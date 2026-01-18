newspaper
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
18.01.2026 | 19:49
Φωτιά σε εγκαταλειμμένο χώρο εργοστασίου στα Πατήσια
# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Φωτιά σε εγκαταλειμμένο χώρο εργοστασίου στα Πατήσια
Ελλάδα 18 Ιανουαρίου 2026 | 19:49

Φωτιά σε εγκαταλειμμένο χώρο εργοστασίου στα Πατήσια

Η φωτιά εκδηλώθηκε στον χώρο της παλιάς Εριουργίας στα Άνω Πατήσια επί της οδού Αγίου Αντωνίου.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Spotlight

Φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς το βράδυ της Κυριακής σε εγκαταλελειμμένο χώρο παλιού εργοστασίου στα Άνω Πατήσια επί της οδού Αγίου Αντωνίου.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Η παλιά Εριουργία

Η πυρκαγιά καίει κυρίως απορρίμματα εντός του χώρου με αποτέλεσμα να υπάρχει πυκνός καπνός στην περιοχή, ενώ προς το παρόν δεν απειλείται κάποιο παρακείμενο κτήριο.

Οι κάτοικοι της περιοχής έχουν καταγγείλει στο παρελθόν ότι στο σημείο βρίσκουν καταφύγιο άστεγοι και τοξικοεξαρτημένοι.

Ο χώρος που ξέσπασε η φωτιά είναι το παλιό εργοστάσιο της Εριουργίας. Τον περασμένο Απρίλιο είχε εκδηλωθεί και πάλι φωτιά στον ίδιο χώρο που είχε λάβει διαστάσεις θέτοντας σε κίνδυνο της πολυκατοικίες που είναι ακριβώς δίπλα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Εκπτώσεις: Τρίτη και φαρμακερή για το εμπόριο;

Εκπτώσεις: Τρίτη και φαρμακερή για το εμπόριο;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Ύπνος: Αποκαλύπτει τον κίνδυνο 100+ ασθενειών

Κόσμος
Φρέντερικσεν (Δανία): «Η Ευρώπη δε θα εκβιαστεί»

Φρέντερικσεν (Δανία): «Η Ευρώπη δε θα εκβιαστεί»

inWellness
inTown
Stream newspaper
Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας [βίντεο]
Καλλίφωνος 18.01.26

Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μικρόφωνο και... ανέλαβε δράση στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ - Ευχάριστη έκπληξη σε γνωστό στέκι στου Ψυρρή, όπου ο ίδιος ξεδίπλωσε το κρυφό του ταλέντο

Σύνταξη
Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες
Ελλάδα 18.01.26

Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες

Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί στο νοσοκομείο Σπάρτης

Σύνταξη
Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και έναν μήνα – Τι λένε στο in γιατροί, κάτοικοι και ο δήμαρχος του νησιού
Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ 18.01.26

Αίγινα: Χωρίς πόσιμο νερό εδώ και έναν μήνα – Τι λένε στο in γιατροί, κάτοικοι και ο δήμαρχος του νησιού

Μετά τη νέα σοβαρή βλάβη στον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης που συνδέει το νησί με την Αττική, η υδροδότηση γίνεται από γεωτρήσεις με νερό που δεν είναι κατάλληλο για πόση.

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
Ταΰγετος: Γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα – Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 τραυματίες
Στα 2.000 μέτρα 18.01.26 Upd: 17:38

Θρίλερ με τον απεγκλωβισμό των 8 ορειβατών από τον Ταΰγετο, απέτυχε να προσεγγίσει το ελικόπτερο, 4 τραυματίες

Δεν μπορεί να προσεγγίσει το ελικόπτερο - Νωρίτερα ο επικεφαλής της ορειβατικής ομάδας είχε ενημερώσει τις διασωστικές δυνάμεις ότι τέσσερις ορειβάτες χρήζουν αεροδιακομιδής λόγω τραυματισμού

Σύνταξη
Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας
Τι είπε στις Αρχές 18.01.26

Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας

Ο δράστης μεταφέρθηκε υπό αστυνομικό κλοιό, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται και στη Μακρυνεία μετά από την δολοφονία, καθώς οι Αρχές φοβούνται τα αντίποινα.

Σύνταξη
Μητρόπολη Αθηνών: Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας – Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη
Στη Μητρόπολη Αθηνών 18.01.26

Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη

«Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος - Κανείς δεν νομιμοποιείται να καταργεί τα όρια για κανένα λόγο» έγραψε μεταξύ άλλων ο Κώστας Μπακογιάννης

Σύνταξη
Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες
Παραμένει άφαντος 18.01.26

Κρήτη: Άκαρπες οι έρευνες για τον 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο – Έψαξαν ακόμη σε εκκλησίες και στάνες

Άκαρπες αποδείχθηκαν οι έρευνες για τον εξαφανισμένο 33χρονο γιατρό Αλέξη Τσικόπουλο, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της Επισκοπής Ρεθύμνου και στις Βρύσσες Αποκορώνου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί
Κόσμος 18.01.26

Στις φλόγες τυλίχθηκε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν – Τουλάχιστον 6 νεκροί

Οι αρχές ανέφεραν ότι το εμπορικό κέντρο περιλαμβάνει περίπου 1.200 καταστήματα, γεγονός που αυξάνει τους φόβους ότι μπορεί να υπάρχουν ακόμη άνθρωποι παγιδευμένοι στο εσωτερικό του

Σύνταξη
Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ
On Field 18.01.26

Η γιούχα στο Άνφιλντ, η σύγχυση του Σλοτ και το μήνυμα του Τζέραρντ

Η νέα γκέλα των «κόκκινων» οδήγησε σε ξέσπασμα των οπαδών της πρωταθλήτριας Αγγλίας, με τον προπονητή της Λίβερπουλ να χάνει την… μπάλα και τον πρώην κάπτεν των «κόκκινων» να κάνει λόγο για «μη αποδεκτά αποτελέσματα»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ
Fizz 18.01.26

«Ήμασταν η π@@@@να με το εξώγαμο»: Ο Δημήτρης Σταρόβας εξομολογείται – Ο βιολογικός πατέρας, η εγκατάλειψη, το στίγμα και το σοκ

Σε μια βαθιά ανθρώπινη κατάθεση ψυχής, ο Δημήτρης Σταρόβας ξετύλιξε το κουβάρι της ζωής του, από τα πέτρινα παιδικά χρόνια στη Θεσσαλονίκη μέχρι τη σκληρή δοκιμασία της υγείας του που τον σημάδεψε

Σύνταξη
Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας [βίντεο]
Καλλίφωνος 18.01.26

Το τραγούδι του Σωκράτη Φάμελλου στην κοπή πίτας

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ πήρε το μικρόφωνο και... ανέλαβε δράση στην κοπή της πίτας των εργαζομένων του ΣΥΡΙΖΑ - Ευχάριστη έκπληξη σε γνωστό στέκι στου Ψυρρή, όπου ο ίδιος ξεδίπλωσε το κρυφό του ταλέντο

Σύνταξη
«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)
Μπάσκετ 18.01.26

«Καρφιά» από Αταμάν στους παίκτες: «Κάποιοι χάλασαν το σύστημα και δεν αξίζουν να παίζουν εδώ» (vid)

Ο Παναθηναϊκός δυσκολεύθηκε πολύ να κερδίσει στην Πυλαία τον ΠΑΟΚ και ο Εργκίν Αταμάν άφησε αιχμές προς κάποιους παίκτες του, τονίζοντας πως θα μπουν στο «περιθώριο».

Σύνταξη
Αγορά εργασίας: Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας
Αγορά εργασίας 18.01.26

Όταν οι εργαζόμενοι «παραιτούνται» από την εύρεση εργασίας - Εξαντλημένοι στην σκέψη… να βρουν μια νέα δουλειά

Η αναζήτηση εργασίας έχει φτάσει σε ένα σημείο καμπής. Μετά από ένα χρόνο περιορισμένων προσλήψεων πολλοί εργαζόμενοι έχουν εγκαταλείψει εντελώς το επίμονο ψάξιμο για μια νέα δουλειά κόντρα στα «θέλω» και τις «ανάγκες» τους.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)
Ποδόσφαιρο 18.01.26

ΑΕΛ Novibet – Άρης 1-0: Νίκη «ανάσα» οι Θεσσαλοί, «βυθίζονται» οι Θεσσαλονικείς (vid)

Η ΑΕΛ Novibet σκόραρε με τον Σαγκάλ στο 3' και με εξαιρετική άμυνα στο υπόλοιπο της αναμέτρησης, πήρε σπουδαία νίκη με 1-0 απέναντι στον κακό Άρη, για την 17η αγωνιστική.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες
Ελλάδα 18.01.26

Ταΰγετος: Οι πρώτες εικόνες από την επιχείρηση διάσωσης των ορειβατών – Κατεβάζουν τους πρώτους τραυματίες

Μόλις ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός, οι τραυματίες θα μεταφερθούν στο καταφύγιο του Ορειβατικού Συλλόγου στον Ταΰγετο και από εκεί στο νοσοκομείο Σπάρτης

Σύνταξη
Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix
Culture Live 18.01.26

Οι ταινίες της Warner Bros. θα συνεχίσουν να προβάλλονται στους κινηματογράφους, σύμφωνα με τον CEO του Netflix

Αν η συμφωνία μεταξύ της Warner Bros. και του Netflix κλείσει, η διανομή των ταινιών στους κινηματογράφους θα συνεχίζει να υφίσταται, υποστηρίζει ο Τεντ Σαράντος.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ
Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ

LIVE: ΠΑΟΚ – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – ΟΦΗ για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Ινιέστα για… Ελ Κααμπί!
Αρχισαν οι συζητήσεις 18.01.26

Ινιέστα για… Ελ Κααμπί!

Το Μαρόκο «φλερτάρει» τον Ινιέστα για ρόλο-κλειδί στο φιλόδοξο ποδοσφαιρικό του σχέδιο - Ο Καταλανός τεχνικός βρίσκεται στο Ραμπάτ ως προσκεκλημένος της ομοσπονδίας

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν» – Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία
Η ανακοίνωση 18.01.26 Upd: 19:14

Συμφωνία εκεχειρίας στη Συρία - Αλ Σάρα: «Όλα τα εκκρεμή θέματα με τις κουρδικές δυνάμεις θα επιλυθούν»

Τι προβλέπει η συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση στη Συρία και τις κουρδικές SDF - Ο Άχμεντ Αλ Σάρα μίλησε για ένα ενιαίο κράτος, τη Δευτέρα θα έχει ραντεβού με τον επικεφαλής των Κούρδων

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026
Netflix 18.01.26

Βία, ενοχή και το προνόμιο της σιωπής — Δυνατό «ποδαρικό» το His & Hers για τις σειρές του 2026

Το His & Hers ανοίγει το τηλεοπτικό 2026 με έναν φόνο και μια μικρή πόλη που ξέρει περισσότερα απ’ όσα λέει, φωτίζοντας τη βία που συγκαλύπτεται, την ενοχή που μεταφέρεται και το ταξικό προνόμιο της σιωπής

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο