Ryanair – Fraport: Η σύγκρουση για τις χρεώσεις και οι περικοπές δρομολογίων

Την προσφιλή της πρακτική να περικόπτει δρομολόγια και αεροπορικές βάσεις σε προορισμούς που δεν… ενδίδουν στις πιέσεις της για μειώσεις στα τέλη αεροδρομίων, εφαρμόζει για άλλη μια φορά στην Ελλάδα η ιρλανδική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην αεροδρομιακή κοινότητα.

Την περασμένη Παρασκευή, ο εμπορικός διευθυντής της Ryanair, Τζέισον ΜακΓκίνες, επιβεβαίωσε από την Αθήνα, το κλείσιμο της βάσης της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη (με 3 αεροσκάφη και περίπου 100 εργαζόμενους), από τα τέλη του ερχόμενου Οκτωβρίου, λόγω «υψηλών τελών».

Όπως ανακοίνωσε, η Ryanair θα μειώσει κατά περίπου 60% το πτητικό της έργο από το αεροδρόμιο «Μακεδονία», διατηρώντας πτήσεις προς 15 προορισμούς, αντί για 25 που περιλάμβανε το περσινό χειμερινό πρόγραμμα. Επίσης, ανακοίνωσε μείωση κατά 20% των δρομολογίων από την Αθήνα («Eλευθέριος Βενιζέλος») για τον επόμενο χειμώνα (2026 – 2027), καθώς και πλήρη διακοπή των πτήσεων από Χανιά και Ηράκλειο κατά την ίδια χειμερινή περίοδο.

Διαχρονικά

Οι ανακοινώσεις αυτές της Ryanair προκάλεσαν την άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή αντίδραση της Fraport Greece, διαχειρίστριας του αερολιμένα «Μακεδονία» και άλλων 13 περιφερειακών αεροδρομίων, η οποία έκανε λόγο για «αβάσιμες και προσχηματικές» αιτιάσεις σχετικά με τα αεροδρομιακά τέλη, αποδίδοντας την απόφαση της Ryanair αποκλειστικά στον εμπορικό σχεδιασμό και την κερδοφορία της εταιρείας.

Η υπόθεση της Θεσσαλονίκης, τόνιζαν αεροπορικές πηγές, «αναδεικνύει ξανά τον τρόπο με τον οποίο η Ryanair διαπραγματεύεται διαχρονικά με κυβερνήσεις, αεροδρόμια και τοπικές κοινωνίες, ασκώντας, δηλαδή, δημόσια πίεση, επιθετική ρητορική, απειλές αποχώρησης και μεταφορά χωρητικότητας σε αγορές που προσφέρουν χαμηλότερο κόστος και καλύτερους εμπορικούς όρους».

Αλλωστε, την ίδια ακριβώς πρακτική (κλείσιμο βάσεων και μείωση δρομολογίων), έχει εφαρμόσει ο ιρλανδικός αερομεταφορέας τα τελευταία χρόνια και σε άλλα ελληνικά αεροδρόμια, όπως της Αθήνας, των Χανίων, της Ρόδου, της Κω και της Κέρκυρας.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι η Fraport Greece στην ανακοίνωσή της τονίζει πως ενημερώθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή για την οριστική απόφαση της Ryanair σε σχέση με το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και σημείωσε με νόημα, ότι οι σχετικές ανακοινώσεις έγιναν στην Αθήνα και όχι στη Θεσσαλονίκη, «η οποία επηρεάζεται κυρίως από τις συγκεκριμένες αποφάσεις». Μάλιστα, η Fraport απορρίπτει πλήρως τις αιτιάσεις της Ryanair περί αεροναυτιλιακών χρεώσεων και του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων, χαρακτηρίζοντάς τες «απολύτως αβάσιμες και καθ’ ολοκληρία προσχηματικές». Όπως αναφέρει, η μείωση του πτητικού έργου της Ryanair «συνδέεται αποκλειστικά και μόνο με τον εμπορικό σχεδιασμό, το επιχειρηματικό μοντέλο και την κερδοφορία της εταιρείας».

Η ίδια η Ryanair επιβεβαιώνει εν μέρει τις αιτιάσεις της Fraport, συνδέοντας τις αποφάσεις της «και με το αυξημένο λειτουργικό κόστος στον αεροπορικό κλάδο», κυρίως λόγω των υψηλών τιμών καυσίμων. Όπως ανέφερε ο Τζέισον ΜακΓκίνες, «η εταιρεία έχει καλύψει μέσω hedging περίπου το 80% των αναγκών της σε καύσιμα για τη φετινή χρονιά, παραμένοντας εκτεθειμένη για το υπόλοιπο 20%».

Η ανάπτυξη

Σε αντίθεση με όσα υποστηρίζει η Ryanair για τη Θεσσαλονίκη, η Fraport Greece, αναδεικνύοντας τη συνολική εικόνα ανάπτυξης του αεροδρομίου «Μακεδονία», σημείωσε ότι σήμερα δραστηριοποιούνται εκεί περισσότερες από 40 αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες συνδέουν τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία με 33 χώρες και 93 προορισμούς.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε και στις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί στο αεροδρόμιο, επισημαίνοντας ότι έχουν διατεθεί περισσότερα από 100 εκατ. ευρώ για την επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών του, ενώ η επιβατική κίνηση έχει αυξηθεί συνολικά κατά 40% στα εννέα χρόνια διαχείρισης του αεροδρομίου από τη Fraport Greece.

Προηγουμένως, η Ryanair διά του εμπορικού διευθυντή της είχε υποστηρίξει δημοσίως ότι «η αύξηση των χρεώσεων στα ελληνικά αεροδρόμια κατά 66% τα τελευταία χρόνια (από το 2019), καθιστά πλέον μη ανταγωνιστική τη λειτουργία της στην ελληνική αγορά, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο».

Πάντως, παρά τις αιχμές για υψηλές χρεώσεις στα ελληνικά αεροδρόμια, ο ΜακΓκίνες απέφυγε να παρουσιάσει συγκριτικά στοιχεία με άλλους ευρωπαϊκούς προορισμούς, επικαλούμενος «ρήτρες εμπιστευτικότητας».

Στο πλαίσιο αυτό, κύκλοι των άλλων ελληνικών αεροδρομίων (πέραν της Fraport) που εμπλέκει στα σχέδιά της η Ryanair, τόνιζαν στα «ΝΕΑ» ότι «τα τέλη καθορίζονται κατόπιν ετήσιας διαβούλευσης και εφαρμόζονται οριζόντια σε όλες τις αεροπορικές εταιρείες, χωρίς εξαιρέσεις, στο πλαίσιο των κανόνων ανταγωνισμού».

