Φάμελλος: Υπήρξε συντονισμένο σχέδιο μέσα από το Μαξίμου για να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια για τα Τέμπη

Στη συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στο Σύνταγμα βρέθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, συνοδευόμενος από στελέχη του κόμματος.

Σε δηλώσεις του κ. Φάμελλος επισήμανε πως «τρία χρόνια μετά το έγκλημα των Τεμπών, ακόμα περιμένουμε απαντήσεις. Δεν έχει αποκαλυφθεί η αλήθεια. Δεν έχει αποδοθεί η Δικαιοσύνη. Και μετά το έγκλημα των Τεμπών υπήρξε ένα δεύτερο έγκλημα, αυτό της συγκάλυψης. Ένα συντονισμένο σχέδιο μέσα από το Μαξίμου να μην αποκαλυφθεί η αλήθεια».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συμπλήρωσε πως «είναι απαράδεκτο να μην επιτρέπεται σήμερα να γίνουν οι εξετάσεις που ζητούν οι γονείς. Είναι απαράδεκτο να καλύπτονται οι ευθύνες και για τη σύγκρουση, αλλά και για τη συγκάλυψη. Είναι πολιτική απαίτηση όλης της ελληνικής κοινωνίας να στηριχθεί ο αγώνας των γονέων και των συγγενών, να αποκατασταθεί και να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να υπάρχει Δικαιοσύνη. Είναι θέμα πολιτικής αλλαγής να έχουμε μια πατρίδα, η οποία να έχει και Δικαιοσύνη και ισχυρή Δημοκρατία».

Καταληκτικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ανέφερε πως «να υπάρχει πρώτα απ’ όλα ασφάλεια στις δημόσιες συγκοινωνίες και να μην έχουμε ποτέ ξανά τέτοια τραγικά περιστατικά στην ιστορία της πατρίδας μας».

Όσα είπε ο Σωκράτης Φάμελλος: