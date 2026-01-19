Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο στις Αχαρνές (φωτογραφία, επάνω, από βίντεο του orangepress.gr, κάτω).

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα, βραχιονοφόρο όχημα και υδροφόρα των ΟΤΑ

Η πυρκαγιά ξεκίνησε την 01:06 σήμερα Δευτέρα σε βιομηχανική εγκατάσταση που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα και εξαπλώθηκε μέσα σε λίγο χρόνο καθώς στον χώρο υπάρχουν εύφλεκτα υλικά.

Για την αντιμετώπισή της έχουν κινητοποιηθεί 28 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν βραχιονοφόρο όχημα και υδροφόρα των ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χώρο εργοστασίου στη συμβολή των οδών Δεκελείας και Κατάρα στο δήμο Αχαρνών Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 19, 2026

Από το 112 στάλθηκε προειδοποιητικό μήνυμα προς τους κατοίκους της περιοχής να παραμείνουν «σε εσωτερικούς χώρους» και να κλείσουν «πόρτες και παράθυρα» λόγω καπνών.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣ 🆘 Καπνοί λόγω πυρκαγιάς στην περιοχή #Αχαρνές της Περιφερειακής Ενότητας #Αττικής ‼️Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες και παράθυρα ‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) January 19, 2026

Φόβος επέκτασης

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι στο φλεγόμενο εργοστάσιο γίνεται επεξεργασία πλαστικών και καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια ώστε οι φλόγες να μην επεκταθούν σε παρακείμενες επιχειρήσεις αλλά και σε σπίτια που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.