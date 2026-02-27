newspaper
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα
«Απαιτούμε πραγματική δικαίωση»: Οργή λαού 3 χρόνια μετά το έγκλημα στα Τέμπη – Ξεσηκωμός και απεργίες σε όλη τη χώρα

Τρία χρόνια από το έγκλημα των Τεμπών, η ελληνική κοινωνία ξεχύνεται εκ νέου στους δρόμους και απαιτεί πραγματική απονομή δικαιοσύνης για τον άδικο χαμό των 57 συνανθρώπων μας.

Αύριο συμπληρώνονται ακριβώς τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, που στοίχισε τη ζωή σε 57 συνανθρώπους μας, βυθίζοντας τη χώρα στο πένθος και την οργή. Τα ηχηρά καλέσματα κομμάτων, συνδικάτων και φοιτητικών συλλόγων για τα αυριανά συλλαλητήρια, καθώς και η αγανάκτηση των πολιτών θα μετατρέψουν την αυριανή ημέρα σε μέρα καθολικής διαμαρτυρίας και μνήμης.

Σε ολόκληρη την επικράτεια, η κοινωνία ετοιμάζεται να δώσει ένα εκκωφαντικό «παρών» στους δρόμους, με κεντρικό αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης, το τέλος της συγκάλυψης και την εξασφάλιση ασφαλών μεταφορών, ώστε να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά ένα τέτοιο προδιαγεγραμμένο, όπως καταγγέλλεται, έγκλημα.

Απεργίες, συγκεντρώσεις, ΜΜΜ

Το Σάββατο η χώρα θα κινηθεί στους ρυθμούς της 24ωρης απεργίας που έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ, καλώντας όλους τους εργαζόμενους του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ, να συμμετάσχουν μαζικά στις κινητοποιήσεις.

Στην Αθήνα, το επίκεντρο των διαδηλώσεων θα είναι η πλατεία Συντάγματος στις 12:00 το μεσημέρι, ενώ στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού έχει δοθεί στο Άγαλμα Βενιζέλου, την ίδια ώρα. Συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί σε δεκάδες άλλες πόλεις της περιφέρειας, από την Κρήτη και τη Ρόδο, μέχρι τον Έβρο και τα Επτάνησα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει ο τρόπος που θα λειτουργήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, τα οποία προσαρμόζουν τα δρομολόγιά τους όχι μόνο για να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοί τους στην απεργία, αλλά και για να διευκολύνουν την προσέλευση των πολιτών στις πορείες.

Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι στη Γραμμή 1 του Μετρό (πρώην ΗΣΑΠ) και στο Τραμ αποφάσισαν στάση εργασίας με ειδικό ωράριο: τα δρομολόγια θα εκτελούνται μόνο από τις 09:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ.

Με αυτήν την απόφαση, ανταποκρίνονται άμεσα στο κάλεσμα του Συλλόγου Ατόμων Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών, διασφαλίζοντας την ασφαλή και μαζική μετάβαση των διαδηλωτών προς το κέντρο της Αθήνας, καθώς και την ομαλή αποχώρησή τους μετά το πέρας του συλλαλητηρίου.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι εργαζόμενοι στα ΜΜΜ, «δεν είναι η ώρα της σιωπής, είναι η ώρα της φωνής και του αγώνα για τους συναδέλφους που χάθηκαν και για τα παιδιά που δεν έφτασαν ποτέ».

Παράλληλα, τα πλοία θα παραμείνουν «δεμένα» στα λιμάνια όλο το Σάββατο λόγω της απεργίας, ενώ η Hellenic Train έχει ανακοινώσει ότι δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των τρένων.

Οι κινητοποιήσεις πλαισιώνονται ήδη από ογκώδη πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια φοιτητών και μαθητών που προηγήθηκαν, με σύνθημα «Δεν θα ξεχάσουμε», στέλνοντας σαφές μήνυμα ότι η νέα γενιά απαιτεί απαντήσεις.

«Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας»

Οι κομματικές οργανώσεις, τα εργατικά κέντρα και τα σωματεία βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της οργάνωσης των κινητοποιήσεων, αντιμετωπίζοντας την τραγωδία ξεκάθαρα ως «έγκλημα στα Τέμπη».

Μέσα από τις ανακοινώσεις τους, απευθύνουν ευρύ κάλεσμα στους εργαζόμενους να βγουν στους δρόμους, προτάσσοντας το δίλημμα «ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Η κριτική του ΚΚΕ εστιάζεται στην πολιτική της εμπορευματοποίησης και του κέρδους που, όπως υποστηρίζουν, δολοφονεί. Τα συνδικάτα ζητούν να «ξηλωθούν οι ματωμένες ράγες του κέρδους που γεννάνε διαρκώς νέα Τέμπη», καλώντας σε μετωπική σύγκρουση με τις πολιτικές που βάζουν το κόστος πάνω από την ανθρώπινη ασφάλεια.

Για τη μεγάλη συγκέντρωση του Συντάγματος έχει ανακοινωθεί και η συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα της ΚΕ του κόμματος, Δημήτρη Κουτσούμπα, υπογραμμίζοντας την πολιτική διάσταση της διεκδίκησης για σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, μακριά από τη λογική του κόστους-οφέλους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έχει από την πλευρά του απευθύνει ισχυρό κάλεσμα συμμετοχής στα συλλαλητήρια του Σαββάτου. Το μήνυμα που επιδιώκεται να εκπεμφθεί είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τη δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης.

Τρία χρόνια μετά, και ενώ οι συγγενείς των θυμάτων παλεύουν ακόμη με γραφειοκρατικά και νομικά εμπόδια (όπως οι πρόσφατες εντάσεις γύρω από τις εκταφές και τις εξειδικευμένες εξετάσεις των σορών), ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει την ανάγκη να δοθεί ένα καθαρό και αδιαπραγμάτευτο μήνυμα ενόψει της έναρξης της μεγάλης δίκης.

Στόχος είναι να μην υπάρξει καμία απολύτως «έκπτωση» στην αναζήτηση της αλήθειας και να αποδοθούν οι ευθύνες όσο ψηλά κι αν αυτές βρίσκονται.

Κινούμενη προς την ίδια κατεύθυνση, η Νέα Αριστερά έχει ξεδιπλώσει μια ευρεία εκστρατεία ενημέρωσης και κινητοποίησης με κεντρικό σύνθημα «Δικαιοσύνη Τώρα».

Η προσέγγιση του κόμματος εστιάζει στις ευθείες πολιτικές ευθύνες για την εγκατάλειψη του σιδηροδρομικού δικτύου και την επιχείρηση συγκάλυψης που, σύμφωνα με το κόμμα, ακολούθησε την τραγωδία.

Υπενθυμίζουν ότι ενώ υπήρχε διπλή σιδηροδρομική γραμμή, οι 57 άνθρωποι χάθηκαν επειδή βασικές δικλείδες ασφαλείας, όπως η τηλεδιοίκηση, το κέντρο ελέγχου και το σύστημα GSM-R, είχαν εγκαταλειφθεί, μαζί με τις τεράστιες ελλείψεις σε μόνιμο προσωπικό. Καταγγέλλουν ότι η κυβερνητική γραμμή ήταν το «πάμε κι όπου βγει».

Επιπλέον, ασκούν σφοδρή κριτική στο γεγονός ότι, αντί για αλήθεια, η χώρα βίωσε μια «διακυβερνητική μέθοδο συγκάλυψης».

Αναφέρονται χαρακτηριστικά στις πρακτικές της «μονταζιέρας», στα βίντεο που εξαφανίστηκαν, στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που χαρακτηρίζουν ως «παρωδία», αλλά και στο ποσό των 650.000 ευρώ που δαπανήθηκε εσπευσμένα για το περιβόητο «μπάζωμα» του τόπου του δυστυχήματος.

Απέναντι σε αυτά, η Νέα Αριστερά προτάσσει συγκεκριμένα αιτήματα: τη δημιουργία ενός ενιαίου, δημόσιου σιδηροδρόμου, την επιβολή αυστηρού κρατικού ελέγχου και την αδιαπραγμάτευτη υπεροχή της ασφάλειας έναντι του όποιου οικονομικού κέρδους.

Τρία χρόνια μετά την αποφράδα εκείνη νύχτα στα Τέμπη, η ελληνική κοινωνία αποδεικνύει ότι το τραύμα παραμένει βαθύ και ανοιχτό. Οι συγγενείς των θυμάτων, όπως ο πατέρας του μοναδικού επιζώντα από το πρώτο βαγόνι που δίνει ακόμα τη δική του μάχη, αποτελούν τη ζωντανή υπενθύμιση μιας εθνικής τραγωδίας που εξακολουθεί να συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Τα καλέσματα που έχουν απευθυνθεί δημιουργούν ένα αρραγές κοινωνικό μέτωπο. Τα αιτήματα υπερβαίνουν την απλή απότιση φόρου τιμής· είναι μια κραυγή ενάντια στη συγκάλυψη, μια απαίτηση για διαφάνεια και μια διεκδίκηση ριζικών αλλαγών στις δομές του κράτους.

Αύριο, οι δρόμοι σε ολόκληρη τη χώρα αναμένεται να πλημμυρίσουν από πολίτες, σε μια ιστορική στιγμή διαμαρτυρίας που φιλοδοξεί να καθορίσει το κλίμα εν όψει της πολυαναμενόμενης δίκης, απαιτώντας από τη Δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων.

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
