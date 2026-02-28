Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη – Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»
Δεκάδες πολίτες που φτάνουν στη Λάρισα για να αφήσουν ένα λουλούδι στη μνήμη των 57 θυμάτων στα Τέμπη, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο, τα αναμνηστικά και τις φωτογραφίες
- Σοκ: Άνδρας χτύπησε τη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα ανίψια του
- «Να μην περιοριστεί η μνήμη της Μαρίας Λαδά σε λόγια θλίψης» - Ένωση ΑμεΑ για δυστύχημα στο «Ελ. Βενιζέλος»
- Σουηδία: Δεν αποκλείει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων, στην περίπτωση ενός πολέμου
- Βολιβία: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τη συντριβή στρατιωτικού αεροσκάφους που μετέφερε χαρτονομίσματα
Μακριά από τα συλλαλητήρια που πραγματοποιούνται σε πάνω από 80 περιοχές της χώρας για τη «μαύρη» επέτειο από την τραγωδία στα Τέμπη, απλοί άνθρωποι προσέρχονται στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η αδιανόητη τραγωδία, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και άφησε ένα ανοιχτό τραύμα στην κοινωνία.
Εκεί, από νωρίς το πρωί του Σαββάτου συρρέουν κατά δεκάδες οι πολίτες, στέκονται σιωπηλοί μπροστά στο μνημείο και τα αναμνηστικά, αφήνουν ένα λουλούδι και ανάβουν ένα κεράκι στο εκκλησάκι.
Η συγκίνηση διάχυτη γι’ αυτό που συνέβη καθώς και η βουβή οργή για τις απαντήσεις που δεν έχουν δοθεί μέχρι τώρα.
Δεκάδες απλοί άνθρωποι προσέρχονται στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε η αδιανόητη τραγωδία
Αγώνας για δικαιοσύνη
Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το συλλογικό αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο, με τους συγγενείς και τον κόσμο που βρίσκεται στο πλευρό τους να ζητούν για μία ακόμα φορά «Δικαιοσύνη» στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.
Σε ανακοίνωσή του για τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις ανά την Ελλάδα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αναφέρει μεταξύ άλλων: «Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 συμπληρώνονται 3 χρόνια από το Έγκλημα στα Τέμπη που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Λιγότερα από ένα μήνα μετά, στις 23 Μαρτίου 2026, ξεκινάει η κύρια δίκη. Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα».
Και απευθύνοντας κάλεσμα στις συγκεντρώσεις, τονίζει: «Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη!».
- Πλήθος κόσμου στο σημείο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη – Συγκίνηση και αναπάντητα «γιατί»
- Λάρισα: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτων – Τρεις τραυματίες
- Λέρος: Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία στον 18χρονο που σκότωσε τον πατέρα του
- Το βίντεο του Χέιζ-Ντέιβις από τη vintage κάμερα στον τελικό με τον Ολυμπιακό (vid)
- Πάνος Ρούτσι στο in: Δεν θα σταματήσουμε, δεν θα κουραστούμε και δεν θα ξεχάσουμε μέχρι να βρούμε το δίκιο
- Τέμπη: «Δεν ανεχόμαστε πια την κοροϊδία» – Μήνυμα Πάνου Ρούτσι για την επέτειο της σιδηροδρομικής τραγωδίας
- ΗΠΑ και Ισραήλ κήρυξαν πόλεμο στο Ιράν με ορίζοντα την «αλλαγή καθεστώτος»
- Επίθεση στο Ιράν: Φωτιά στις τιμές των καυσίμων – Πόσο έχουν αυξηθεί
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις