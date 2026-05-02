Πάτρα: Μεγάλη φωτιά στις εγκαταστάσεις της παλιάς Pirelli – Καίγονται λάστιχα – Ήχησε το 112

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στην Πάτρα μετά από φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή Λεύκα και συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της παλιάς βιομηχανικής μονάδας της Pirelli.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις και επιχειρούν για την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς η οποία έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής.

Λίγο πριν τις 8 το βράδυ ενεργοποιήθηκε και το 112 λόγω του καπνού για την προστασία των κατοίκων της περιοχής

Καίγονται πλαστικά

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον προαύλιο χώρο των εγκαταστάσεων της πρώην Pirelli, όπου παραδόθηκαν στις φλόγες δεκάδες λάστιχα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα επικίνδυνη και δύσκολη επιχειρησιακή συνθήκη.

Ένα μεγάλο και πυκνό σύννεφο μαύρου καπνού υψώνεται στην περιοχή κάνοντας αποπνικτική την ατμόσφαιρα.

Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες.

Ο καπνός φαίνεται από μεγάλη απόσταση.