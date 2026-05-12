Νότια Αφρική: Τουλάχιστον 10 νεκροί εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων
Κατάσταση «εθνικής καταστροφής» κηρύχτηκε στη Νότια Αφρική, όπου τουλάχιστον 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες της χώρας.
Ισχυρές βροχοπτώσεις και σφοδροί άνεμοι σάρωσαν διάφορους τομείς της Νότιας Αφρικής αφήνοντας πίσω τουλάχιστον δέκα νεκρούς τις τελευταίες ημέρες, ανακοίνωσε χθες Δευτέρα η προεδρία, με την Κέιπ Τάουν και την επαρχία της να δοκιμάζονται ιδιαίτερα (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Esa Alexander).
Extreme winds 💨 exceeding 120 km/h are battering #CapeTown, South Africa. Several people have died due to the severe storm. pic.twitter.com/y4UQ8VwinE
— Meteored (@meteoredcom) May 11, 2026
Δυο άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες εξαιτίας πτώσεων δέντρων στην τουριστική περιοχή Γκάρντεν Ρουτ, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ενώ τρίτος παρασύρθηκε από ορμητικά νερά όταν προσπάθησε να περάσει ποτάμι το σαββατοκύριακο.
Cape Town weather 🥺🥺🥺… Yoooo this is really bad pic.twitter.com/iGVGvGdcfy
— Nompumelelo (@lelo_mkhondo) May 11, 2026
Εκφράζοντας τη «βαθιά θλίψη του για την απώλεια τουλάχιστον 10 ζωών εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων που πλήττουν διάφορες επαρχίες», ο πρόεδρος Σίριλ Ραμαφόσα ενημέρωσε ότι κηρύχθηκε κατάσταση «εθνικής καταστροφής», αναφέρει ανακοίνωση των υπηρεσιών του.
Cape pic.twitter.com/7fwEGKzhoE
— Yusuf Abramjee (@Abramjee) May 11, 2026
Σε εικόνες που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης βλέπει κανείς οροφές από μεταλλικά ελάσματα να παρασύρονται από ριπαίους ανέμους, δέντρα πεσμένα σε δρόμους, οδικούς άξονες πλημμυρισμένους…
#CapeStorm driving through the danger pic.twitter.com/mmzPyxU0cQ
— TrafficSA (@TrafficSA) May 11, 2026
Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία των αερολιμένων «της Κέιπ Τάουν και της Τζορτζ», ενημέρωσε εξάλλου η μεγάλη εταιρεία διαχείρισης των νοτιοαφρικανικών αεροδρομίων ACSA.
Damage… https://t.co/S6VNrOFIJK pic.twitter.com/VApXLzE79R
— Yusuf Abramjee (@Abramjee) May 11, 2026
Πηγή: ΑΠΕ
