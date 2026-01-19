newspaper
Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές
Ελλάδα 19 Ιανουαρίου 2026 | 02:48

Συναγερμός για μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στις Αχαρνές

Στις φλόγες έχει τυλιχτεί εργοστάσιο στις Αχαρνές και οι πυροσβεστικές δυνάμεις καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια για να μην επεκταθούν οι φλόγες σε παρακείμενες επιχειρήσεις και σπίτια.

Σύνταξη
Upd:19.01.2026, 04:08
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Spotlight

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο στις Αχαρνές (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο του orangepress.gr, κάτω).

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα, βραχιονοφόρο όχημα και υδροφόρα των ΟΤΑ

Η πυρκαγιά ξεκίνησε την 01:06 σήμερα Δευτέρα σε βιομηχανική εγκατάσταση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα και εξαπλώθηκε μέσα σε λίγο χρόνο καθώς στον χώρο υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.

Για την αντιμετώπισή της έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν βραχιονοφόρο όχημα και υδροφόρα των ΟΤΑ.

Από το 112 στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν «σε εσωτερικούς χώρους» και να κλείσουν «πόρτες και παράθυρα» λόγω καπνών.

Φόβος επέκτασης

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο φλεγόμενο εργοστάσιο γίνεται επεξεργασία πλαστικών και καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν σε παρακείμενες επιχειρήσεις αλλά και σε σπίτια που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

Αγορές: Αναταραχή λόγω των απειλών Τραμπ για νέους δασμούς στην Ευρώπη

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

World
Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

Γροιλανδία: Η ΕΕ σχεδιάζει αντίποινα με δασμούς ύψους 93 δισ. ευρώ στις ΗΠΑ

inWellness
inTown
Stream newspaper
Αγρότες: Στην τελική ευθεία το ραντεβού με τον πρωθυπουργό – Οι κόκκινες γραμμές και ο «πάγος» του Μαξίμου
Ώρα μηδέν 18.01.26

Στην τελική ευθεία το ραντεβού των αγροτών με τον πρωθυπουργό - Οι «κόκκινες γραμμές» και ο «πάγος» του Μαξίμου

Για τη συνάντησή τους με τον πρωθυπουργό προετοιμάζονται οι αγρότες που εδώ και σχεδόν 50 μέρες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Προσωρινή εκεχειρία, ανοιχτοί δρόμοι, «κόκκινες γραμμές» και πρόσθετα μέτρα στην... «κατάψυξη».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Καιρός: Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα – Τι αλλάζει από την Τρίτη
Πλησιάζει βαρομετρικό χαμηλό 18.01.26

Στην «κατάψυξη» όλη η χώρα - Τι αλλάζει από την Τρίτη

Περαιτέρω επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός από την Τρίτη (20/01). Ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο θα συναντήσει τον ψυχρό αέρα που έχει ήδη εγκλωβιστεί πάνω από τη χώρα.

Σύνταξη
Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο – Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά [βίντεο]
Ήταν δεμένοι 18.01.26

Καρέ-καρέ η διάσωση των οκτώ ορειβατών στον Ταΰγετο - Γλίστρησαν και κατρακύλησαν 200 μέτρα σε πλαγιά

Η ομάδα της 6ης ΕΜΑΚ έπειτα από 4 ώρες πεζοπορία στο χιόνι και τον πάγο κατάφερε να προσεγγίσει τη χαράδρα όπου είχαν εγκλωβιστεί οι ορειβάτες στον Ταΰγετο

Σύνταξη
Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας [βίντεο]
Καλλίφωνος 18.01.26

Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μικρόφωνο και... ανέλαβε δράση στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ - Ευχάριστη έκπληξη σε γνωστό στέκι στου Ψυρρή, όπου ο ίδιος ξεδίπλωσε το κρυφό του ταλέντο

Σύνταξη
Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες
Ελλάδα 18.01.26

Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες

Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί στο νοσοκομείο Σπάρτης

Σύνταξη
Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και έναν μήνα – Τι λένε στο in γιατροί, κάτοικοι και ο δήμαρχος του νησιού
Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ 18.01.26

Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και έναν μήνα – Τι λένε στο in γιατροί, κάτοικοι και ο δήμαρχος του νησιού

Μετά τη νέα σοβαρή βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης που συνδέει το νησί με την Αττική, η υδροδότηση γίνεται από γεωτρήσεις με νερό που δεν είναι κατάλληλο για πόση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ταΰγετος: Γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα – Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 τραυματίες
Στα 2.000 μέτρα 18.01.26 Upd: 17:38

Θρίλερ με τον απεγκλωβισμό των 8 ορειβατών από τον Ταΰγετο, απέτυχε να προσεγγίσει το ελικόπτερο, 4 τραυματίες

Δεν μπορεί να προσεγγίσει το ελικόπτερο - Νωρίτερα ο επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας είχε ενημερώσει τις διασωστικές δυνάμεις ότι τέσσερις ορειβάτες χρήζουν αεροδιακομιδής λόγω τραυματισμού

Σύνταξη
Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας
Τι είπε στις Αρχές 18.01.26

Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας

Ο δράστης μεταφέρθηκε υπό αστυνομικό κλοιό, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται και στη Μακρυνεία μετά από την δολοφονία, καθώς οι Αρχές φοβούνται τα αντίποινα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συρία: Ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων επιβεβαιώνει τη συμφωνία εκεχειρίας που ανακοίνωσε ο αλ Σάρα
Μαζλούμ Αμπντι 19.01.26

Οι Κούρδοι επιβεβαιώνουν τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Συρία

Την εκεχειρία που είχε ανακοινώσει ο de facto τζιχαντιστής πρόεδρος της Συρίας, επιβεβαίωσε ο επικεφαλής των κουρδικών δυνάμεων «προκειμένου αυτός ο πόλεμος να μη μετατραπεί σε εμφύλιο».

Σύνταξη
Η Γερμανία ζητά απάντηση από την ΕΕ στους νέους δασμούς του Τραμπ και θέτει θέμα για την εμπορική συμφωνία
Προς σύγκρουση 19.01.26

Απάντηση στους δασμούς Τραμπ ζητά η Γερμανία - Αμφισβητεί την εμπορική συμφωνία

Ζήτημα επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας ανάμεσα στις ΗΠΑ και την ΕΕ, θέτει η Γερμανία, η οποία ζητά ευρωπαϊκή απάντηση στους νέους δασμούς που ανακοίνωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Σοσιεδάδ – Μπαρτσελόνα 2-1: Σοκ για τους Καταλανούς και «φωτιά» στη La Liga! (vid)

Η Μπαρτσελόνα είχε 4 δοκάρια και δύο ακυρωθέντα γκολ και η εξαιρετική Σοσιεδάδ τη νίκησε με 2-1, βάζοντας... φωτιά στην κορυφή στη La Liga! Στους 49 βαθμούς οι «Μπλαουγκράνα», στους 48 η Ρεάλ πλέον.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.01.26

Μαρόκο – Σενεγάλη 0-1 παρ. (0-0 κ.δ.): Οι Σενεγαλέζοι στην κορυφή της Αφρικής! (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε πέναλτι στο 90+24’ για το Μαρόκο, το παιχνίδι πήγε στην παράταση και εκεί ο Γκουεγιέ με γκολ στο 94’ έδωσε το τρόπαιο στην Σενεγάλη – Ηγετική εμφάνιση από τον Μανέ, εντός και εκτός αγωνιστικού χώρου.

Σύνταξη
Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν
Παναθηναϊκός 18.01.26

Τα όμορφα πρότζεκτ, όμορφα μπορούν να καούν

Αν ο Παναθηναϊκός συνεχίσει με αυτή την εικόνα και με αυτά τα αποτελέσματα στα ντέρμπι, τότε η υπόμονη και η ανοχή των οπαδών για το νέο εγχείρημα υπό τον Ράφα Μπενίτεθ, θα εξαντληθεί σύντομα.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Ο Μπραχίμ Ντίας έχασε το πέναλτι – Εκτέλεσε α λα Πανένκα και απέκρουσε ο γκολκίπερ της Σενεγάλης (vid)

Ο Μπραχίμ Ντίας, ανέλαβε να εκτελέσει το «περιβόητο» πέναλτι για το Μαρόκο στο... 90+24', όμως η εκτέλεσή του ήταν αδύναμη και ο τερματοφύλακας της Σενεγάλης μάζεψε εύκολα, κρατώντας το 0-0.

Σύνταξη
Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά
Τελικά; 18.01.26

Η Γκουίνεθ Πάλτροου ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές με τον Τιμοτέ Σαλαμέ στο «Marty Supreme» – Τελός καλό, όλα καλά

«Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ήταν 27 ή 28 ετών [όταν γυρίζαμε την ταινία] και εγώ ήμουν 50 και κάτι, οπότε είναι περίεργο», είπε η Γκουίνεθ Πάλτροου σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου για την ταινία «Marty Supreme».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vids)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Χαμός στον τελικό του Κόπα Αφρικα: Έφυγαν οι Σενεγαλέζοι στο 97′ μετά το πέναλτι υπέρ του Μαρόκου (vids)

Απίστευτα πράγματα στον τελικό του Κόπα Άφρικα. Ο διαιτητής καταλόγισε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου, οι παίκτες της Σενεγάλης έφυγαν για τα αποδυτήρια και τους γύρισε ο Μανέ

Σύνταξη
Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια
Σαν σήμερα 18.01.26

Θεοδωράκης, Χατζιδάκις, Σαββόπουλος, Ξαρχάκος: Ο τιτάνιος Βασίλης Τσιτσάνης με δικά τους λόγια

«Θα 'θελα να 'μαι ένας ταπεινός μαθητής του. Ο Τσιτσάνης είναι ο Θεόφιλος της λαϊκής μας μουσικής» είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης για τον άνδρα που γεννήθηκε και πέθανε σαν σήμερα ορίζοντας ρεμπέτισσες ψυχές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γροιλανδία: «Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» – Τι εξετάζει η ΕΕ
Επιμένει ο Τραμπ 18.01.26

«Οι ΗΠΑ συγκέντρωναν κρυφά πληροφορίες για στρατιωτικές εγκαταστάσεις» στη Γροιλανδία - Τι εξετάζει η ΕΕ

Σύμφωνα με τους Financial Times, οι Ευρωπαίοι ηγέτες εξετάζουν αντίποινα στους δασμούς του Αμερικανού προέδρου - Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής για τη Γροιλανδία θα συγκαλέσει ο Αντόνιο Κόστα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο