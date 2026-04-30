Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον – Εκρήξεις και απεγκλωβισμοί

Στις φλόγες τυλίχθηκε ένα κατάστημα στο Ίλιον, το μεσημέρι της Πέμπτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κατάστημα βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης.

Είναι κατάστημα σε πολυκατοικία τριών ορόφων, με ανταλλακτικά και σύμφωνα με μαρτυρίες η φωτιά ξεκίνησε από το ισόγειο.

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι σημειώνονται εκρήξεις.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έσπευσαν στο σημείο 22 πυροσβέστες, επτά οχήματα και ένα ειδικό κλιμακοφόρο όχημα.

#Πυρκαγιά σε επαγγελματικό χώρο κτηρίου, στη συμβολή των οδών Ανδρομάχης και Πηνελόπης, στο Ίλιον Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο όχημα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 30, 2026

Απεγκλωβισμοί από τους αστυνομικούς

Από την τριώροφη πολυκατοικία έγιναν μετά την έναρξη της φωτιάς απεγκλωβισμοί από τους αστυνομικούς που έσπευσαν πρώτοι στο σημείο.

Αυτή την ώρα, δεν υπάρχει κάποια αναφορά για εγκλωβισμένους.

Παράλληλα, η φωτιά έχει επεκταθεί και στους πάνω ορόφους της πολυκατοικίας.