Πέθανε ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» Κότζι Σουζούκι – Το Ring και η κληρονομιά του τρόμου

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Ο Ιάπωνας συγγραφέας Κότζι Σουζούκι, του οποίου το έργο αποτέλεσε τον θεμέλιο λίθο για την αναγέννηση του ιαπωνικού τρόμου και την καθιέρωσή του στη Δύση, άφησε την τελευταία του πνοή στο Τόκιο, αφήνοντας πίσω του μια κληρονομιά που συνεχίζει να προκαλεί δέος.

Ο «Στίβεν Κινγκ της Ιαπωνίας» όπως τον αποκαλούσαν συχνά, ήταν ένας εμβληματικός αρχιτέκτονας του σκότους και παράγοντας στην ιδιαίτερα ευπώλητη σχολή ιαπωνικού τρόμου σε βιβλία και ταινίες.

Η είδηση του θανάτου του Σουζούκι σε νοσοκομείο του Τόκιο σε ηλικία 68 ετών, όπως μεταδόθηκε από την εφημερίδα Asahi Shimbun, προκάλεσε κύματα συγκίνησης στους λάτρεις του φανταστικού και του τρόμου παγκοσμίως.

Συγγραφέας επιτυχιών αλλά και επιδραστικός οραματιστής που κατάφερε να συλλάβει τον συλλογικό φόβο μιας κοινωνίας που μεταμορφωνόταν ραγδαία από την τεχνολογία, δημιουργώντας το εμβληματικό Ringu (Ring) ο Σουζούκι ήταν ένας ταπεινός εργάτης των λέξεων που κατάφερε να γίνει κομμάτι της παγκόσμιας λογοτεχνίας με μια πορεία προς την κορυφή και την καθιέρωση που ξεκίνησε σχεδόν αθόρυβα.

Η καθιέρωση του έγινε διακριτικά, υπόγεια, σαν τους φόβους που φύτεψε σε αναγνώστες και θεατές των έρων του -πολλά από τα οποία μεταφέρθηκαν στη μεγάλη οθόνη αρχικά της χώρας του για να διασκευαστούν με ιογενή δημοφιλία στη Δύση.

«Αλλά ακούστε, οι διάβολοι δεν θα οδηγήσουν ποτέ την ανθρωπότητα στην εξαφάνιση. Γιατί αν οι άνθρωποι πάψουν να υπάρχουν, το ίδιο πάθουν και οι δαίμονες»

Ως πατέρας που φρόντιζε τις δύο κόρες του στο σπίτι, ο Σουζούκι άρχισε να γράφει στον ελεύθερο χρόνο του, εκδίδοντας το 1990 το πρώτο του μυθιστόρημα Rakuen, το οποίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές. Ωστόσο, ήταν το 1991 όταν η κυκλοφορία του Ringu άλλαξε τα πάντα.

Η ιστορία της καταραμένης βιντεοκασέτας που σκοτώνει τον θεατή της μέσα σε επτά ημέρες ήταν ευρηματική -κυρίως όμως ήταν καθρέφτης των τεχνολογικών αγωνιών μιας αναλογικής εποχής που κανιβαλίστηκε από την έλευση μιας θηριώδους τεχνολογικής επέλασης.

Το βιβλίο πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα, ενώ η κινηματογραφική μεταφορά από τον Χιντέο Νακάτα το 1998 και το μετέπειτα χολιγουντιανό ριμέικ με τη Ναόμι Γουότς εκτόξευσαν τη φήμη του, με το τελευταίο να συγκεντρώνει σχεδόν 250 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Το σύμπαν του Ring επεκτάθηκε μέσα από μια σειρά μυθιστορημάτων όπως τα Rasen [Σπείρα], Loop [Βρόχος] και Τide [Παλίρροια], τα οποία μεταφέρθηκαν με επιτυχία στη μεγάλη και τη μικρή οθόνη. Bέβαα ο Σουζούκι δεν περιορίστηκε μόνο εκεί.

Το διήγημά του Floating Water αποτέλεσε τη βάση για το υποβλητικό Dark Water, ενώ το 2012 έλαβε τη διεθνή αναγνώριση με το βραβείο Σίρλεϊ Τζάκσον για το μυθιστόρημα κοσμικού τρόμου Edge, κερδίζοντας ηχηρά ονόματα της παγκόσμιας λογοτεχνίας.

Ακόμα και στα τελευταία του χρόνια, ο Σουζούκι παρέμενε δημιουργικά ενεργός και τολμηρός. Μόλις πέρυσι εξέδωσε το τελευταίο του μυθιστόρημα με τίτλο Ubiquitous, μια πρωτότυπη ιστορία τρόμου με επίκεντρο τον φυτικό κόσμο, η οποία προοριζόταν να είναι το πρώτο μέρος μιας τετραλογίας.

Ο Σουζούκι γεννήθηκε στο Χαμαμάτσου στις 13 Μαΐου 1957 και έζησε στο Τόκιο. Τα βιβλία του έχουν διασκευαστεί σε ταινίες, ραδιοφωνικές παραγωγές, manga, αλλά και βιντεοπαιχνίδια.

Πέρα από την λατρεία του στον τρόμο, ο Σουζούκι, δειχνός ιστιοπλόος και θιασώτης των ταξιδιών με μοτοσικλέτα, έγραψε πολλά βιβλία με θέμα την πατρότητα.

Ο θάνατός του αφήνει αυτό το φιλόδοξο έργο ημιτελές, αλλά η επίδρασή του στον κινηματογράφο και τη λογοτεχνία παραμένει ανεξίτηλη, έχοντας ανοίξει τον δρόμο για τη διεθνή καταξίωση του ασιατικού τρόμου μέσα από έργα όπως το The Grudge και το Shutter.

Ένας πραγματικός μαέστρος του τρόμου από κάθε άποψη, ο Σουζούκι και οι εφιάλτες του όρισαν μιας ολόκληρη εποχή και καθιέρωσαν μια αστική σχολή ανατριχίλας που τρομοκράτησε κοινό και θεατές για δεκαετίες.

Υπάρχει λόγος που ο Κότζι Σουζούκι ήταν γνωστός ως άλλος Στίβεν Κινγκ. Όπως και ο Κινγκ, το έργο του Σουζούκι θα διαρκέσει και θα εμπνεύσει πολλές γενιές με τους τρόμους τους να μιλάνε σε όλους, πέρα από σύνορα.