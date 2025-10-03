Τζέρεμι Στρονγκ: Είναι ο αντικαταστάτης του Τζέσι Άιζενμπεργκ στη συνέχεια του «The Social Network»

Ο Τζέσι Άιζενμπεργκ δεν θα επαναλάβει τον ρόλο του ως συνιδρυτής του Facebook, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, στην επερχόμενη συνέχεια του δράματος του Ντέιβιντ Φίντσερ του 2010, «The Social Network».

Ενώ η ερμηνεία του Άιζενμπεργκ ως επιχειρηματία τεχνολογίας και προγραμματιστή υπολογιστών του χάρισε υποψηφιότητα για Όσκαρ Α’ Ανδρικού Ρόλου, θα τον διαδεχθεί επίσημα ο Τζέρεμι Στρονγκ στη νέα ταινία που θα έχει τίτλο «The Social Reckoning».

Τζέρεμι Στρονγκ: Τι συνέβη και έγινε η αλλαγή

Ο Τζέρεμι Στρονγκ είχε αρχικά αναφερθεί ότι θα αναλάμβανε τον ρόλο τον περασμένο μήνα. Ο βραβευμένος με Emmy σταρ της σειράς «Succession» θα έχει συμπρωταγωνιστές τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ, τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό της ταινίας «Anora», Μάικι Μάντισον και τον κωμικό Μπιλ Μπερ.

Ο Άαρον Σόρκιν, ο οποίος έγραψε το σενάριο για την αρχική ταινία, που σκηνοθέτησε ο Ντέιβιντ Φίντσερ, εδώ και χρόνια προαναγγέλλει μια πολυαναμενόμενη συνέχεια του φιλμ που συνδυάζει μυθοπλασία και ντοκιμαντέρ με θέμα τη δημιουργία του Facebook.

Τι θα δούμε στην ταινία

Τελικά επιβεβαιώθηκε τον Ιούνιο ότι ο Σόρκιν θα γράψει το σενάριο και θα σκηνοθετήσει την ταινία, η οποία θα βασίζεται στη σειρά «The Facebook Files» της Wall Street Journal, μια έρευνα για τη μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης στον κόσμο.

Η έκθεση του 2021 αποκάλυψε ότι η εταιρεία γνώριζε ότι η πλατφόρμα της έθετε σε κίνδυνο την ψυχική υγεία των εφήβων και τροφοδότησε την εξάπλωση της παραπληροφόρησης, ωστόσο έδινε προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της ασφάλειας.

Οι άλλοι ρόλοι

Η Μάντισον θα υποδυθεί την πρώην εργαζόμενη στο Facebook, Φράνσις Χάουγκεν, την πληροφοριοδότη που έδωσε στοιχεία στην Wall Street Journal και ο Γουάιτ θα υποδυθεί τον Τζεφ Χόρβιτς, τον δημοσιογράφο που αποκάλυψε το θέμα.