Τέμπη: «Δικαιοσύνη» και «τιμωρία των υπευθύνων όσο ψηλά και να βρίσκονται» ζητούν συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο

Απόδοση δικαιοσύνης για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη ζητούν συμμετέχοντες στη σημερινή συγκέντρωση στο Σύνταγμα που μίλησαν στο in. Παράλληλα, τονίζουν ότι πρέπει «να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι όσο ψηλά και να βρίσκονται».

Υπενθυμίζεται ότι σε εξέλιξη βρίσκεται συγκέντρωση για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη στο Σύνταγμα, όπως και σε δεκάδες άλλες πόλεις της χώρας.

Εκπρόσωπος του συλλόγου φοιτητών Νομικής επισήμανε στο in πως «ήρθαμε εδώ για άλλη μια φορά εν όψει της συμπλήρωσης τριών χρόνων από το έγκλημα των Τεμπών, για να κάνουμε σαφές ότι αυτό το έγκλημα δεν πρόκειται να συγκαλυφθεί, να ξεχαστεί. Ήρθαμε εδώ να κάνουμε εμφανή τα αιτήματά μας για να μην ξαναγίνουν ‘νέα Τέμπη’, να μην επαναληφθεί αυτό το έγκλημα ούτε στον σιδηρόδρομο, ούτε στα εργοστάσια, ούτε πουθενά. Απαιτούμε εδώ και τώρα δικαιοσύνη για το έγκλημα των Τεμπών, να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι όσο ψηλά και να βρίσκονται. Κρατικοποίηση του σιδηροδρόμου χωρίς αποζημίωση στη Hellenic Train, να περάσουν οι σιδηρόδρομοι στον έλεγχο των εργαζομένων που τόσο καιρό προειδοποιούσαν για το έγκλημα των Τεμπών. Απαιτούμε τώρα να σταματήσει η βάρβαρη πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, αυτή η πολιτική που από τα Τέμπη μέχρι τις σχολές μας, μάς τσακίζει το μέλλον και μας παίρνει τη ζωή».

Δείτε βίντεο:

Από την πλευρά του, ο Γιάννος Γιαννόπουλος από την «πρωτοβουλία για μια νέα, ενωτική και ανατρεπτική Αριστερά» τόνισε, μεταξύ άλλων, στο in ότι «είμαστε σήμερα εδώ τρία χρόνια από τα έγκλημα στα Τέμπη μαζί με όλα τα σωματεία, τον σύλλογο των συγγενών, συλλογικότητες, εργασιακούς χώρους και άλλους για να απαιτήσουμε να αποδοθεί δικαιοσύνη, να πληρώσουν και οι πολιτικοί υπεύθυνοι όσο ψηλά και αν βρίσκονται και να γυρίσει ο σιδηρόδρομος όπως και όλες οι συγκοινωνίες στο δημόσιο». Κατήγγειλε παράλληλα προσαγωγές «στον σωρό» από την αστυνομία ατόμων που επιχειρούν να μεταβούν στον χώρο της συγκέντρωσης.

Όσα είπε: