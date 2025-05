Τζέρεμι Στρονγκ: Οι Κάννες είναι σαν το Κονκλάβιο με σαμπάνια

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών έφτασε στο τέλος του χθες Σάββατο 24 Μαΐου. Ο Τζέρεμι Στρονγκ, ήταν μέλος της κριτικής επιτροπής στη διοργάνωση, αναστοχάζεται τις τελευταίες 11 ημέρες του φεστιβάλ, παρομοιάζοντάς την με τη διαδικασία επιλογής του νέου Πάπα, όπως απεικονίζεται στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία Conclave.

«Αισθάνομαι απροσμέτρητα εμπνευσμένος από όσα είδα εδώ», δήλωσε ο Στρονγκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μετά την απονομή του Χρυσού Φοίνικα στην ταινία It Was Just an Accident του Τζαφάρ Παναχί από την κριτική επιτροπή. «Ήταν τόσο αναζωογονητικό, και αυτό το είδος του αθροιστικού απολογισμού του έργου θα το κουβαλάω μαζί μου».

Ο Στρονγκ συνέχισε: «Είναι σαν το Conclave με σαμπάνια. Είναι πραγματικά υπέροχο».

«Είναι σαν το Conclave με σαμπάνια. Είναι πραγματικά υπέροχο»

It Was Just an Accident

Ο Τζέρεμι Στρονγκ υπηρέτησε υπό την πρόεδρο Ζουλιέτ Μπινός μαζί με τους Χάλι Μπέρι, Πάιαλ Καπάντια, Χονγκ Σανγκ-σου, Άλμπα Ρορβάχερ, Λέιλα Σλιμάνι, Ντιεντό Χαμάντι και Κάρλος Ρεϊγκάδας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, η ομάδα εξήγησε την απόφασή της να δώσει το κορυφαίο βραβείο στο It Was Just an Accident, το οποίο ακολουθεί μια ομάδα πρώην κρατουμένων στο Ιράν που πρέπει να αποφασίσουν αν θα εκδικηθούν ή όχι έναν άνδρα που θεωρούν ότι ήταν ο βασανιστής φύλακάς τους. Η ταινία σηματοδότησε το πρώτο έργο του Παναχί μετά τη φυλάκισή του για αρκετούς μήνες το 2023 επειδή επέκρινε την ιρανική κυβέρνηση.

«Είναι πολύ ανθρώπινο και πολιτικό ταυτόχρονα, επειδή προέρχεται από μια περίπλοκη χώρα, πολιτικά μιλώντας», δήλωσε η Μπινός. «Όταν παρακολουθήσαμε την ταινία, πραγματικά ξεχώρισε. Η ταινία πηγάζει από ένα αίσθημα αντίστασης, επιβίωσης, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο σήμερα. Γι’ αυτό θεωρήσαμε σημαντικό να δώσουμε σε αυτή την ταινία το υπέρτατο βραβείο».

«Είναι πολύ ανθρώπινο και πολιτικό ταυτόχρονα, επειδή προέρχεται από μια περίπλοκη χώρα, πολιτικά μιλώντας. Όταν παρακολουθήσαμε την ταινία, πραγματικά ξεχώρισε. Η ταινία πηγάζει από ένα αίσθημα αντίστασης, επιβίωσης, το οποίο είναι απολύτως απαραίτητο σήμερα. Γι’ αυτό θεωρήσαμε σημαντικό να δώσουμε σε αυτή την ταινία το υπέρτατο βραβείο»

«Βαθιά μέσα μας, υπάρχει ένα ποίημα μέσα σε ένα ποίημα»

«Η τέχνη πάντα θα νικάει. Αυτό που είναι ανθρώπινο θα κερδίζει πάντα. Η δημιουργική μας παρόρμηση μπορεί να μεταμορφώσει τον κόσμο», συμπλήρωσε ο Τζέρεμι Στρονγκ.

Ο Στρονγκ συνέχισε λέγοντας ότι η κριτική επιτροπή «ήθελε να αναγνωρίσει ταινίες που θεωρούσαμε ότι ήταν υπερβατικές εγγενώς ως έργα», ευθυγραμμιζόμενος με το πώς ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο ξεκίνησε το φεστιβάλ κατά την τελετή έναρξης λέγοντας ότι «οι φασίστες πρέπει να φοβούνται την τέχνη». Μιλώντας για το It Was Just an Accident και τις άλλες ταινίες που βραβεύτηκαν, ο Στρόνγκ ανέφερε τον θεατρικό συγγραφέα Χένρικ Ίψεν.

«Ο Ίψεν μίλησε για το ‘βαθιά μέσα μας, υπάρχει ένα ποίημα μέσα σε ένα ποίημα’. Και όταν το ακούσετε αυτό, όταν το συλλάβετε, θα καταλάβετε το τραγούδι μου», είπε. «Και αισθάνομαι ότι αυτή η ταινία και οι άλλες ταινίες έχουν αυτά τα ποιήματα μέσα στο ποίημα που μας επιτρέπουν να συλλάβουμε κάτι ανείπωτο που με έχουν αλλάξει».