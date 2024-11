Το anime των Daft Punk θα βγει για πρώτη φορά στις αίθουσες παγκοσμίως

Η ταινία anime των Daft Punk Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5system πρόκειται να βγει στους κινηματογράφους παγκοσμίως για πρώτη φορά.

Η ταινία διάρκειας 65 λεπτών, η οποία έχει προβληθεί μόνο σε κινηματογραφικά φεστιβάλ ή μέσω οικιακού κινηματογράφου, θα έρθει σε 800 κινηματογράφους σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο για μία μόνο βραδιά στις 12 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με την Trafalgar Releasing.

Το Interstella 5555 κυκλοφόρησε αρχικά το 2003 ως βίντεο οπτικοποίησης του άλμπουμ «Discovery» του 2001 του ντουέτου.

Δείτε το τρέιλερ του Interstella 5555 των Daft Punk

Η απαγωγή ενός εξωγήινου συγκροτήματος

Πρόκειται ουσιαστικά για ένα manga μιούζικαλ επιστημονικής φαντασίας. H ταινία σκηνοθετήθηκε από τον Kazuhisa Takenouchi, υπό την επίβλεψη του εικονογράφου Leiji Matsumoto, και η παραγωγή έγινε από την Toei Animation σε συνεργασία με τους Daft Punk και τον Cédric Hervet.

Δεν περιέχει καθόλου διάλογο, αντ’ αυτού ηχογραφείται από ολόκληρο το ολοκληρωμένο άλμπουμ, το οποίο περιλαμβάνει κομμάτια όπως τα «One More Time», «Harder, Better, Faster, Stronger» και «Veridis Quo».

Η ιστορία ακολουθεί την απαγωγή ενός εξωγήινου συγκροτήματος από έναν κακό ανθρώπινο χαρακτήρα, ο οποίος στη συνέχεια τους εκμεταλλεύεται ως μουσικούς στη Γη.

Ευτυχώς, ένας διαστημικός πιλότος ονόματι Shep οργανώνει μια αποστολή διάσωσης.

Το Interstella 5555 κυκλοφόρησε αρχικά το 2003 ως βίντεο οπτικοποίησης του άλμπουμ «Discovery» του 2001 του ντουέτου

Η διάλυση των Daft Punk μετά από 28 χρόνια καριέρας

Νωρίτερα φέτος, η ταινία δέχτηκε ένα remastering 4k, το οποίο προβλήθηκε στο UGC Normandie στο Παρίσι, καθώς και στο Tribeca Film Festival στη Νέα Υόρκη, και πρόκειται να είναι η εκδοχή που θα προβληθεί αυτόν τον Δεκέμβριο.

Πριν από αυτό, η αρχική εκδοχή έλαβε μια σύντομη κινηματογραφική προβολή το 2003 μετά την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Καννών, και κυκλοφόρησε ως Blu-ray το 2011.

Επίσης, μεταδόθηκε μέσω του Twitch τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, με αφορμή την τρίτη επέτειο της διάλυσης των Daft Punk μετά από 28 χρόνια καριέρας.

Θα έρθει σε 800 κινηματογράφους σε 40 χώρες σε όλο τον κόσμο για μία μόνο βραδιά στις 12 Δεκεμβρίου, σε συνεργασία με την Trafalgar Releasing

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Daft Punk (@daftpunk)

Μαζί με τα συνοδευτικά μουσικά βίντεο των Daft Punk

Ο Marc Allenby, Διευθύνων Σύμβουλος της Trafalgar Releasing, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε το εμβληματικό Interstella 5555 των Daft Punk, τώρα πλήρως remastered σε εκπληκτικό 4K, στους κινηματογράφους για αυτό το παγκόσμιο γεγονός που θα πραγματοποιηθεί μόνο για μία βραδιά».

«Αυτή είναι μια σπάνια ευκαιρία να ζήσετε την ταινία στη μεγάλη οθόνη, μαζί με τα συνοδευτικά μουσικά βίντεο των Daft Punk, και ανυπομονούμε να τη μοιραστούμε με το κοινό παντού».

Για τον εορτασμό του παγκόσμιου γεγονότος, οι Daft Punk επανακυκλοφόρησαν περιορισμένες εκδόσεις του άλμπουμ «Discovery» σε χρυσό βινύλιο και CD, καθώς και μια συλλογή merch που περιλαμβάνει t-shirts, φούτερ και slipmats για πικάπ.

Αυτόν τον μήνα, ένας θαυμαστής πρότεινε στη LEGO να μετατρέψει τη συναυλία «Alive» του 2007 των Daft Punk σε επίσημο προϊόν.

Το σχέδιο υποβλήθηκε στον πίνακα ιδεών της LEGO για εξέταση και έχει 4.218 υποστηρικτές κατά τη στιγμή που γράφτηκε αυτό το άρθρο στο σάιτ του Mixmag (31 Οκτωβρίου).

Οι Daft Punk πρόκειται επίσης να εμφανιστούν στην επερχόμενη βιογραφική ταινία LEGO Piece by Piece του Pharrell Williams μαζί με τους Kendrick Lamar, Busta Rhymes, Jay-Z και Snoop Dogg.

Τα εισιτήρια για την προβολή κυκλοφορούν στις 13 Νοεμβρίου.

Βρείτε τα εδώ, με λεπτομέρειες.

*Με στοιχεία από mixmag.net