Τέμπη: Αγρυπνία στις εστίες του ΑΠΘ για τα 57 θύματα της τραγωδίας
Η Ιερά Αγρυπνία για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών θα ολοκληρωθεί μετά τα μεσάνυχτα.
Σε βαρύ κλίμα τελέστηκε το Μνημόσυνο και ξεκίνησε η Ιερά Αγρυπνία για τα θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας των Τεμπών από τον τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος, στον Ιερό Πανεπιστημιακό Ναό των Τριών Ιεραρχών στις φοιτητικές εστίες της Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Τρία χρόνια μετά από το δυστύχημα το οποίο κόστισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους και έχει αφήσει σε κώμα ακόμη ένα νεαρό σε ηλικία άτομο, το Αρχιερατικό Μνημόσυνο τελέστηκε υπέρ της αναπαύσεως των αδικοχαμένων ατόμων ορισμένα από τα οποία, όπως είπε και ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, φοιτούσαν στο ΑΠΘ.
«Προσευχόμαστε για τους ανθρώπους, μνημονεύουμε για εκείνους γιατί έχουμε τη βεβαιότητα ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν οδηγούνται στην οριστική απώλεια ή στο μηδέν αλλά βρίσκονται στη Δίκαια Κρίση και στην Αγάπη του Θεού», δήλωσε επίσης ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης.
Συγκινημένος, πρόσθεσε πως «προσευχόμαστε για εκείνους και για την παρηγοριά των οικείων τους, ιδιαιτέρως των γονέων οι οποίοι έχασαν τα παιδιά τους και ως Εκκλησία ποτέ δεν θα παύσουμε να προσευχόμαστε γιατί αυτό είναι το κύριο έργο μας».
Η Ιερά Αγρυπνία για τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών θα ολοκληρωθεί μετά τα μεσάνυχτα.
