το έχει ανάγκη.

Ο σταρ του «Now You See Me: Now You Don’t» εμφανίστηκε ζωντανά στην εκπομπή Today στις 30 Οκτωβρίου και το αποκάλυψε: «Σε έξι εβδομάδες δωρίζω το νεφρό μου. Το εννοώ», είπε χαμογελώντας.

Στα 42 του, ο υποψήφιος για Όσκαρ ηθοποιός είπε πως δεν υπάρχει κάποιο προσωπικό κίνητρο ούτε γνωρίζει τον λήπτη. Είναι «αλτρουιστική δωρεά»: δίνεις ένα όργανό σου σε κάποιον που δεν έχεις συναντήσει ποτέ.

«Δεν παίρνεις σχεδόν κανένα ρίσκο — και είναι τόσο απαραίτητο. Αν έχεις τον χρόνο και την ψυχική διάθεση, είναι αυτονόητο»

YouTube thumbnail

«Το μικρόβιο» της προσφοράς

«Δεν ξέρω το γιατί. Κάπως με ‘τσίμπησε το μικρόβιο’ της προσφοράς. Στα μέσα Δεκεμβρίου κάνω μια αλτρουιστική δωρεά. Είμαι ενθουσιασμένος», λέει o Άιζενμπεργκ.

Σύμφωνα με τον οργανισμό RWJ Barnabas Health, «αλτρουιστικός δωρητής» είναι το άτομο που δίνει νεφρό χωρίς να υπάρχει οικογενειακή ή προσωπική σχέση με τον λήπτη.

«Αυτό είναι το νόημα: μια αλυσίδα προσφοράς που ξεκινά από έναν άνθρωπο που δεν περιμένει αντάλλαγμα»

Ο Άιζενμπεργκ πιστεύει ότι ο κόσμος φοβάται χωρίς λόγο: «Δεν παίρνεις σχεδόν κανένα ρίσκο — και είναι τόσο απαραίτητο. Αν έχεις τον χρόνο και την ψυχική διάθεση, είναι αυτονόητο».

Εξήγησε επίσης πώς λειτουργεί: «Αν κάποιος στο Κάνσας Σίτι χρειάζεται νεφρό και ο συγγενής του δεν είναι συμβατός, αλλά είμαι εγώ, τότε παίρνει το δικό μου. Και ο συγγενής του συνεχίζει την αλυσίδα, δωρίζοντας σε κάποιον άλλο. Αυτό είναι το νόημα: μια αλυσίδα προσφοράς που ξεκινά από έναν άνθρωπο που δεν περιμένει αντάλλαγμα».

YouTube thumbnail

Ο Άιζενμπεργκ φρόντισε να καθησυχάσει όσους σκέφτονται αν θα κινδυνεύσει η οικογένειά τους στο μέλλον: «Μπορείς να δηλώσεις ποιοι άνθρωποι θα έχουν προτεραιότητα, αν ποτέ χρειαστούν νεφρό. Έχω ήδη δηλώσει την οικογένειά μου. Άρα είναι χωρίς ρίσκο και για εκείνους».

Όσο για την αιμοδοσία, δεν χάνει το χιούμορ του: «Έχω τόσο πολύ αίμα μέσα μου, νιώθω ότι πρέπει να το… μοιράζω!» αστειεύτηκε.

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ βρέθηκε στην εκπομπή και για την προώθηση της νέας του ταινίας, «Now You See Me: Now You Don’t», που κυκλοφορεί στις 14 Νοεμβρίου 2025.

