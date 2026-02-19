«Έφυγε ο μικρός μου αδερφός» – Πέθανε ο ράπερ Lil Poppa σε ηλικία 25 ετών

Θλίψη σκόρπισε στον κόσμο της μουσικής η είδηση του θανάτου του Lil Poppa. Ο νεαρός ράπερ ήταν ένα από τα ανερχόμενα αστέρια της σκηνής, έχοντας περισσότερους από ένα εκατομμύριο followers στα social media, ενώ singles του είχαν μπει στο Billboard 200 τα τελευταία χρόνια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bishop ♟ (@lilpoppa)

Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μέσω των social media την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου, προκαλώντας αναστάτωση στους θαυμαστές του, καθώς η οικογένειά του δεν έχει προχωρήσει κάποια επίσημη ανακοίνωση έως αυτή την ώρα. Οι πρώτες φήμες έλεγαν ότι πυροβολήθηκε, ενώ στη συνέχεια κάποια ρεπορτάζ ανέφεραν ότι βρέθηκε νεκρός από υπερβολική δόση ναρκωτικών.

Τελικά την είδηση επιβεβαίωσε το Ιατροδικαστικό Γραφείο της κομητείας Φούλτον, χωρίς ωστόσο να κάνει γνωστή την αιτία θανάτου του.

Τις τελευταίες ώρες φίλοι και συνεργάτες του Lil Poppa αποχαιρετούν τον 25χρονο με μηνύματά τους στα social media. Από τους πρώτους ήταν η CEO της Great Day Records Καρολίν Ντίαζ, εκεί που νεαρός έκανε τα πρώτα του δισκογραφικά βήματα.

«Έφυγε ο μικρός μου αδερφός. Poppa σε αγαπάω τόσο πολύ και είμαι συντετριμμένη. Ένας από τους πρώτους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκα. Είμαι τόσο θλιμμένη τώρα» έγραψε στον λογαριασμό της στο Χ.

My little brother is gone, Poppa I love you so much. I am so broken. One of the first artists I had at Interscope. A&R’ed 4 of his projects. I’m so sad right now…….. — BAROLINE (@Barolinnne) February 18, 2026

Από το 2022, ο Lil Poppa είχε υπογράψει συμβόλαιο στην δισκογραφική εταιρεία CMG, ενώ στην καριέρα του είχε συνεργαστεί με τους Gotti, Polo G, Rylo Rodriguez, Toosii, Mozzy, Yungeen Ace και Seddy Hendrix.

Την περασμένη εβδομάδα είχε κυκλοφορήσει το νέο του single, με τίτλο Out of Town Bae, ενώ τον Μάρτιο ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί στη Νέα Ορλεάνη.