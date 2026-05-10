Κυριακή 10 Μαϊου 2026
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου
The Good Life 10 Μαΐου 2026, 22:20

Ο παγκόσμιος χάρτης της λογοτεχνίας τρόμου έγινε φτωχότερος με την απώλεια του Κότζι Σουζούκι, του ανθρώπου που κατάφερε να μετατρέψει μια απλή βιντεοκασέτα σε έναν παγκόσμιο πολιτισμικό εφιάλτη

Λουκάς Καρνής
Μήπως έχετε "sunset anxiety"; Ποια είναι τα συμπτώματα

Ο Ιάπωνας συγγραφέας Κότζι Σουζούκι, του οποίου το έργο αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο για την αναγέννηση του ιαπωνικού τρόμου και την καθιέρωσή του στη Δύση, άφησε την τελευταία του πνοή στο Τόκιο, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που συνεχίζει να προκαλεί δέος.

Ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» όπως τον αποκαλούσαν συχνά, ήταν ένας εμβληματικός αρχιτέκτονας του σκότους και παράγοντας στην ιδιαίτερα ευπώλητη σχολή ιαπωνικού τρόμου σε βιβλία και ταινίες.

Η είδηση του θανάτου του Σουζούκι σε νοσοκομείο του Τόκιο σε ηλικία 68 ετών, όπως μεταδόθηκε από την εφημερίδα Asahi Shimbun, προκάλεσε κύματα συγκίνησης στους λάτρεις του φανταστικού και του τρόμου παγκοσμίως.

Συγγραφέας επιτυχιών αλλά και επιδραστικός οραματιστής που κατάφερε να συλλάβει τον συλλογικό φόβο μιας κοινωνίας που μεταμορφωνόταν ραγδαία από την τεχνολογία, δημιουργώντας το εμβληματικό Ringu (Ring) ο Σουζούκι ήταν ένας ταπεινός εργάτης των λέξεων που κατάφερε να γίνει κομμάτι της παγκόσμιας λογοτεχνίας με μια πορεία προς την κορυφή και την καθιέρωση που ξεκίνησε σχεδόν αθόρυβα.

Η καθιέρωση του έγινε διακριτικά, υπόγεια, σαν τους φόβους που φύτεψε σε αναγνώστες και θεατές των έρων του -πολλά από τα οποία μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη αρχικά της χώρας του για να διασκευαστούν με ιογενή δημοφιλία στη Δύση.

«Αλλά ακούστε, οι διάβολοι δεν θα οδηγήσουν ποτέ την ανθρωπότητα στην εξαφάνιση. Γιατί αν οι άνθρωποι πάψουν να υπάρχουν, το ίδιο πάθουν και οι δαίμονες»

Ως πατέρας που φρόντιζε τις δύο κόρες του στο σπίτι, ο Σουζούκι άρχισε να γράφει στον ελεύθερο χρόνο του, εκδίδοντας το 1990 το πρώτο του μυθιστόρημα Rakuen, το οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Ωστόσο, ήταν το 1991 όταν η κυκλοφορία του Ringu άλλαξε τα πάντα.

Η ιστορία της καταραμένης βιντεοκασέτας που σκοτώνει τον θεατή της μέσα σε επτά ημέρες ήταν ευρηματική -κυρίως όμως ήταν καθρέφτης των τεχνολογικών αγωνιών μιας αναλογικής εποχής που κανιβαλίστηκε από την έλευση μιας θηριώδους τεχνολογικής επέλασης.

Το βιβλίο πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ η κινηματογραφική μεταφορά από τον Χιντέο Νακάτα το 1998 και το μετέπειτα χολιγουντιανό ριμέικ με τη Ναόμι Γουότς εκτόξευσαν τη φήμη του, με το τελευταίο να συγκεντρώνει σχεδόν 250 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το σύμπαν του Ring επεκτάθηκε μέσα από μια σειρά μυθιστορημάτων όπως τα Rasen [Σπείρα], Loop [Βρόχος] και Τide [Παλίρροια], τα οποία μεταφέρθηκαν με επιτυχία στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη. Bέβαα ο Σουζούκι δεν περιορίστηκε μόνο εκεί.

 Το διήγημά του Floating Water αποτέλεσε τη βάση για το υποβλητικό Dark Water, ενώ το 2012 έλαβε τη διεθνή αναγνώριση με το βραβείο Σίρλεϊ Τζάκσον για το μυθιστόρημα κοσμικού τρόμου Edge, κερδίζοντας ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Ακόμα και στα τελευταία του χρόνια, ο Σουζούκι παρέμενε δημιουργικά ενεργός και τολμηρός. Μόλις πέρυσι εξέδωσε το τελευταίο του μυθιστόρημα με τίτλο Ubiquitous, μια πρωτότυπη ιστορία τρόμου με επίκεντρο τον φυτικό κόσμο, η οποία προοριζόταν να είναι το πρώτο μέρος μιας τετραλογίας.

Ο Σουζούκι γεννήθηκε στο Χαμαμάτσου στις 13 Μαΐου 1957 και έζησε στο Τόκιο. Τα βιβλία του έχουν διασκευαστεί σε ταινίες, ραδιοφωνικές παραγωγές, manga, αλλά και βιντεοπαιχνίδια.

Πέρα από την λατρεία του στον τρόμο, ο Σουζούκι, δειχνός ιστιοπλόος και θιασώτης των ταξιδιών με μοτοσικλέτα, έγραψε πολλά βιβλία με θέμα την πατρότητα.

Ο θάνατός του αφήνει αυτό το φιλόδοξο έργο ημιτελές, αλλά η επίδρασή του στον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία παραμένει ανεξίτηλη, έχοντας ανοίξει τον δρόμο για τη διεθνή καταξίωση του ασιατικού τρόμου μέσα από έργα όπως το The Grudge και το Shutter.

Ένας πραγματικός μαέστρος του τρόμου από κάθε άποψη, ο Σουζούκι και οι εφιάλτες του όρισαν μιας ολόκληρη εποχή και καθιέρωσαν μια αστική σχολή ανατριχίλας που τρομοκράτησε κοινό και θεατές για δεκαετίες.

Υπάρχει λόγος που ο Κότζι Σουζούκι ήταν γνωστός ως άλλος Στίβεν Κινγκ. Όπως και ο Κινγκ, το έργο του Σουζούκι θα διαρκέσει και θα εμπνεύσει πολλές γενιές με τους τρόμους τους να μιλάνε σε όλους, πέρα από σύνορα.

Επενδυτές: Η φυγή από το «αμερικανικό καταφύγιο»

Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου – Τραμπ: Δεν γελάνε πια στο Ιράν

«Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου»: Μια παράσταση για τη ζωή της πεζογράφου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης
Culture Live 09.05.26

Οι «Εκμυστηρεύσεις της Έλλης Αλεξίου» της Εύας Νικολαΐδου θα παρουσιαστούν σε μορφή σκηνικής ανάγνωσης, σε ερμηνεία της Αλεξάνδρας Σακελλαροπούλου.

Ο άνθρωπος, η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι Χρυσές Σφαίρες
Η ομάδα πίσω από τις Χρυσές Σφαίρες έκανε γνωστό πως θα αντιμετωπίζει τις δημιουργίες -από ταινίες έως podcasts- που χρησιμοποιούν τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης

Το σύμπαν του Bridgerton μπαίνει στο The Sims 4, με δωρεάν ανταμοιβές, νέα αντικείμενα και πακέτα εμπνευσμένα από τους χορούς, τα κοστούμια και την αισθητική της σειράς.

Τα δυσάρεστα συναισθήματα και το σκληρό μάθημα
Ο Παναθηναϊκός συμμετείχε σε ένα παιχνίδι που δεν είχε τον παραμικρό στόχο και ήταν κομπάρσος... Μία κατάσταση που απαγορεύεται να επαναληφθεί στην επόμενη σεζόν.

«Οι παρακρατικοί μηχανισμοί δεν είναι πατριωτικό καθήκον» – Τι λέει η Μιλένα Αποστολάκη για τους κοινούς στόχους ΕΥΠ και Predator
Πυρά κατά του Γρηγόρη Δημητριάδη εξαπέλυσε η Μιλένα Αποστολάκη σχολιάζοντας το σκάνδαλο των υποκλοπών, τονίζοντας ότι ο γενικός γραμματέας της ήταν εντολοδόχος του πρωθυπουργού.

Ο Τραμπ απέκτησε και χρυσό άγαλμα – Για να μπορούν οι οπαδοί του να προσεύχονται για την ασφάλειά του
Οργή έχει προκαλέσει το χρυσό άγαλμα, με τον Ντόναλντ Τραμπ να σηκώνει το δεξί του χέρι σε γροθιά, που στήθηκε στο γήπεδο γκολφ που έχει στο Μαϊάμι. Οι υποστηρικτές του όμως λένε ότι αποτελεί «γιορτή για την Αμερική που γίνεται μεγάλη ξανά».

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης για την 35η αγωνιστική της La Liga. Τηλεοπτικά από Novasports 1.

Αυτές είναι οι πιο αξιοθαύμαστες μαμάδες του ζωικού βασιλείου
Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι οι άνθρωποι δεν είναι οι μόνες μαμάδες που καταβάλλουν εξαιρετικές προσπάθειες για να προστατεύσουν, να φροντίσουν και να μεγαλώσουν τα μικρά τους

Πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ (2-1, vid)
Με φινάλε-θρίλερ η ΑΕΚ, κατάφερε να σκοράρει με τον Ζοάο Μάριο στις καθυστερήσεις και νίκησε 2-1 τον Παναθηναϊκό. 'Ετσι κατέκτησε και μαθηματικά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 1-1: Δεν γίνονται αυτά…
Ο Ολυμπιακός για ένα ακόμη με τον ΠΑΟΚ έχασε τα άχαστα, ο Δικέφαλος πήρε την ισοπαλία (1-1) και το προβάδισμα για τη 2η θέση, την ώρα που η ΑΕΚ έπαιρνε το πρωτάθλημα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η Εύη Δρούτσα ανοίγει τα χαρτιά της: O Akylas, η Άννα Βίσση, o Πασχάλης Τερζής και ο έρωτας που δεν ήρθε ποτέ
«Ο έρωτας ο μεγάλος αγάπη μου, είναι μια φούσκα πολλές φορές. Τα τραγούδια μου, δεν είναι φούσκα γιατί έχουν τραγουδηθεί από μεγάλες φωνές», είπε μεταξύ άλλων η Εύη Δρούτσα

Διακοπή στο παιχνίδι Πύργος – Ζάκυνθος: Τραυματίστηκε στο κεφάλι ποδοσφαιριστής των φιλοξενούμενων (vid)
Οριστικά διεκόπη στο 83ο λεπτό του το παιχνίδι Πύργος - Ζάκυνθος για τα μπαράζ ανόδου στη Super League 2 - Τραυματίστηκε παίκτης μετά από ρίψη αντικειμένων.

ΗΠΑ: Πόσο κοστίζει να είσαι μητέρα σε σχέση με τον υπόλοιπο κόσμο
Με αφορμή την Ημέρα της Μητέρας, το Al Jazeera αναλύει το κόστος της μητρότητας στις ΗΠΑ σε σύγκριση με χώρες που προσφέρουν καθολική υγειονομική περίθαλψη, αμειβόμενη γονική άδεια και επιδοτούμενη φροντίδα

Oυκρανικά drones έπληξαν δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία – Παραιτήθηκε ο υπουργός Άμυνας
Ο υπουργός Άμυνας της Λετονίας παραιτήθηκε όταν ουκρανικά drones χτύπησαν δεξαμενή πετρελαίου στη χώρα του. Η πρωθυπουργός θεώρησε ότι δεν ήταν έτοιμη η ασπίδα εναντίον drone.

Το τόξο συνεργασιών της Ελλάδας με Ινδία, χώρες του Κόλπου, Ισραήλ και ΗΠΑ και η θεωρία της περικύκλωσης της Τουρκίας
Η Ελλάδα αναζητά διεύρυνση των συνεργασιών της και στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου της ως παράγοντα σταθερότητας στην περιοχή. Κινήσεις που ενισχύουν τη ρητορική περί περικύκλωσης στην Τουρκία

Acropolis Swim Open: Ο Απόστολος Σίσκος κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 11 ετών στα 200μ πεταλούδα (vids)
Σε εκπληκτική κατάσταση ο Απόστολος Σίσκος στο Acropolis Swim Open του ΟΑΚΑ. Μετά το…διαστημικό 1:54.12 στα 200μ ύπτιο, ο 21χρονος κολυμβητής είχε εξαιρετική επίδοση στα 200μ πεταλούδα: 1:56.13.

Brain drain: Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται – Ιστορικό υψηλό το 2025
Δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

