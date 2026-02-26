magazin
Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
26.02.2026 | 08:38
Κλείνει ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» στις 10 το πρωί
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip
Human After All 26 Φεβρουαρίου 2026, 09:00

Επέτειος «χωρισμού»: Οι Daft Punk γιορτάζουν τα 5 χρόνια από τη διάλυσή τους με ένα νέο video clip

Το electro ντουέτο Daft Punk, το οποίο έριξε «τίτλους τέλους» στη σπουδαία πορεία του το 2021, γιόρτασε την επέτειο της διάλυσής του με την κυκλοφορία ενός νέου video clip.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
A
A
Vita.gr
Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Spotlight

To ημερολόγιο έγραφε 22 Φεβρουαρίου 2021 όταν με το βίντεο Epilogue που πόσταραν στο YouTube, έριχναν τους τίτλους τέλους σε μια τεράστια και επιτυχημένοι καριέρα, που κράτησε για περίπου δυόμιση δεκαετίες. Και η είδηση της διάλυσής τους, σκόρπισε τη θλίψη στους φίλους της μουσικής. Άλλωστε οι Daft Punk ήταν ένα από τα πιο γνωστά συγκροτήματα της electro.

Το γαλλικό ντουέτο των Γκι-Μανουέλ ντε Ομέμ-Κριστό και Τομά Μπανγκαλτέ, μέσα από τη μουσική του, καθόρισε τον electro ήχο των nineties και zeros, ενώ έδειξε ότι υπάρχει μια δυνατή σκηνή ηλεκτρονικής μουσικής στο Παρίσι. Την ίδια ώρα, οι ρομποτικές εμφανίσεις τους -κάναμε χρόνια για να δούμε τα πρόσωπά τους- δημιουργούσαν το απαραίτητο μυστήριο εκτοξεύοντας τη δημοτικότητά τους.

Ωστόσο το 2021, μετά από τέσσερα στούντιο άλμπουμ και οκτώ βραβεία Grammy θεώρησαν ότι ήρθε η στιγμή να πουν «αντίο». Και το έκαναν με έναν τρόπο που μόνο αυτοί θα μπορούσαν: με ένα 8λεπτο ρομποτικό και μινιμαλιστικό βίντεο.

YouTube thumbnail

Σε αυτά τα 5 χρόνια, οι Daft Punk έχουν μείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κυκλοφορώντας μόνο επετειακά remixes, δείχνοντας ότι δεν σκοπεύουν να επιστρέψουν στο προσκήνιο. Ωστόσο τις 22 Φεβρουαρίου 2026 αποφάσισαν να σπάσουν τη «σιωπή» τους – αλλά όχι με ένα reunion.

Οι Γκι-Μανουέλ ντε Ομέμ-Κριστό και Τομά Μπανγκαλτέ γιόρτασαν τα 5 χρόνια από το τέλος της κοινής τους πορείας ανεβάζοντας στο κανάλι τους στο YouTube το video clip του Human After All, που είχαν κυκλοφορήσει το 2005.

Ένα βίντεο που είχε όλο τα κλασικά Daft Punk στοιχεία – έρημο, ρομπότ και πολύ electro λογική, βασισμένο στο φιλμ τους Electroma από το 2006.

YouTube thumbnail

Από το ολότελα…

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Νιώθετε πεσμένοι ψυχολογικά; 3 σκανδιναβικά rituals που θα σας ανανεώσουν

Τράπεζες
Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

Πειραιώς: Στα 1,07 δισ. τα καθαρά κέρδη – Μέρισμα 0,4 ευρώ

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream magazin
POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ
Cyabra 25.02.26

POLITICO: Χιλιάδες bots πίσω από την ψηφιακή εκτόξευση της Νίκι Μινάζ

Σχεδόν το ένα τρίτο των λογαριασμών που ενίσχυαν πολιτικές αναρτήσεις της Νίκι Μινάζ φέρονται να ήταν ψεύτικοι, με περισσότερα από 18.000 bots να διογκώνουν τεχνητά την απήχησή της, σύμφωνα με νέα ανάλυση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» – Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής
Λαϊκά μυθιστορήματα 25.02.26

«Είχαν τη δημοκρατικότητα της τσίχλας» - Τα βιβλία τσέπης εξαφανίζονται από το κάδρο της σύγχρονης ζωής

«Τα βιβλία σε χαρτόδετη έκδοση που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ σταδιακά εξαφανίζονται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τελευταίο σημάδι μιας συνεχιζόμενης αλλαγής στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να διαβάζουν» σχολιάζει ο David Smith στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden
Fear of the Dark 25.02.26

Από τη σκηνή στη μεγάλη οθόνη: Τον Μάιο κυκλοφορεί το νέο ντοκιμαντέρ των Iron Maiden

Τον Μάιο συμπληρώνονται 50 χρόνια από τότε που οι Iron Maiden έδωσαν το πρώτο τους live και ετοιμάζονται να το γιορτάσουν με την κυκλοφορία ενός νέου ντοκιμαντέρ, με τίτλο Burning Ambition.

Σύνταξη
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ
Οι σελίδες 24.02.26

Έρχεται η πολυαναμενόμενη σειρά «Περηφάνια και Προκατάληψη» – Οι πρώτες εικόνες της Έμα Κόριν ως Ελίζαμπεθ Μπένετ

Η σειρά έξι επεισοδίων «Περηφάνια και Προκατάληψη» που έχει διασκευαστεί από τη συγγραφέα Ντόλι Άλντερτον θα κυκλοφορήσει αυτό το φθινόπωρο στο Netflix.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής
«Συστημικός ρατσισμός» 24.02.26

Παραίτηση στα BAFTA μετά το περιστατικό με ρατσιστική λέξη: Αντιδράσεις για τον χειρισμό της τελετής

Ο Τζόντε Ρίτσαρντσον αποχώρησε από την επιτροπή των BAFTA, καταγγέλλοντας τον τρόπο διαχείρισης του περιστατικού με ακούσιο τικ του Τζον Ντέιβιντσον που ακούστηκε ζωντανά στην τελετή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» – Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»
25 χρόνια πριν 24.02.26

«Ο Χιθ Λέτζερ μου έσπασε το δόντι παίζοντας με μια σκούπα» - Πώς φτιάχτηκε η ταινία «Ο Θρύλος ενός Ιππότη»

«Οι λόγχες ήταν φτιαγμένες από ξύλο μπάλτσα και γεμισμένες με άψητα μακαρόνια, έτσι ώστε όταν σπάγανε, να γίνεται μια έκρηξη που έμοιαζε με θραύσματα» - Η ιστορία του «Θρύλου ενός Ιππότη» μέσα από τις αφηγήσεις των δημιουργών της στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»
Culture Live 24.02.26

Το ΙΕΜΚ στηρίζει τον κύκλο συναυλιών «Νίκος Σκαλκώτας: Ελληνικοί Χοροί για δύο πιάνα»

Το εμβληματικό έργο του σπουδαίου δημιουργού, «Ελληνικοί Χοροί για Ορχήστρα», παρουσιάζεται για πρώτη φορά σε μεταγραφή για δύο πιάνα, η οποία αποδίδει με μοναδικό τρόπο τη συμφωνική σκέψη, τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της γραφής του Σκαλκώτα

Σύνταξη
Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά
Ιστορία 24.02.26

Η Αννα Σαουάι θα υποδυθεί την Γιόκο Όνο στις ταινίες για τους Beatles – Στόχος της να διηγηθεί την αόρατη πλευρά

«Υπάρχει μια πλευρά της που πιστεύω ότι οι άνθρωποι ακόμα δεν καταλαβαίνουν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Αννα Σαουάι που πρόκειται να ενσαρκώσει την Γιόκο Όνο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης μετά την ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά – Οι αναφορές σε «επαγγελματίες ανησυχούντες»
Πολιτική 26.02.26

Στριμωγμένος ο Μητσοτάκης μετά την ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά – Οι αναφορές σε «επαγγελματίες ανησυχούντες»

Ο κ. Μητσοτάκης χωρίς να κατονομάσει τον πρώην πρωθυπουργό, απάντησε στη νέα ηχηρή παρέμβαση Σαμαρά, κάνοντας λόγο για «επαγγελματίες ανησυχούντες», και για «όσους ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης»

Σύνταξη
Μπάφαλο: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά
Κόσμος 26.02.26

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Τυφλός πρόσφυγας από τη Μιανμάρ πεθαίνει μετά την εγκατάλειψή του από τη Συνοριακή Φρουρά

Ο 56χρονος είχε συλληφθεί τον Φεβρουάριο του 2025 από την Αστυνομία του Μπάφαλο και απελευθερώθηκε έναν χρόνο μετά υπό την ευθύνη της Συνοριακής Φρουράς

Σύνταξη
Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά
Οικονομία 26.02.26

Καλογηράτος: Η Capital Clean Energy Carriers έχει οικοδομήσει ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης με την ελληνική αγορά

Ο Γεράσιμος Καλογηράτος, CEO, της Capital Clean Energy Carriers, σήμανε το καμπανάκι της έναρξης του ΧΑ – Πρεμιέρα για το ομόλογο – Το μήνυμα στους επενδυτές

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Μετωπική Ανδρουλάκη με Μητσοτάκη στη Βουλή την Παρασκευή για την ακρίβεια και την ενεργειακή ασφάλεια

Την Παρασκευή στις 11 το πρωί θα συζητηθεί η επίκαιρη ερώτηση του κ. Ανδρουλάκη στην οποία ρωτά τον πρωθυπουργό, εάν υπάρχει κυβερνητικό σχέδιο για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας καθώς και ποιο είναι το σχέδιο για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας

Σύνταξη
Σκύρος: Τι απαντά η παθολόγος στο κέντρο υγείας για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή
«Εξετάστηκε για βήχα» 26.02.26

Τι απαντά η παθολόγος του Κέντρου Υγείας Σκύρου για τον 46χρονο που κατέληξε από ανακοπή

Ο άτυχος 46χρονος εργαζόταν στο πλοίο της γραμμής και είχε μεταβεί στο κέντρο υγείας με έντονο πόνο στο στήθος και βήχα - Τρεις μέρες αργότερα επανήλθε με «συμπτώματα οπισθοστερνικού άλγους από ώρας»

Σύνταξη
Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες
Υγεία 26.02.26

Ποια τροφή μείωσε την κακή χοληστερόλη μέσα σε 48 ώρες

Ένα διατροφικό ολιγοθερμιδικό πλάνο βασισμένο στη βρώμη ήταν αρκετό ώστε να μειωθεί η LDL χοληστερόλη κατά 10% μέσα σε δύο ημέρες και να επαναπρογραμματιστεί το έντερο ώστε να λειτουργεί καλύτερα ολόκληρος ο οργανισμός.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν
Νέες αποκαλύψεις 26.02.26

Γυμνές φωτογραφίες γυναικών, εγχειρίδια για σεξουαλικές σκλάβες, πορνοπεριοδικά: Μέσα στις μυστικές αποθήκες του Τζέφρι Έπσταϊν

Όσο περνάει ο καιρός όλο και περισσότερες σοκαριστικές λεπτομέρειες για την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με την εφημερίδα The Telegraph να αποκαλύπτει ότι διατηρούσε κρυφές αποθήκες σε όλες τις ΗΠΑ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ιστορική απόφαση: Καταδικάστηκαν Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές
Στην 39η δικάσιμο 26.02.26 Upd: 11:17

Ιστορική απόφαση: Καταδικάστηκαν Ντίλιαν, Χάμου, Μπίτζιος και Λαβράνος στη δίκη για τις υποκλοπές

Ο πρόεδρος της έδρας αποφάσισε την ενοχή των τεσσάρων κατηγορουμένων της δίκης για τις υποκλοπές, σε μια ιστορική στιγμή. Επιβλήθηκε σε κάθε κατηγορούμενο συνολική ποινή φυλάκισης 126 έτη και 8 μήνες, όπου εκτιτέα είναι τα οκτώ, με ανασταλτικό χαρακτήρα μέχρι τον δεύτερο βαθμό. Διαβιβάζεται η δικογραφία για πλήθος ατόμων

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)
Champions League 26.02.26

Όχι και τόσο… Special: Ο Μουρίνιο έχει να νικήσει σε νοκ-άουτ μια ντουζίνα χρόνια (pic)

Ο Ζοζέ Μουρίνιο έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του και είναι ένας εν ενεργεία θρύλος των πάγκων, ωστόσο το Champions League δεν χαρίζεται σε κανέναν και ο Πορτογάλος το βιώνει...

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;
Νέα κρίση 26.02.26

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη έχουν χειρότερη ψυχική υγεία σε σχέση με τις παλαιότερες γενιές;

Οι νέοι ενήλικες αντιμετωπίζουν προκλήσεις στην ψυχική τους υγεία, λόγω των αδύναμων οικογενειακών δεσμών, της πρόωρης χρήσης smartphone και της υψηλής κατανάλωσης υπερ-επεξεργασμένων τροφίμων

Σύνταξη
Ιράν: Με το δάχτυλο στη σκανδάλη… οι συνομιλίες στη Γενεύη – Επιπλέον όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ
Σε τεντωμένο σχοινί 26.02.26

Με το δάχτυλο στη σκανδάλη... οι συνομιλίες για το Ιράν στη Γενεύη - Έξτρα όροι, κυρώσεις και απειλές από τις ΗΠΑ

Λίγες ώρες πριν από τις κρίσιμες συνομιλίες στη Γενεύη οι δηλώσεις των Αμερικανών μυρίζουν μπαρούτι αλλά ταυτόχρονα αποκαλύπτουν και τη σύγχυση στην κυβέρνηση Τραμπ σε σχέση με τα σχέδιο για το Ιράν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο