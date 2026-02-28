Τέμπη: «Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε» – Ξεσηκωμός σε όλη τη χώρα, για τα 3 χρόνια από το πολύνεκρο δυστύχημα

Τρία χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Σάββατο 28 Φεβρουαρίου από τo μοιραίο βράδυ της σύγκρουσης των τρένων στα Τέμπη όπου έχασαν τη ζωή τους 57 άνθρωποι.

Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο, με τους συγγενείς και τον κόσμο που βρίσκεται στο πλευρό τους να ζητούν για μία ακόμα φορά «Δικαιοσύνη» στις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη πραγματοποιήθηκαν συλλαλητήρια από φοιτητές και μαθητές σε όλη τη χώρα, ενώ στην Αθήνα σε μια κίνηση συμβολισμού έγραψαν τα ονόματα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Στους δρόμους για τα 3 χρόνια από το έγκλημα στα Τέμπη

Στην Αθήνα, το συλλαλητήριο αναμένεται να ξεκινήσει στις 12:00 στο Σύνταγμα, μετά από κάλεσμα των Εργατικών Κέντρων και της ΑΔΕΔΥ, η οποία καλύπτει τους δημόσιους υπαλλήλους.

«Ως ΑΔΕΔΥ καλούμε τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, να δώσουν μαζικό, μαχητικό παρών μαζί με τα σωματεία και τις ομοσπονδίες τους, μαζί με όλους τους εργαζόμενους και τη νεολαία, στο μεγάλο συλλαλητήριο το Σάββατο, 28 Φλεβάρη 2026, στις 12:00, στο Σύνταγμα και στα αντίστοιχα που θα γίνουν σε όλη την Ελλάδα», αναφέρει.

Σε ανακοίνωσή του για τις προγραμματισμένες συγκεντρώσεις ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών αναφέρει:

«Στις 28 Φεβρουαρίου 2026 συμπληρώνονται 3 χρόνια από το Έγκλημα στα Τέμπη που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Λιγότερα από ένα μήνα μετά, στις 23 Μαρτίου 2026, ξεκινάει η κύρια δίκη.

Όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο Έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται!.

Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα.

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη! Όλες/ Όλοι στην Αθήνα στις 12 μμ στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη στις 12μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου και σε όλη την Ελλάδα».

Οι συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Την ίδια ώρα, αναμένονται και συγκεντρώσεις σε δεκάδες πόλεις της χώρας.

Ειδικότερα έχουν προγραμματιστεί οι εξής συγκεντρώσεις:

Στη Θεσσαλονίκη στις 12:00 στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Στην Πάτρα, στις 11:00 στην πλατεία Γεωργίου.

Στη Λάρισα, τόπο της τραγωδίας, το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, στο πλαίσιο της απεργιακής του απόφασης, καλεί σε συγκέντρωση στις 12:00 στην Κεντρική Πλατεία.

Στον Άγιο Νικόλαο, στις 12 μ, στην κεντρική πλατεία

Στο Αγρίνιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στο Αίγιο, στις 11 π.μ. στην κεντρική πλατεία

Στην Αλεξάνδρεια, στις 11 π.μ. στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Αλεξανδρούπολη, στις 12 μ., στο Δημαρχείο

Στο Αλιβέρι, στις 11 π.μ. στον πεζόδρομο

Στο Αμύνταιο, στις 5 μ.μ., στο παλιό Δημοτικό σχολείο

Στην Άμφισσα, στις 12 μ. στην πλατεία Ησαΐα

Στο Αργοστόλι, στην πλατεία Βαλλιάνου

Στην Άρτα, στις 11 π.μ., στο Εργατικό Κέντρο

Στην Αριδαία, στις 11 π.μ., στην πλατεία Σέστσκου

Στη Βέροια, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στον Βόλο, στις 12 μ., στον Θόλο του Πανεπιστημίου

Στα Γιάννενα, στις 12 μ. στην Περιφέρεια Ηπείρου

Στα Γιαννιτσά, στις 11 π.μ., στην πλατεία ΕΠΟΝ

Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία

Στα Γρεβενά, στις 1.30 μ.μ., στην κεντρική πλατεία Στη Δράμα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Έδεσσα, στις 11 π.μ., στους Μικρούς Καταρράκτες

Στην Ελασσόνα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Ζάκυνθο, στις 12 μ. στην πλατεία Αγίου Μάρκου

Στην Ηγουμενίτσα, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στο Ηράκλειο, στις 12 μ. στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Θάσο, στις 12 μ. στην πλατεία Ηρώων στον Λιμένα

Στη Θήβα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ιεράπετρα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ικαρία, στις 12 μ., στην πλατεία Ευδήλου

Στην Ιστιαία, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στην Καβάλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καλαμάτα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κάλυμνο, στις 10.30 π.μ., στο Πνευματικό Κέντρο

Στην Καρδίτσα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Καρπενήσι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Καστοριά, στις 12 μ., στην Αντιπεριφέρεια

Στην Κατερίνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κέρκυρα, στις 12 μ., στην Πόρτα Ριάλα

Στην Κεφαλονιά, στις 12 μ. στην πλατεία Βαλλιάνου στο Αργοστόλι

Στο Κιλκίς, στις 12 μ., στην πλατεία Ειρήνης

Στην Κοζάνη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κομοτηνή, στις 11.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Κόρινθο, στις 12 μ. στην πλατεία Περιβολάκια

Στην Κω, στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Λαμία, στις 12 μ., στην πλατεία Πάρκου

Στη Λέρο, στις 12 μ., στην πλατεία Πλατάνου

Στη Λευκάδα, στις 12 μ., στην πλατεία Αγ. Μηνά

Στη Λήμνο, στις 12 μ., στο λιμάνι της Μύρινας

Στη Λιβαδειά, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Μαντούδι, στις 11 π.μ. στην πλατεία

Στο Μεσολόγγι, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Μυτιλήνη, στις 12 μ., στην πλατεία Σαπφούς

Στη Νάουσα, στις 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία

Στο Ναύπλιο, στις 6.30 μ.μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Ναύπακτο, στις 11 π.μ., στην πλ. Κεφαλόβρυσου

Στη Νικήτη, στις 5 μ.μ. στο Δημαρχείο

Στην Ξάνθη, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Ορεστιάδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Πτολεμαΐδα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στον Πύργο, στις 11 π.μ., κεντρική πλατεία (Σάκη Καράγεωργα)

Στο Ρέθυμνο, στις 12 μ., πλατεία Αγνώστου Στρατιώτη

Στη Ρόδο, στις 12 μ. στην πλατεία Δημαρχείου

Στη Σάμο, στις 12 μ., στο Βαθύ, στην πλατεία Πυθαγόρα και στο Καρλόβασι, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Σαντορίνη, στις 12 μ., στην πλατεία των Φηρών

Στις Σέρρες, στις 12 μ., στην πλατεία Ελευθερίας

Στη Σητεία, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στη Σκόπελο, στις 12 μ.. στην παραλία.

Στη Σκύδρα, στις 11 π.μ., στην πλατεία Δημοκρατίας (έναντι Δημαρχείου)

Στη Σπάρτη, στις 12 μ. στην κεντρική πλατεία

Στα Τρίκαλα, στις 12 μ., στην κεντρική πλατεία

Στην Τρίπολη, στις 12 μ. στην πλατεία Πετρινού

Στην Φλώρινα, στις 12 μ., στην πλατεία Μόδη

Στους Φούρνους, στις 12 μ., στην πλατεία

Στη Χαλκίδα, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δικαστηρίων

Στα Χανιά, στις 11 π.μ. στην πλατεία Δημοτικής Αγοράς

Στη Χίο, στις 12 μ, στην πλατεία Βουνακίου

Ποιοι συμμετέχουν

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχουν εργαζόμενοι από πολλούς κλάδους, μεταξύ άλλων ιδιωτικοί υπάλληλοι, οικοδόμοι, επαγγελματικά σωματεία και ο χώρος του θεάτρου, ενώ σημειώνεται πως τα θέατρα αναμένεται να παραμείνουν κλειστά.

Δεμένα θα παραμείνουν τα πλοία στα λιμάνια, λόγω συμμετοχής της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας, ενώ δεν θα πραγματοποιηθούν δρομολόγια τρένων εξαιτίας της απεργίας στα μέσα σταθερής τροχιάς.

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφοράς

Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς, λόγω απεργιακών κινητοποιήσεων:

Τρένα: Δεν θα κυκλοφορήσουν, εξαιτίας 24ωρης απεργίας των εργαζομένων.

Μετρό, Ηλεκτρικός (ΗΣΑΠ) και Τραμ: Στην Αττική θα αρχίσουν να λειτουργούν από τις 09:00 το πρωί, έπειτα από αίτημα του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των διαδηλωτών προς το κέντρο.

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, αναμένεται να λειτουργήσουν τουλάχιστον τις πρωινές ώρες για τη διευκόλυνση της συμμετοχής στις συγκεντρώσεις.

«Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

Οι κομματικές οργανώσεις, τα εργατικά κέντρα και τα σωματεία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της οργάνωσης των κινητοποιήσεων, αντιμετωπίζοντας την τραγωδία ξεκάθαρα ως «έγκλημα στα Τέμπη».

Μέσα από τις ανακοινώσεις τους, απευθύνουν ευρύ κάλεσμα στους εργαζόμενους να βγουν στους δρόμους, προτάσσοντας το δίλημμα «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Η κριτική του ΚΚΕ εστιάζεται στην πολιτική της εμπορευματοποίησης και του κέρδους που, όπως υποστηρίζουν, δολοφονεί. Τα συνδικάτα ζητούν να «ξηλωθούν οι ματωμένες ράγες του κέρδους που γεννάνε διαρκώς νέα Τέμπη», καλώντας σε μετωπική σύγκρουση με τις πολιτικές που βάζουν το κόστος πάνω από την ανθρώπινη ασφάλεια.

Για τη μεγάλη συγκέντρωση του Συντάγματος έχει ανακοινωθεί και η συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα, υπογραμμίζοντας την πολιτική διάσταση της διεκδίκησης για σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, μακριά από τη λογική του κόστους-οφέλους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει από την πλευρά του απευθύνει ισχυρό κάλεσμα συμμετοχής στα συλλαλητήρια του Σαββάτου. Το μήνυμα που επιδιώκεται να εκπεμφθεί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.

Τρία χρόνια μετά, και ενώ οι συγγενείς των θυμάτων παλεύουν ακόμη με γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια (όπως οι πρόσφατες εντάσεις γύρω από τις εκταφές και τις εξειδικευμένες εξετάσεις των σορών), ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει την ανάγκη να δοθεί ένα καθαρό και αδιαπραγμάτευτο μήνυμα ενόψει της έναρξης της μεγάλης δίκης.

Στόχος είναι να μην υπάρξει καμία απολύτως «έκπτωση» στην αναζήτηση της αλήθειας και να αποδοθούν οι ευθύνες όσο ψηλά κι αν αυτές βρίσκονται.

Κινούμενη προς την ίδια κατεύθυνση, η Νέα Αριστερά έχει ξεδιπλώσει μια ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης και κινητοποίησης με κεντρικό σύνθημα «Δικαιοσύνη Τώρα».

Η προσέγγιση του κόμματος εστιάζει στις ευθείες πολιτικές ευθύνες για την εγκατάλειψη του σιδηροδρομικού δικτύου και την επιχείρηση συγκάλυψης που, σύμφωνα με το κόμμα, ακολούθησε την τραγωδία.

Υπενθυμίζουν ότι ενώ υπήρχε διπλή σιδηροδρομική γραμμή, οι 57 άνθρωποι χάθηκαν επειδή βασικές δικλείδες ασφαλείας, όπως η τηλεδιοίκηση, το κέντρο ελέγχου και το σύστημα GSM-R, είχαν εγκαταλειφθεί, μαζί με τις τεράστιες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό. Καταγγέλλουν ότι η κυβερνητική γραμμή ήταν το «πάμε κι όπου βγει».

Επιπλέον, ασκούν σφοδρή κριτική στο γεγονός ότι, αντί για αλήθεια, η χώρα βίωσε μια «διακυβερνητική μέθοδο συγκάλυψης».

Αναφέρονται χαρακτηριστικά στις πρακτικές της «μονταζιέρας», στα βίντεο που εξαφανίστηκαν, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που χαρακτηρίζουν ως «παρωδία», αλλά και στο ποσό των 650.000 ευρώ που δαπανήθηκε εσπευσμένα για το περιβόητο «μπάζωμα» του τόπου του δυστυχήματος.

Απέναντι σε αυτά, η Νέα Αριστερά προτάσσει συγκεκριμένα αιτήματα: τη δημιουργία ενός ενιαίου, δημόσιου σιδηροδρόμου, την επιβολή αυστηρού κρατικού ελέγχου και την αδιαπραγμάτευτη υπεροχή της ασφάλειας έναντι του όποιου οικονομικού κέρδους.

Τρία χρόνια μετά την αποφράδα εκείνη νύχτα στα Τέμπη, η ελληνική κοινωνία αποδεικνύει ότι το τραύμα παραμένει βαθύ και ανοιχτό. Οι συγγενείς των θυμάτων, όπως ο πατέρας του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι που δίνει ακόμα τη δική του μάχη, αποτελούν τη ζωντανή υπενθύμιση μιας εθνικής τραγωδίας που εξακολουθεί να συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Τα καλέσματα που έχουν απευθυνθεί δημιουργούν ένα αρραγές κοινωνικό μέτωπο. Τα αιτήματα υπερβαίνουν την απλή απότιση φόρου τιμής· είναι μια κραυγή ενάντια στη συγκάλυψη, μια απαίτηση για διαφάνεια και μια διεκδίκηση ριζικών αλλαγών στις δομές του κράτους.

Αύριο, οι δρόμοι σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται να πλημμυρίσουν από πολίτες, σε μια ιστορική στιγμή διαμαρτυρίας που φιλοδοξεί να καθορίσει το κλίμα εν όψει της πολυαναμενόμενης δίκης, απαιτώντας από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.