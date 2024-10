Variety: Οι 100 καλύτερες ταινίες τρόμου που έγιναν ποτέ φέρνουν εφιάλτες

Για το έγκριτο κινηματογραφικό media outlet Variety, ο τρόμος έχει σημασία. Εχει δίκιο. Ίσως το πιο κερδοφόρο εμπορικά είδος (οι ταινίες τρόμου φέρνουν πολλαπλάσια κέρδη από τα ποσά που έχουν επενδυθεί στην παραγωγή τους), ο κινηματογράφος του τρόμου μιλάνε για τους εφιάλτες γύρω μας ως παραμύθια, μέσα από μύθους που διαφεύγουν της λογοκρισίας αν έχουν την απαραίτηση σήμανση.

Οι ταινίες τρόμου είναι (όταν είναι πραγματικά ευφυείς) αλληγορίες για τις παθογένειες που μας πνίγουν, είναι θρύλοι που μιλάνε για το τέρας γύρω μας, είναι πραγματικοί εφιάλτες κρυμμένοι πίσω από μάσκες.

Στη λίστα που έδωσε στη δημοσιότητα το Variety καταθέτοντας το δικό του φόρο τιμής σε κάθε Halloween εκεί έξω, φιγουράρουν αναρίθμητα κινηματογραφικά τέρατα που έχουν γράψει ιστορία, όλες επιλεγμένες από τους Siddhant Adlakha, Peter Debruge, William Earl, Owen Gleiberman, Courtney Howard, Tomris Laffly, Amy Nicholson και Rene Rodriguez.

Πιο θηριώδης από όλους ο Leatherface, που βρίσκεται δικαίως στην κορυφή ως ένα τέρας που έσκισε την οθόνη και τις σάρκες των ΗΠΑ σε μια εποχή που έτρωγαν τις σάρκες τους.

Γιατί Ο Σχιζοφρενής Δολοφόνος Με Το Πριόνι είναι ένα στοιχειωμένο αριστούργημα

Το «Texas Chainsaw Massacre» κατατάσσεται στις καλύτερες ταινίες τρόμου όλων των εποχών από τους κριτικούς κινηματογράφου του Variety όχι μόνο γιατί τόλμησε να εξερευνήσει απλησίαστους «χώρους», αλλά και γιατί δημιούργησε έναν εφιάλτη που μοίρασε το τραύμα σε θεατές και ήρωες.

Αν και έχει κακοποιηθεί μέσα στα χρόνια με άπειρες, συνήθως ατυχείς, προσπάθειες να αντιγραφεί ο Σχιζοφρενής Δολοφόνος με το Πριόνι παραμένει εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες η κλασική, αξεπέραστη και πιο συγκλονιστικά γκροτέσκα ιστορία κινηματογραφικού τρόμου που προβλήθηκε ποτέ.

Η ταινία αφηγείται την ιστορία πέντε φίλων στην σκληρή από τον ήλιο, επαρχία του Τέξας.

Οι φίλοι πρόκειται να να επισκεφτούν τον τάφο του παππού της Σάλλι και του Φράνκλιν, που σύμφωνα με πληροφορίες έχει τελετουργικά βεβηλωθεί. Στη διάρκεια του ταξιδιού, ένας ιδιόρυθμος πεζοπόρος ζητάει τη βοήθεια τους. Η παράλογα επιθετική συμπεριφορά του τους οδηγεί να τον κατεβάσουν από το αμάξι τους και να αναζητ΄πησουν προσωρινό καταφύγιο στο παλιό σπίτι της οικογένειας.

Απαισιόδοξο και τραχύ, η ταινία έχει ένα αξίωμα -η ανθρώπινη ζωή έχει εκφυλιστεί, δεν έχει αξία και η αφέλεια των νεαρών πρωταγωνιστών είναι το εισιτήριο τους για το σφαγείο της οικογένειας των δολοφόνων που κάνουν αυτό που ξέρουν

Ο εφιάλτης τους περιμένει, οι νέοι γίνονται θύματα ενός εφιαλτικού σφαγέα και η ταινία που ενσωματώνει την παράνοια των 70s (μια περίοδο κοινωνικού και συχνά εφιαλτικού μετασχηματισμού για τις H.Π.Α) καταφέρνει με ελάχιστο προϋπολογισμό, άγνωστο cast και γυρισμένη σε αντίξοες συνθήκες, να αναδυθεί σε μία από τις πλέον διάσημες και επιδραστικές ταινίες τρόμου όλων των εποχών.

Επιπλέον έγινε και μια από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες παγκοσμίως «σφαγιάζοντας» τα box office με πρωτόγονη μανία και οργή.

Σκηνοθετημένο από τον Τομπ Χούπερ που επενδύει σε ένα επιθετικά ρεαλιστικό κινηματογραφικό ύφος για να φέρει στην οθόνη έναν εφιάλτη που δεν ξεπεράστηκε ποτέ, το TCM αφήνει το αποτρόπαιο στη φαντασία του θεατή θυμίζοντας το Ψυχώ του σπουδαίου Χίτσκοκ.

Απαισιόδοξο και τραχύ, η ταινία έχει ένα αξίωμα -η ανθρώπινη ζωή έχει εκφυλιστεί, δεν έχει αξία και η αφέλεια των νεαρών πρωταγωνιστών είναι το εισιτήριο τους για το σφαγείο της οικογένειας των δολοφόνων που κάνουν αυτό που ξέρουν. Για αυτούς ο φόνος είναι η κανονικότητα και η πραγματικότητα τους.

Γυρισμένο με ρυθμό καταιγιστικό ρυθμό και ένα φινάλε που έχει χαιρετηθεί ως «αριστουργηματικό» αυτός ο «Σχιζοφρενής Δολοφόνος με το Πριόνι» είναι μια ειλικρινής επίδειξη ότι τα τέρατα είναι ανάμεσα μας και δεν έχουν οίκτο για κανέναν και τίποτα.

Τα τέρατα είμαστε εμείς

Αναδεικνύοντας τα βαθύτερα αιματοβαμμένα ένστικτα του Homo Sapiens η ταινία που βρίσκεται στην κορυφή του Variety είναι μια άσκηση στον εφιάλτη.

Αυτές είναι οι είκοσι καλύτερες ταινίες τρόμου όλων των εποχών, κάθε μία ένα θύμα του Leatherface που δεν ηρέμησε ποτέ.

20 Get Out (2017)

19 The Mummy (1932)

18 The Shining (1980)

17 Diabolique (Les Diaboliques) (1955)

16 Halloween (1978)

15 Don’t Look Now (1973)

14 Nosferatu: A Symphony of Horror (1922)

13 The Silence of the Lambs (1991)

12 King Kong (1933)

11 Alien (1979)

10 Carrie (1976)

9 Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)

8 Frankenstein (1931)

7 Audition (1999)

6 Night of the Living Dead (1968)

5 Rosemary’s Baby (1968)

4 Jaws (1975)

3 Psycho (1960)

2 The Exorcist (1973)

1 The Texas Chain Saw Massacre (1974)

Δείτε όλη τη λίστα (στο νο.100 φιγουράρει ένας Πολάνσκι αριστουγηματικός αλήθεια) εδώ.