Φωτιά σε εργοστάσιο βάμβακος στη Λιβαδειά
Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα στον Ορχομένο Λιβαδειάς και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης (30.04) στις πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο στον Ορχομενό Βοιωτίας.
Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 18.50 σε εργοστάσιο παραγωγής βαμβακιού και στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση.
Πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο
Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα.
Η φωτιά εκδηλώθηκε εντός του χώρου του εργοστασίου όπου έβγαινα καπνός ενώ δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς ή εγκλωβισμένους.
