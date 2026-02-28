Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη – Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»

Μακριά από τα συλλαλητήρια που πραγματοποιούνται σε πάνω από 80 περιοχές της χώρας για τη «μαύρη» επέτειο από την τραγωδία στα Τέμπη, απλοί άνθρωποι προσέρχονται στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η αδιανόητη τραγωδία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και άφησε ένα ανοιχτό τραύμα στην κοινωνία.

Εκεί, από νωρίς το πρωί του Σαββάτου συρρέουν κατά δεκάδες οι πολίτες, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο και τα αναμνηστικά, αφήνουν ένα λουλούδι και ανάβουν ένα κεράκι στο εκκλησάκι.

Η συγκίνηση διάχυτη γι’ αυτό που συνέβη καθώς και η βουβή οργή για τις απαντήσεις που δεν έχουν δοθεί μέχρι τώρα.

Αγώνας για δικαιοσύνη

Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το συλλογικό αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο, με τους συγγενείς και τον κόσμο που βρίσκεται στο πλευρό τους να ζητούν για μία ακόμα φορά «Δικαιοσύνη» στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Σε ανακοίνωσή του για τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις ανά την Ελλάδα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 συμπληρώνονται 3 χρόνια από το Έγκλημα στα Τέμπη που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Λιγότερα από ένα μήνα μετά, στις 23 Μαρτίου 2026, ξεκινάει η κύρια δίκη. Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα».

Και απευθύνοντας κάλεσμα στις συγκεντρώσεις, τονίζει: «Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».