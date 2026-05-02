Πάτρα: Μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις της παλιάς Pirelli – Καίγονται λάστιχα – Ήχησε το 112
Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής στην Πάτρα - Σε εξέλιξη η επιχείρηση κατάσβεσης
- Δουδωνής από Λεπέτυμνο Λέσβου: Οι αποζημιώσεις για τον αφθώδη δεν είναι επαρκείς, χωρίς δικαίωμα ένστασης οι κτηνοτρόφοι
- Ατύχημα στο λιμάνι της Ζακύνθου - Πλοίο προσέκρουσε στο μόλο
- Συνελήφθησαν τρεις νεαρές για τους βανδαλισμούς στο Εφετείο Αθηνών – Βρέθηκαν βαριοπούλες και αντιασφυξιογόνες μάσκες
- Ιράν: Στο νοσοκομείο η Νομπελίστα Ναργκίς Μοχαμαντί, έπειτα από καρδιακή κρίση στη φυλακή
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πάτρα μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Λεύκα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της παλιάς βιομηχανικής μονάδας της Pirelli.
Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς η οποία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.
Λίγο πριν τις 8 το βράδυ ενεργοποιήθηκε και το 112 λόγω του καπνού για την προστασία των κατοίκων της περιοχής
Καίγονται πλαστικά
Η φωτιά εκδηλώθηκε στον προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli, όπου παραδόθηκαν στις φλόγες δεκάδες λάστιχα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και δύσκολη επιχειρησιακή συνθήκη.
Ένα μεγάλο και πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού υψώνεται στην περιοχή κάνοντας αποπνικτική την ατμόσφαιρα.
Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.
Ο καπνός φαίνεται από μεγάλη απόσταση.
- Μεντιλίμπαρ: «Θα παλέψουμε για το πρωτάθλημα – Σπουδαίος προπονητής ο Μπαρτζώκας»
- Καστοριά: Ισχυρή έκρηξη σε σπίτι στους Μανιάκους – Τραυματίστηκε 15χρονος
- Ο Τραμπ λέει ότι «αποδεκάτισε» το Ιράν — αλλά το «αποδεκατίζω» δεν σημαίνει αυτό που εννοεί ακριβώς
- Η σπάνια ευκαιρία που δίνει στη Ρωσία και την Κίνα ο πόλεμος στο Ιράν
- Πανσερραϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1: «Χρυσός» βαθμός για τους Σερραίους με πέναλτι στο 90+9′!
- Η Γερμανία ξανά στα… όπλα – Τι σημαίνει αυτό για την Ευρώπη;
- «Κίνηση του ΠΑΟΚ για τον Καλάθη – Η αντίδραση της Παρτιζάν»
- Φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι κερδίζουν έκπτωση 4% στον φόρο
