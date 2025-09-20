Φωτιά σε σπίτι στη Μεσσηνία – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος

Συναγερμός ξέσπασε στην Ανδρούσα Μεσσηνίας μετά από φωτιά που ξέσπασε σε οικία.

Όπως έγινε γνωστό, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Καλαμάτας προληπτικά ηλικιωμένος που έμενε στο σπίτι.

Λίγο πριν τις 7 το πρωί η πυροσβεστική Καλαμάτας κλήθηκε σε συμβάν σε οικία στην Ανδρούσα κινητοποιώντας 4 οχήματα και 12 πυροσβέστες.

Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες στο σημείο,διαπίστωσαν πως ο ηλικιωμένος ήταν εκτός οικίας και αργότερα τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ.

Οι ζημιές περιορίστηκαν σε τρία δωμάτια του σπιτιού, ενώ τα αίτια της φωτιάς διερευνώνται.