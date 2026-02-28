Ηλίας Παπαγγελής: Η κόρη μου βρήκε χτες στα Τέμπη ένα ανθρώπινο οστό – Απόδειξη για το μπάζωμα
«Είναι μια απόδειξη πως εκείνο το βράδυ μπάζωσαν μαζί με ανθρώπινα μέλη», δήλωσε μιλώντας στο συλλαλητήριο για τα Τέμπη
«Χθες περπατώντας στα Τέμπη, περπατώντας η κόρη μου βρήκε ένα ανθρώπινο οστό. Είναι μια απόδειξη πως εκείνο το βράδυ μπάζωσαν μαζί με μέλη» κατήγγειλε ο Ηλίας Παπαγγελής, πατέρας της Αναστασίας η οποία έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, μιλώντας σήμερα 28 Φεβρουαρίου στο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα.
Σύμφωνα με όσα είπε, ενώ βρισκόταν στο σημείο και ερευνούσε το έδαφος, βρήκε οστό που εκτιμά πως ενδέχεται να πρόκειται για τρίτο ή τέταρτο σπόνδυλο, καθώς – όπως σημείωσε – οι συγκεκριμένοι σπόνδυλοι είναι μικρού μεγέθους.
Ο κ. Παπαγγελής επικοινώνησε άμεσα με τη δικηγόρο του, κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου και κατόπιν απευθύνθηκε στην αστυνομία προκειμένου το εύρημα να καταγραφεί επισήμως και να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες ταυτοποίησης και διερεύνησης.
Ο κος. Ηλίας Παπαγγελής περιγράφει πως η οροφή του τρένου καταπλάκωσε την κορη του Αναστασία 18 χρόνων. Του παρέδωσαν μια διαφανή σακούλα με τα παπούτσια κ τα σκουλαρίκια της.
ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ pic.twitter.com/zwYnj6uGGo
— FEM🖕NA (@FEMNA110064) February 27, 2025
«Τρία χρόνια μνήμης, τρία χρόνια πόνου, τρία χρόνια αγώνα για δικαιοσύνης, τρία χρόνια συγκάλυψης. Έναν άγγελο μας χάρισε ο Θεός, την Αναστασούλα μας, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Όσο θα είμαι στη ζωή θα θυμάμαι εκείνο το βράδυ τον Φεβρουάριο του 2023. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί που βλέπουν ως μοναδική αξία το χρήμα και την εξουσία. Δύο τρένα σε πορεία σύγκρουσης για 12 λεπτά, γιατί κανένα σύστημα ασφαλείας δεν υπήρχε εκείνο το βράδυ», δήλωσε.
«Πρέπει να υποστηρίξουμε τους έντιμους δικαστές, να μην φοβούνται να κάνουν τη δουλειά τους, να μην υποκύπτουν σε εκβιασμούς και θα έχουν όλους εμάς φύλακες. Για να βγούμε κάποτε στο φως της δικαίωσης και της αλήθειας», τόνισε.
«Να θυμίσουμε στους ενόχους ότι δεν υπάρχει τέλειο έγκλημα. Πριν περάσουν 24 ώρες από αυτή την καταστροφή, βγήκε ο πρωθυπουργός και είπε ότι ένας άνθρωπος φταίει για αυτό που έγινε. Αντί να τους μαζέψει όλους σε μία αίθουσα, υπουργούς, γραμματείς, ΡΑΣ και να τους απολύσει, μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι αθώοι, δεν το έκανε. Γιατί είναι ο ίδιος ένοχος», πρόσθεσε.
«Θα ανέβουμε στα σκαλοπάτια της εξουσίας αν χρειαστεί για να τους αντιμετωπίσουμε», κατέληξε ο Ηλίας Παπαγγελής.
