Ολοκληρώθηκε στο Διδυμότειχο η αποκατάσταση της καμένης στέγης, από την καταστροφική πυρκαγιά της 22ας Μαρτίου 2017 στο Τέμενος Βαγιαζήτ, με το σύνολο των εργασιών στο μνημείο να προχωρά με πολύ εντατικούς ρυθμούς (φωτογραφία, επάνω, από το βίντεο, κάτω).

Ερωτήματα προκάλεσε ένα δέντρο που εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες στην κορυφή της νέας στέγης του Τεμένους Βαγιαζήτ

Αυτό που προκάλεσε πάντως ερωτήματα στους πολίτες και όσους επισκέπτες περνούν από το κέντρο της πόλης, είναι ένα δέντρο που εμφανίστηκε τις τελευταίες ημέρες στην κορυφή της νέας ξύλινης στέγης η οποία αποτελεί πιστό αντίγραφο της αρχικής.

Είναι αυτό που φαίνεται στο βίντεο, κάτω, με τις εργασίες να συνεχίζονται και να επικεντρώνονται στην ανέγερση του μιναρέ, όπως μεταδίδει το evros-news.gr.

Την απάντηση στα ερωτήματα για το δέντρο έδωσαν οι ελβετοί τεχνίτες, οι οποίοι εδώ και αρκετό καιρό ανέλαβαν την αποκατάσταση της ξύλινης στέγης, με ξυλεία που μεταφέρθηκε από την Ελβετία στο Διδυμότειχο.

Το έθιμο «Aufrichte»

Πρόκειται για έθιμο που υπάρχει στην πατρίδα τους, να τοποθετούν δηλαδή ένα δέντρο στην κορυφή της στέγης κάθε κτιρίου, όταν αυτή ολοκληρώνεται.

Αυτό έκαναν τώρα στο Τέμενος Βαγιαζήτ, τοποθετώντας το στην κορυφή του σκελετού, κατά το έθιμο «Aufrichte» της πατρίδας τους.

Το Τέμενος Βαγιαζήτ αποτελεί σήμερα μνημείο πολιτισμού, το οποίο προστατεύεται από το ελληνικό κράτος.