Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip

To ημερολόγιο έγραφε 22 Φεβρουαρίου 2021 όταν με το βίντεο Epilogue που πόσταραν στο YouTube, έριχναν τους τίτλους τέλους σε μια τεράστια και επιτυχημένοι καριέρα, που κράτησε για περίπου δυόμιση δεκαετίες. Και η είδηση της διάλυσής τους, σκόρπισε τη θλίψη στους φίλους της μουσικής. Άλλωστε οι Daft Punk ήταν ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα της electro.

Το γαλλικό ντουέτο των Γκι-Μανουέλ ντε Ομέμ-Κριστό και Τομά Μπανγκαλτέ, μέσα από τη μουσική του, καθόρισε τον electro ήχο των nineties και zeros, ενώ έδειξε ότι υπάρχει μια δυνατή σκηνή ηλεκτρονικής μουσικής στο Παρίσι. Την ίδια ώρα, οι ρομποτικές εμφανίσεις τους -κάναμε χρόνια για να δούμε τα πρόσωπά τους- δημιουργούσαν το απαραίτητο μυστήριο εκτοξεύοντας τη δημοτικότητά τους.

Ωστόσο το 2021, μετά από τέσσερα στούντιο άλμπουμ και οκτώ βραβεία Grammy θεώρησαν ότι ήρθε η στιγμή να πουν «αντίο». Και το έκαναν με έναν τρόπο που μόνο αυτοί θα μπορούσαν: με ένα 8λεπτο ρομποτικό και μινιμαλιστικό βίντεο.

Σε αυτά τα 5 χρόνια, οι Daft Punk έχουν μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κυκλοφορώντας μόνο επετειακά remixes, δείχνοντας ότι δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν στο προσκήνιο. Ωστόσο τις 22 Φεβρουαρίου 2026 αποφάσισαν να σπάσουν τη «σιωπή» τους – αλλά όχι με ένα reunion.

Οι Γκι-Μανουέλ ντε Ομέμ-Κριστό και Τομά Μπανγκαλτέ γιόρτασαν τα 5 χρόνια από το τέλος της κοινής τους πορείας ανεβάζοντας στο κανάλι τους στο YouTube το video clip του Human After All, που είχαν κυκλοφορήσει το 2005.

Ένα βίντεο που είχε όλο τα κλασικά Daft Punk στοιχεία – έρημο, ρομπότ και πολύ electro λογική, βασισμένο στο φιλμ τους Electroma από το 2006.

