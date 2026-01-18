Φωτιά σε εγκαταλειμμένο χώρο εργοστασίου στα Πατήσια

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ της Κυριακής σε εγκαταλελειμμένο χώρο παλιού εργοστασίου στα Άνω Πατήσια επί της οδού Αγίου Αντωνίου.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η παλιά Εριουργία

Η πυρκαγιά καίει κυρίως απορρίμματα εντός του χώρου με αποτέλεσμα να υπάρχει πυκνός καπνός στην περιοχή, ενώ προς το παρόν δεν απειλείται κάποιο παρακείμενο κτήριο.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν καταγγείλει στο παρελθόν ότι στο σημείο βρίσκουν καταφύγιο άστεγοι και τοξικοεξαρτημένοι.

Ο χώρος που ξέσπασε η φωτιά είναι το παλιό εργοστάσιο της Εριουργίας. Τον περασμένο Απρίλιο είχε εκδηλωθεί και πάλι φωτιά στον ίδιο χώρο που είχε λάβει διαστάσεις θέτοντας σε κίνδυνο της πολυκατοικίες που είναι ακριβώς δίπλα.