Σε εξέλιξη η μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο πλαστικών στις Αχαρνές – Καπνοί και αλυσιδωτές εκρήξεις

Σε εξέλιξη είναι η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες, σε εργοστάσιο πλαστικών στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα, στις Αχαρνές.

Η φωτιά πήρε γρήγορα διαστάσεις εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών στο εσωτερικό, ενώ, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, έχουν προκληθεί ζημιές και σε παρακείμενα κτίρια.

Το έργο της κατάσβεσης αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολο καθώς είναι έντονο το πυροθερμικό φορτίο, λόγω της φύσης των υλικών που καίγονται.

Το εργοστάσιο, καταστράφηκε ολοσχερώς από τις φλόγες. Σύμφωνα με όσα ανέφερε αντιδήμαρχος, έχουν καταγραφεί ζημιές και σε άλλες δύο επιχειρήσεις, εκ των οποίων η μία φέρεται να είχε υφάσματα, όπως μεταδίδει το thriassio.gr.

Αχαρνές: Αναστάτωση από απανωτές εκρήξεις

Μεγάλη αναστάτωση προκάλεσαν και οι απανωτές εκρήξεις που ακούγονταν, και έχουν καταγραφεί σε βίντεο του Orange Press Agency, από φιάλες οξυγόνου που βρίσκονταν σε μια εκ των επιχειρήσεων που καίγονταν.

Φωτιά στις Αχαρνές: Ήχησε 112

Οι κάτοικοι της περιοχής, έζησαν μια νύχτα αγωνίας. Βγήκαν έντρομοι στους δρόμους ανησυχώντας τόσο για την αποπνικτική ατμόσφαιρα από τους πυκνούς καπνούς των καμένων πλαστικών, όσο και για το ενδεχόμενο οι τεράστιες φλόγες να φτάσουν στα σπίτια τους.

Μέσω του 112 εστάλη μήνυμα στους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών από την πυρκαγιά. Ειδικότερα το μήνυμα ανέφερε: «Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας Αττικής. Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣ 🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής ‼Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) January 19, 2026

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο

Oι πυροσβεστικές δυνάμεις στο σημείο ενισχύθηκαν μέσα σε λίγη ώρα.​ Αρχικά στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 6 οχήματα, ενώ ζητήθηκε άμεσα η συνδρομή υδροφόρων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασης και της επέκτασης του μετώπου, καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας κατέφθαναν συνεχώς ενισχύσεις.

Πλέον στο σημείο βρίσκονται 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά στο εργοστάσιο στον δήμο #Αχαρνών και επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 19 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες της Περιφέρειας #Αττικής. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά. Τα ακριβή αίτια θα διερευνηθούν από το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής.