Φωτιά σε εργοστάσιο βάμβακος στη Λιβαδειά

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (30.04) στις πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στον Ορχομενό Βοιωτίας.

Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 18.50 σε εργοστάσιο παραγωγής βαμβακιού και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση.

Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε εντός του χώρου του εργοστασίου όπου έβγαινα καπνός ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένους.